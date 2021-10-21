Як правильно заварювати шипшину, щоб не втратити її користь

Як правильно заварювати шипшину, щоб не втратити її користь

Багато хто полюбляє пити чай із цією ягодою, але дієтологиня Світлана Фус розповіла, як правильно її заварювати і чи дійсно у шипшині стільки користі, як нам розповідали.

Всі знають - шипшина корисна. Про те, що вона чемпіон з вітаміну С, має загальнозміцнювальну дію і навіть говорять допомагає у разі застудах та інфекційних захворювань.

Дійсно, в шипшині міститься дуже багато аскорбінової кислоти. Так воно є, але саме в сухому, засушеному або замороженому вигляді. А її таку ніхто ж не їсть. Можна, звичайно, з неї приготувати компот або зробити відвар. Тільки врахуйте, що шипшина в такому вигляді принесе вже набагато менше користі. Адже під час термічної обробки концентрація вітаміну С зменшується у багато разів. З цієї причини шипшину не треба заварювати окропом і довго настоювати в термосі. Так у вас буде більшою мірою жовчо- і сечогінний засіб – адже плоди мають помірну спазмолітичну, жовчогінну дію.

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А щоб здобути більше користі з шипшини, залийте її водою температурою не вище 80 градусів і настоюйте кілька годин в закритій ємності.

Ще в ягодах шипшини є вітаміни E, K і P, антиоксиданти, мінерали. Але річ у тім, що вміст вітаміну С та інших корисних речовин вимірюється на 100 грамів продукту, з'їсти ж таку кількість шипшини не спроможно.

Це зовсім не означає, що треба відмовлятися від шипшини і не готувати відвар або компот. Потрібно розуміти, що шипшина містить трохи корисних речовин в тій кількості, яку реально вжити. Вона слугує лише їхнім додатковим джерелом в нашому осінньо-зимовому раціоні.

Я зовсім не хочу применшити загальну користь шипшини. Просто підходьте до цього практичніше. Варто звертати увагу на те, що і скільки ви їсте!

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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