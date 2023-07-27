Як правильно заїдати стрес: дієтологиня дала цікаві поради

Другий рік ми живемо у стані хронічного стресу, який нам постійно хочеться чимось заїсти.

Заїдання стресу – річ не дуже корисна. Бажання забувати негативні емоції за смачною їжею часто-густо призводить до переїдання і проблем із вагою. Але під час війни навіть дієтологи дозволяють українцям їсти трохи більше, ніж зазвичай. Проте попереджають, що робити це треба з певними застереженнями та уважно ставитися до того, чим саме ми збираємося заїсти стрес.

Лікарка-дієтологиня, ендокринологиня Наталія Самойленко дозволяє нам "загризти" стрес, в якому ми живемо другий рік, і дає рекомендації щодо продуктів.

Звідки зʼявляється звичка заїдати стрес

Насправді ми вже народилися зі звичкою заїдати стрес. Коли людина стресує, виділяються гормони стресу – і вони збільшують наш апетит. Гормон стресу кортизол ще й створює в нашому організмі жирові запаси. Тому ми починаємо їсти більше солодкої й калорійної їжі, збільшуємо порції, а іноді і просто починаємо набирати вагу, не змінивши нічого в своєму харчуванні.

Як правильно заїдати хронічний стрес – дієтолог Наталя Самойленко

Чому нам постійно хочеться солодкого, жирного й некорисного

Нам постійно хочеться шоколаду, морозива, тістечок, фастфуду, жирних бургерів і бекону. Від цих продуктів у нас підвищується рівень дофаміну, нам стає легше, але все це триває досить недовго.

Тому нам потрібно зʼясувати, чого саме потребує наш організм. Йому потрібні жири – тому нас тягне на жирну їжу, потрібен магній – ми постійно хочемо шоколаду. Далі все залежить від вас.

Як ввести організм в оману, замінивши некорисні продукти корисними

Коли ви дізнаєтеся, що необхідно вашому організму, спробуйте замінити нездорову їжу корисною.

Стрес потрібно заїдати, буквально загризати. Бо коли ми навантажуємо жувальні мʼязи, ми знижуємо кількість кортизолу. Дослідження показують, що 15-20 хвилин жування знижують рівень кортизолу в організмі на 20 відсотків.

Ви можете їсти моркву, огірок, яблуко – все це треба активно гризти. Якщо виникає форс-мажор, для зниження рівня стресу підійде навіть жувальна гумка.

Але якщо у вас є вибір, завжди обирайте щось корисне, що треба довго жувати. Наприклад, між печивом, яке тане в роті, і хлібом із висівками завжди віддавайте перевагу другому.

Від солодкого теж не можна зараз відмовлятися, та перш ніж зʼїсти цукерку, погризіть моркву.

Як працювати зі стресом

Не лише їжа допоможе нам впоратися зі стресом, підхід має бути комплексним. Щоб подолати його, необхідно:

підтримувати фізичну активність;

налагодити якісний сон;

притримуватися здорового харчування;

працювати із психікою.

Чи можна стрес запивати

Запивати стрес краще за все водою. Вода – це дуже ефективний антистрес. Кава – навпаки, підвищує рівень кортизолу. Але відмовлятися від неї теж не варто, просто намагайтеся пити її лише зранку.

Корисні також травʼяні чаї.

Що робити, якщо переїли

По-перше, не треба себе картати за це. Намагайтеся, якщо вже так сталося, отримати задоволення. Не заводьте себе у хронічне коло стресу.

Можна навіть влаштовувати собі "солодкі дні", після яких можете день посидіти на рослинній їжі або збільшити фізичне навантаження.

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