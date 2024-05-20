Як стрес впливає на зір: лікар-офтальмолог поділився важливими фактами та дієвими порадами

Посмикування очей, розширені зіниці, синдром сухого ока, незначне погіршення зору можуть бути супутниками хронічного стресу. Окрім дискомфорту, стрес може призвести до порушення зору, наприклад, розвитку короткозорості чи центральної серозної хоріоретинопатії.

Чому стрес негативно впливає на зір та як собі допомогти, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Вплив стресу на здоров’я очей

Стрес – невід’ємна частина людського життя. Як би ми не намагалися його уникнути, це, власне, неможливо, особливо під час повномасштабної війни. Але дуже важливо допомагати організму проживати стрес і відновлюватися після його завершення. Зорова система, як і будь-яка інша система організму, під час сильної напруженості зазначає змін.

У момент стресової ситуації під впливом гормонів стресу адреналіну та кортизолу розширюються зіниці. Таким чином очі прагнуть отримати більше світла, щоб краще оцінювати середовище, в якому ви перебуваєте, і помічати найменшу потенційну загрозу для життя. Якщо стрес тривалий і сильний, може розвинутися чутливість до світла.

Високий рівень кортизолу підвищує ризик розвитку центральної серозної хоріоретинопатії (CSCR) – стану, за якого під сітківкою накопичується рідина. На лінії зору з’являється нерухома темна або сіра пляма, центральний зір стає розмитим, прямі лінії набувають хвилястих, вигнутих форм. Зазвичай CSCR минає самостійно впродовж 3-6 місяців, але ризик серозного відшарування і втрати зору зберігається, особливо якщо на тлі стресу захворювання хронізується.

Стрес тісно пов’язаний з розвитком синдрому сухого ока – це багатофакторне захворювання, за якого порушується цілісність слізної плівки. Відтак людина не має достатньої кількості якісних сліз для зволоження і живлення ока. Серед симптомів сухого ока – печіння, свербіж, почервоніння, відчуття чужорідного тіла в оці, біль під час кліпання. Хвороба рідко протікає у важкій формі, але погіршує якість життя людини.

Типовою поширеною реакцією на стрес є посмикування повік (міокімія). Вони смикаються через спазм м’язів очей, спровокований знайомими нам гормонами стресу кортизолом та адреналіном. У такому стані людині складно працювати за комп’ютером, читати, виконувати звичні побутові справи, оскільки очі швидко втомлюються.

Також сильний стрес може призвести до психогенної сліпоти, коли зір буквально за кілька днів істотно погіршується без чіткої проблеми в структурі очей. Симптоми можуть бути дуже різними – від появи пелени перед очима до тимчасової втрати периферичного зору.

Допомога зоровій системи під час стресу

Під час стресу дуже важливо підтримувати свій організм і зорову систему, яка зазнає навантаження. Я раджу гуляти на свіжому повітрі, обмежити час, проведений у ґаджетах. Вживати продукти, багаті Омегою-3, вітамінами групи А, В, С, Е. Виконувати нескладні вправи для очей. Найпростіший варіант: малювати очима діагоналі, прямокутники, вісімки, літеру S у вертикальному та горизонтальному положеннях. Розглядати впродовж 2-3 хвилин невеликий предмет спочатку на близькій відстані, потім предмет на далекій відстані.

Якщо ви маєте дискомфортні симптоми, як, наприклад, біль, печіння, сльозотеча, світлобоязнь або будь-які інші, зверніться до офтальмолога. Чому важливо це зробити?

По-перше, лікар вас заспокоїть, бо виявить точну причину порушення. По-друге, призначить необхідне або лікування, або зволожувальні краплі та вітамінний комплекс, які підтримуватимуть зорову систему.

Під час стресу спазмуються судини і м’язи, порушується кровотік, живлення очей корисними речовинами та насичення киснем. Чим довше триває стрес, тим більша ймовірність розвитку короткозорості й далекозорості. Тому дуже важливо дбати про себе, помічати таі не ігнорувати найменші зміни в роботі зорової системи.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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