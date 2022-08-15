Як правильно їсти фрукти

Усі солодкі фрукти їмо або перед обідом як аперитив або після обіду, розповіла дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова.

Якщо у вас немає проблем з вуглеводним обміном, то краще є солодкі фрукти, що бродять (сливу, нектарин, виноград, диня та ін.) за хвилин 20-30 до обіду.

Якщо є вуглеводні порушення, то їмо всі фрукти після основного приймання їжі (обід в ідеалі), одразу або за хвилин 15-20. Так, можливо будуть солодкі фрукти бродити з основним прийманням їжі, але зате не підніматиметься сильно цукор у крові. Це питання у вас має стояти у пріоритеті.

Якщо є інсулінорезистентність чи діабет, окремо перекушувати солодкими фруктами не треба. Як і кислими. Всі швидкі вуглеводи повинні бути строго прив'язані до основних приймань їжі, щоб інсулін виділявся один раз на всю їжу. А не стрибками на кожне шматочкування окремо.

З кислими фруктами і ягодами (гранат, грейпфрут, кисле яблуко) все простіше - вони практично не блукають з основним прийомом їжі і тому можуть бути як аперитивом, так і десертом після основного приймання їжі, без подальшого бродіння і здуття в кишківника.

Якщо у вас немає симптомів інсулінорезистентності та діабету, то кислими ягодами можна і перекушувати між основними прийманнями їжі. Тобто для вас тоді можливо нормально, що інсулін виділятиметься на всі їди за день разів 4-6. Але все ж таки, ще раз вивчіть тему перекушування і як вони впливають на метаболізм. Але пам'ятайте, що здоровій людині також не потрібні перекушування, а то можна згодом стати не здоровою. Особливо якщо ви мало рухаєтеся.

Якщо ви, наприклад, знижуєте вагу, працюєте з акне, жировим гепатозом або маєте синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), то ніякі перекушування вам суворо не показані! Тим паче кавуном чи виноградом.

Це має бути одне приймання їжі, поєднане з основною трапезою. Просто цей прийом їжі вийде більш розтягнутим за часом через те, що ви починаєте його з фруктів або закінчуєте його фруктами/ягодами.

Якщо ви порушуєте ці рекомендації, регулярно їсте фрукти між основними прийманнями їжі або замість них, то хоча б акцентуйте на фізичній активності.

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