Як привчити дітей їсти овочі

Батьки завжди намагаються зробити харчування дітей смачним та корисним для здоров'я, щоб воно задовольняло їхні бажання. Неправильне ж харчування може бути причиною надмірної ваги й ожиріння, які зараз все частіше уражають найменших.

Серед найчастіших помилок у харчуванні – використання замалої кількості овочів. Знаю, як буває важко змусити дитину вживати овочі, коли вона їх не любить та відмовляється їх їсти.

Як допомогти дітям їсти більше овочів і познайомити їх з новими? Ось кілька практичних порад:

1. Якщо дитина любить хоча якісь овочі – намагайтеся давати їх щодня, по черзі змінюючи протягом тижня. Картопля, до речі, теж овоч. Але не впадайте у крайнощі - не треба годувати дитину лише картоплею, тому що іншого вона не їсть.

2. Додавайте овочі до звичних та улюблених для дітей страв. Робіть їх "прихованими", маскуйте. Наприклад, до м'ясного наповнення котлет чи голубців додайте цвітну або білокачанну капусту, кабачки, моркву, червоний перець. Хорошою стравою буде суп-пюре на основі овочів. Спробуйте овочеві запіканки або омлет з дрібно нарізаними овочами.

3. Кілька разів на тиждень робіть корисні домашні сендвічі з цільнозернового хліба та кладіть до них овочі.

4. Замість складних салатів запропонуйте дитині просто нарізані овочі або кілька інгредієнтів з "дорослого" салату, наприклад, палички або соломку з моркви, огірків чи болгарського перцю. Адже багатьом дітям подобаються просто хрусткі овочі. Приготуйте сирний соус до овочів, з ним буде смачніше. Також нехай спробують сиру моркву або перець, навіть якщо самі їсте їх приготованими.

5. Давайте овочі у вигляді корисних овочевих смузі. Для смаку додайте ягоди та фрукти.

6. Вводьте нові овочі поступово. Насправді, щоб звикнути до нового смаку їжі, дитині потрібно спробувати її в середньому 10-15 разів.

7. Пропонуйте овочі дитині щодня. Будьте терплячими – дитина може 10 разів відмовитися від нової страви і погодитися на 11-й раз. Важливо не нав'язувати і не примушувати.

8. За правилами здорового харчування, до раціону дітей слід уводити більше овочів, ніж фруктів. Фрукти й овочі додавайте до кожної страви в різній формі – приготовані і сирі. Під час складання меню завжди обирайте овочі та фрукти.

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