Як спека впливає на менструальний цикл і самопочуття жінки: розповіла лікарка-гінекологиня

Влітку, коли планету накриває екстремальна спека, ми почуваємося гірше через зневоднення і тепловий стрес, які негативно впливають на роботу організму та всіх його систем. Зокрема, і репродуктивної.

Яким чином спека впливає на менструальний цикл та як допомогти організму охолодитися, розповіла акушерка-гінекологиня "Клініки Медіком" Вікторія Дмитрівна Матіїшена..

Вплив теплового стресу на менструальний цикл

Спека – це великий стрес для нашого організму, завдання якого – постійно підтримувати температуру тіла на рівні 36,7 градуса. Коли ми виходимо на вулицю в розпечений літній день, кров дуже швидко нагрівається. Тож рецептори в преоптичній зоні гіпоталамуса надсилають кровоносній системі сигнал: "Треба збільшити притік перегрітої крові до поверхні шкіри". А паралельно через пори виділяється піт. Таким чином організм позбавляється зайвого тепла – воно розсіюється.

Тривале перебування на вулиці або у спекотному приміщенні можуть спричинити тепловий стрес. Це стан, за якого організму складно ефективно охолоджуватися, адже його здатність розсіювати тепло самотужки обмежена. Тепловий стрес негативно впливає на різні системи, зокрема на репродуктивну.

Є дані про те, що він порушує гормональний баланс, від якого залежить менструальний цикл. У деяких випадках це провокує аменорею – відсутності менструації впродовж 6 місяців.

Менструальний цикл – циклічні зміни в організмі жінки, під час якого організм готується до вагітності. Якщо зачаття не відбувається, починається менструація. У спеку організм швидко зневоднюється – людина може витрачати до 3 літрів рідини за годину. Зневоднення збільшує концентрацію простагландинів – хімічних речовин, які відповідають за скорочення матки і збільшують інтенсивність менструального болю.

Довготривалий тепловий стрес може спричиняти порушення фолікулогенезу, зокрема, впливати на експресію генів, що відповідають за розвиток і дозрівання яйцеклітин. Це може призводити до зниження якості фолікулів та меншої ймовірності успішного запліднення​.

Науково доведено, що спека посилює негативні емоції. 2018 року учені проаналізували дані 1,5 млн людей і дійшли висновку, що вона пов’язана із підвищенням дратівливості, тривожності та гніву. А також порушує сон: якщо температура повітря у спальні висока, організм не може швидко і якісно охолодитися, бо переживає тепловий стрес. Через це жінки, особливо ті, які мають дисменорею (болісні менструації), почуваються гірше, ніж у прохолодні місяці року. Хоча основна причина поганого самопочуття – гормональний дисбаланс, ендометріоз, запальні процеси або інші порушення.

Поради щодо покращення самопочуття у спеку

На жаль, зараз через відключення світла, ми не можемо користуватися кондиціонерами, які допомагають охолоджувати організм. Однак можемо і маємо:

пити достатню кількість води – 2-3 л на день;

виходити, за можливості, на вулицю вранці та ввечері, стежачи за індексом УФ-випромінювання;

носити вільний одяг із натуральних тканин та головні убори з широкими крисами;

приймати прохолодний душ – таким чином ми охолоджуємо тіло;

обприскувати себе водою – коли вона випаровується, забирає з тіла тепло;

користуватися охолоджувальним рушником, портативним вентилятором, який можна брати з собою у громадський транспорт. Або вентилятором з розпиленням води – він допоможе охолодитися та зволожити повітря;

їсти сезонні фрукти, ягоди, овочі, зелень, легкі супи, салати, обмежуючи фастфуд, алкоголь, гострі, солоні, смажені страви;

засинати до 23:00, спати 8 годин.

Нормальний, регулярний менструальний цикл потрібен жінці не лише для зачаття дитини, а й для здоров’я всього організму. Наприклад, гормони естрогени, які регулюють менструальний цикл, нормалізують рівень холестерину, зміцнюють кістки. Підтримують роботу серця та судин – розширюють судини, завдяки чому температура тіла знижується, тоді як прогестерон підвищує температуру тіла. За низького естрогену розвивається остеопороз – знижується щільність кісткової тканини, кістки стають крихкими і ламкими. Розвиваються інфекції сечовивідних шляхів. Знижується лібідо. Виникає безсоння, погіршується стан шкіри та якість волосся тощо.

Якщо менструальний цикл став нерегулярним, ви відчуваєте роздратування, втому, сонливість, а біль під час менструації став більш вираженим, я раджу записатися на консультацію до гінеколога. Спека не завжди є основною причиною поганого самопочуття, але вона "підсвічує" порушення, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я та здоров’я всього організму.

Акушерка-гінекологиня "Клініки Медіком" Матіїшена Вікторія Дмитрівна

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