Як розпочати тренування та не кинути їх через тиждень

Як розпочати тренування та не кинути їх через тиждень

Тренування повинні приносити задоволення. Це важлива умова, без якої заняття фітнесом не триватимуть довго. А якщо не буде регулярності — не буде результату.

Щоб тренування не хотілося кидати, потрібно гармонійно вписати їх у ваш спосіб життя та адаптувати програму під ваш рівень та уподобання. Тому майстер-тренер та співзасновник фітнес-студії hiitworks Ярослав Сойніков пропонує розібратися, що варто врахувати на початку тренувань, щоб перетворити заняття фітнесом на приємну та довгу історію.

Розберіться, де ви перебуваєте на старті

Не можна вибрати напрямок руху, не розуміючи, звідки йдеш. Відповідні тренування теж не можна підібрати без розуміння стартової точки. Перед початком занять варто пройти фітнес-тестування. На такому тестуванні тренер виміряє параметри, склад тіла та фізичні показники, проведе анкетування про спосіб життя та допоможе відокремити ваші справжні цілі від стереотипів, нав'язаних суспільством.

Після тесту у вас буде зрозумілий план, на які тренування ходити і які продукти купувати, щоб нові навички комфортно вписалися у ваш спосіб життя.

Виберіть тренера, якому можна довіряти

Починати будь-які зміни наодинці — подвійно складно. А у тренуваннях ще й травмонебезпечно, коли не розумієш, які вправи виконувати та як робити це правильно. Стартувати потрібно під контролем тренера. Але це зовсім не означає, що немає іншого шляху, окрім персональних тренувань. На групових заняттях у невеликих групах кваліфікований тренер завжди приділяє увагу кожному, адаптує навантаження та контролює техніку вправ.

Орієнтуйтеся на самопочуття, а не на ваги

Найгірша ідея на старті – завантажити себе багатогодинними інтенсивними тренуваннями. Так фітнес почне сприйматися як каторга, а організм просто не адаптуватиметься до навантаження. Часто так заганяють себе у прагненні побачити бажану цифру на вагах. Але вони на початку тренувань — не помічник.

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Завдання ваги — показати кількість кілограмів. Вони не вказують, що саме ви втрачаєте: м'язи чи жир. М'язи ми втрачаємо від виснаження, недосипання, надмірних навантажень та хвороб. Організм перебуватиме у нездоровому стані, а цифри на терезах — просто зменшуватися.

Не треба залежати від ваги. Важливо оцінювати самопочуття. Якщо тренування оздоровлюють тіло, ви відчуваєте приплив енергії та покращення тонусу. До таких результатів призводить не виснажлива "каторга", а короткі різноманітні заняття адаптовані під ваш рівень. 45 хвилин цілком достатньо, щоб дати стимул організму без навантаження.

Пам'ятайте, що регулярність – ваша суперсила

Грамотно побудоване тренування підвищує настрій та рівень енергії, але справжня магія відбувається не на тренуванні, а після неї. Між тренуваннями організм відновлюється та адаптується до навантаження. Саме в цей період вмикаються гормони, які спалюють зайвий жир, зміцнюють м'язи та кісткову тканину, роблять організм сильнішим і витривалішим.

Для досягнення результатів рекомендується відвідувати тренування 3-5 разів на тиждень. І не забувайте про прогулянки та активний відпочинок за межами зали. Здорова звичка до регулярного руху — це задоволення для організму, стомленого сидячим способом життя.

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