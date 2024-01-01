Як повернутися у форму після свят: 5 порад від дієтологині Наталії Самойленко

Не поспішайте з розвантажувальними днями. Для початку буде достатньо повернутися до звичайного режиму харчування.
Налаштуйте харчовий режим
Їжте щодня приблизно в один і той же час. Не пропускайте приймання їжі - обов’язково снідайте і обідайте. Вечеряйте до 19:00 і лягайте спати в той же день, коли і прокинулися.
Приберіть прості вуглеводи. Свою норму солодкого і жирного ви вже з’їли! Обмежте фастфуд, випічку і вироби з борошна, цукор. Як солодке підійдуть свіжі цілі фрукти в першій половині дня.
Дотримуйтеся правила екватора
Обід до 15:00, а після 15:00 виключаємо вуглеводи (крохмалисті овочі, каші, хліб, фрукти та солодощі) і продукти з високим інсуліновим індексом (молоко і молочні продукти, червоне м’ясо).
Пийте воду
Починайте свій день із 1-2 склянок теплої води.
Ваше меню на день може мати такий вигляд:
- Сніданок: каша / яйця + квашена капуста / запечені овочі.
- Обід: перша страва + м’ясна страва / риба / птиця + салат із свіжих овочів.
- Вечеря: риба / морепродукти / яйця / гриби / хумус + овочі в термообробці + корисні жири (олії, авокадо, насіння і горіхи, сало).
Не варто надмірно переживати про набрані за свята кілограми. Зазвичай це пов’язано із затримкою води в організмі, і після повернення до звичного раціону, вага також повернеться до норми.
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