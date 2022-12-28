Як продовжити собі життя: новорічні обіцянки, що ведуть до довголіття

В новому році розпочати життя з чистого аркуша, щедро роздаючи собі обіцянки дбати про себе і своє здоров'я і вже в лютому геть усе забути — це майже традиція.

Топ-5 новорічних обіцянок приблизно такі: почати економити та відкладати гроші, більше займатися спортом, схуднути, пити більше води та більше спати. Також ми часто обіцяємо собі кинути палити, пити, об'їдатися солодким, їсти після восьмої вечора і почати бігати вранці. І благополучно забуваємо всі ці обіцянки вже у лютому.

The Sun назвав обіцянки, які варто дати собі в новому році й намагатися виконати, щоб покращити самопочуття, здоров'я та продовжити собі життя.

Я почну їсти фрукти й овочі

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Не таємниця, що ми маємо з'їдати п'ять порцій фруктів та овочів на день. Але дослідження Імперського коледжу Лондона показало, що ті, хто споживав мало фруктів та овочів або взагалі не їв їх, помирали раніше, ніж ті, хто їв їх у великій кількості.

Дослідники з Італії виявили, що вживання сирих овочів і салатів із них збільшує тривалість життя на два роки, оскільки приготування овочів руйнує деякі їхні антиоксидантні властивості.

Дослідження, проведене Університетом Раша в Чикаго, показало, що одна порція салату чи овочів на день допомагає мозку залишатися на десять років молодшим.

Я дружитиму з правильними людьми

Експерти Гарвардського університету виявили зв'язок між вибором правильних друзів і тривалістю життя.

Дослідження показує, що все, що роблять наші друзі, впливає на нас, що справедливо як для шкідливих звичок, як-от паління, так і для хороших звичок, як-от фізичні вправи, — тож обирайте друзів з розумом 2023 року.

Я спатиму довше

За даними дослідження Гарвардської школи громадської охорони здоров'я в Афінах, 30-хвилинний денний сон знижує ймовірність серцевого нападу в більш старшому віці на 37%.

Також повідомлялося, що невелика кількість додаткового сну знижує кров'яний тиск на ту саму величину, що й низька доза ліків від цього стану.

Нове дослідження Стенфордського університету США показало, що уривчастий сон є найбільшим показником смертності.

Команда проаналізувала 12 000 досліджень, пов'язаних зі сном, і виявила, що якісний сон збільшує тривалість життя, а сон менше ніж п'ять годин на добу підвищує ймовірність передчасної смерті.

Так що краще подрімайте.

Я залишатиму трохи їжі на тарілці

Люди з японського острова Окінава мають одну з найбільших тривалостей життя на Землі, багато хто з них доживає до ста років. Дослідження пояснюють їхнє довголіття тим, що вони їдять багато жовтих і зелених овочів та з'їдають лише 80 відсотків їжі на своїй тарілці.

Отже, хоча було б чемно завершити трапезу, ви б могли пробути в цьому світі трохи довше, якби не доїли.

Я знайду собі пару

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Декілька досліджень з усього світу показали, що ті, хто перебуває у щасливому шлюбі, живуть довше, ніж їхні самотні друзі.

Наука передбачає, що співжиття, соціальна турбота та економічна підтримка другої половини збільшують тривалість життя.

Я позбудуся гніву і перепрошу

Позбавлення від гніву і отримання прощення збільшують тривалість життя, позитивно впливаючи на серцево-судинну та імунну системи, згідно з дослідженням, опублікованим Коледжом Лютера у штаті Айова в журналі поведінкової медицини.

Я матиму хобі

Дослідницька група Японського центру охорони здоров'я виявила, що люди, які мають хобі, рідше помирають від серцевих захворювань та інсульту.

А дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що учасники, які присвячували обраному проведенню часу дві або більше годин на день, на 21% менше помирали раніше часу.

Я більше рухатимуся

Дослідження Університету Бригама Янга в Лондоні показало, що у людей, які займалися спортом близько трьох годин на тиждень, ДНК та клітини були на дев'ять років молодші, ніж у контрольної групи, яка цього не робила.

Навіть 15-хвилинна прогулянка на день може додати років до вашого життя.

Дослідження, проведене Національним науково-дослідним інститутом охорони здоров'я Тайваню, показало, що учасники, які щодня протягом 15 хвилин виконували вправи середньої інтенсивності, жили в середньому на три роки довше, ніж контрольна група домосідів.

Все це може допомогти вам підтримувати здорову вагу, що є життєво важливим, оскільки дослідники з Університету Алабами у США виявили, що індекс маси тіла від 25 до 35 (діапазон надмірної ваги) скорочує очікувану тривалість життя приблизно на три роки.

Я більше спілкуватимуся

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Дослідження Медичної школи Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку та Единбурзького університету відслідковували тривалість життя 298 горил, генетично схожих на людей, і виявили, що більш гучні та товариські представники групи жили на три-чотири роки довше, ніж інші їхні тихіші побратими-примати.

Я припиню хвилюватися

Дослідники з Університету Пердью в Індіані виявили, що постійне занепокоєння може скоротити тривалість життя на 16 років.

Видавництво Кембриджського університету дійшло такого ж висновку. Його дослідження показало, що люди з депресією та тривогою мають вищий ризик передчасної смерті, ніж люди без психічних захворювань.

Я вийду на сонце

Вчені з Королівського коледжу в Лондоні виявили, що високий рівень вітаміну D, який частково пов'язаний із впливом сонячного проміння, може збільшити тривалість життя на п'ять років, а Національна служба охорони здоров'я рекомендує приймати щоденну добавку вітаміну D в зимові місяці.

Вітамін D також міститься у грибах шиїтаке та жирній рибі.

Я їстиму горіхи

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Чи то волоські горіхи, мигдаль або навіть скромний арахіс, якщо ви хочете прожити ще кілька років, почніть перекушувати горіхами.

Дослідження Університету Лома Лінда в Каліфорнії, в якому взяли участь 34 000 людей, показало, що ті, хто їв горіхи п'ять днів на тиждень, жили на 2,9 року довше, ніж ті, хто цього не робив.

Я почну читати книги

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Книжкові хробаки будуть раді почути, що читання перед сном або дорогою на роботу збільшує тривалість життя. Дослідження Єльського університету показало, що читання протягом трьох із половиною годин на тиждень збільшує тривалість життя майже на два роки.

Я буду оптимістом

Іноді може бути важко побачити позитивні сторони, але дослідження, проведене Єльським університетом США, показало, що оптимізм збільшить вашу тривалість життя.

Його дослідження, в якому порівнювалася тривалість життя оптимістів і песимістів, показало, що ті, хто дивиться на речі з позитивного боку, живуть на сім років довше, ніж ті, хто цього не робить.

Я займатимуся сексом

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Якщо ви хочете продовжити тривалість свого життя, приділяйте більше часу тілесним утіхам. Дослідження Університету Сінгапуру показали, що регулярні оргазми наодинці або з партнером збільшують тривалість життя та знижують ризик смертності.

Я почну їсти рибу

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А дослідники з Гарвардського університету в США виявили, що люди з вищим рівнем жирних кислот омега-3, виявлених у лососі, скумбрії та сардинах, жили приблизно на два роки довше, ніж люди з низьким рівнем омега-кислот.

Я наллю собі вина

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Дослідники з Вагенінгенського університету в Нідерландах виявили, що щоденне вживання пів склянки червоного вина може збільшити тривалість життя на чотири роки.

Є сполуки, які містяться лише в червоному вині, і вони зменшують накопичення поганих жирових тканин в артеріях.

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