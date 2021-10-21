Як правильно заварювати шипшину, щоб не втратити її користь

Багато хто полюбляє пити чай із цією ягодою, але дієтологиня Світлана Фус розповіла, як правильно її заварювати і чи дійсно у шипшині стільки користі, як нам розповідали.
Всі знають - шипшина корисна. Про те, що вона чемпіон з вітаміну С, має загальнозміцнювальну дію і навіть говорять допомагає у разі застудах та інфекційних захворювань.
Дійсно, в шипшині міститься дуже багато аскорбінової кислоти. Так воно є, але саме в сухому, засушеному або замороженому вигляді. А її таку ніхто ж не їсть. Можна, звичайно, з неї приготувати компот або зробити відвар. Тільки врахуйте, що шипшина в такому вигляді принесе вже набагато менше користі. Адже під час термічної обробки концентрація вітаміну С зменшується у багато разів. З цієї причини шипшину не треба заварювати окропом і довго настоювати в термосі. Так у вас буде більшою мірою жовчо- і сечогінний засіб – адже плоди мають помірну спазмолітичну, жовчогінну дію.
А щоб здобути більше користі з шипшини, залийте її водою температурою не вище 80 градусів і настоюйте кілька годин в закритій ємності.
Ще в ягодах шипшини є вітаміни E, K і P, антиоксиданти, мінерали. Але річ у тім, що вміст вітаміну С та інших корисних речовин вимірюється на 100 грамів продукту, з'їсти ж таку кількість шипшини не спроможно.
Це зовсім не означає, що треба відмовлятися від шипшини і не готувати відвар або компот. Потрібно розуміти, що шипшина містить трохи корисних речовин в тій кількості, яку реально вжити. Вона слугує лише їхнім додатковим джерелом в нашому осінньо-зимовому раціоні.
Я зовсім не хочу применшити загальну користь шипшини. Просто підходьте до цього практичніше. Варто звертати увагу на те, що і скільки ви їсте!
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