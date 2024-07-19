Як уберегти очі від поширених і небезпечних інфекцій влітку: лікар-офтальмолог поділився рекомендаціями

Влітку ми купаємося у річках та басейнах, контактуємо із вуличним пилом та піском на пляжах, діти – на дитячих майданчиках. Усе це сприяє розвитку кон’юнктивітів та кератитів.

Чому виникають ці захворювання, до яких офтальмологічних ускладнень можуть призвести і як захистити себе та дітей, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Кон’юнктивіт – це запалення слизової оболонки, або кон’юнктиви, яка покриває поверхню ока і внутрішню поверхню повік. Захворювання розвивається на тлі зниження місцевого імунітету та порушення правил гігієни. Наприклад, достатньо потерти очі брудними, немитими руками, що дозволяє вірусам і бактеріям потрапити на слизові оболонки. Якщо приєднуються віруси (аденовірус, кір, вітряна віспа), маємо вірусний кон’юнктивіт. Якщо бактерії (стафілокок золотистий, пневмокок) – бактеріальний кон’юнктивіт.

Влітку на кон’юнктивіти часто хворіють у дітей, оскільки вони граються у піску на дитячому майданчику, обмінюються іграшками з друзями на вулиці. Аденовіруси, які найчастіше провокують виникнення вірусного кон’юнктивіту, та стафілококи, які спричиняють розвиток бактеріального кон’юнктивіту, живучі і легко передаються через брудні руки та воду.

Інше офтальмологічне захворювання, з яким можна стикнутися влітку, – це кератит, за якого запалюється рогівка ока. Буває бактеріальним (стафілококи, стерптококи), грибковим (кандида, фузарія) та вірусним (аденовіруси, вірус герпесу). Бактерії, віруси, грибки передаються під час протирання очей брудними руками або внаслідок травмування ока, зокрема, коли мікрочастинки піску потрапляють в око з пісочниці чи водойми.

Досить часто бактеріальний кератит розвивається у людей, які неналежним чином використовують контактні лінзи. На недезінфікованій, або погано дезінфікованій лінзі накопичуються віруси та мікроби, які «оселяються» у просторі між лінзою і рогівкою ока. Це стає причиною виникнення одного з найнебезпечніших видів кератиту – акантамебного. Мікроорганізм акантамеба живе у прісних водоймах, басейнах і навіть водопровідній воді, обожнює контактні лінзи, а точніше – забруднення, які на них відкладаються. Загалом збудників кератиту існує дуже багато, тому вкрай важливо дотримуватися правил особистої гігієни.

Герпетичний кератит провокує вірус простого герпесу. В очі він потрапляє під час контакту із забрудненими руками або внаслідок перенесення вірусу з іншої частини тіла, наприклад, із губ. Неправильне використання контактних лінз може спричинити розвиток герпетичного кератиту.

Можливі ускладнення та профілактика

Більшість людей, маючи підозру на кон’юнктивіт чи кератит, до офтальмолога не поспішають. Дехто протирає очі настоєм ромашки, дехто купує вітамінні краплі, сподіваючись, що біль, поколювання, сльозотеча, почервоніння, затуманення зору за деякий час зникнуть.

Існує «золоте» правило для пацієнтів: якщо за три дні симптоми не послаблюються і не зникають, потрібно йти до лікаря. Чому? Кон’юнктивіти часто ускладнюються блефаритом (запалення повік) або кератитами. А кератит своєю чергою – значним зниженням зору, розвитком астигматизму чи таким небезпечним захворюванням як ендофтальміт (потрапляння інфекції всередину ока, яке може призвести до повної сліпоти).

Тому дуже важливо своєчасно розпочати лікування, а також дотримуватися влітку простих правил, які допоможуть мінімізувати приєднання інфекцій:

не торкайтеся очей брудними руками.

Перед кожною прогулянкою нагадуйте це правило дітям. Дуже важливо їх не залякувати, але водночас чесно пояснювати, що у піску живуть мікроби і віруси, які можуть завдати очам шкоди;

іграшки, принесені з дитячого майданчика, мийте теплою водою з милом або обробляйте засобом для дитячих іграшок;

після прогулянки обов’язково мийте руки з милом під проточною водою, або обробляйте антисептиком із високим вмістом спирту;

до душу, ванни, басейну, озера, моря, ставка – без контактних лінз.

Після купання встановлюйте лінзи чистими, сухими руками.

Обробляйте лінзи та контейнер для їхнього зберігання спеціальним розчином, не використовуючи розчин повторно;

якщо ви чи ваша дитина має кон’юнктивіт, залишайтеся вдома.

Вірусний кон’юнктивіт передається від хворої людини до здорової.

Зафіксовано випадки, коли акантамебний кератит розвивався у людей, які не користуються контактними лінзами, але контактують із пилом, брудною водою та ґрунтом. Якщо влітку ваша робота передбачає таку взаємодію, дуже важливо захищати очі захисними окулярами та перед контактом із обличчям ретельно мити руки. І, звісно, за появи почервоніння склери, набряку повік, свербіння, відчуття стороннього тіла в оці, болю під час кліпання, підвищеної чутливості до світла, погіршення зору, необхідно звернутися до офтальмолога.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: