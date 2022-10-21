Радикальний метод лікування варикозу: як позбутися хвороби раз і назавжди

Вважається, що повністю вилікувати варикоз неможливо, і рецидив хвороби рано чи пізно обов'язково станеться. Насправді це не зовсім так.

Володимир Герасимов, судинний хірург вищої категорії, лікар-флеболог у Grace Clinic створив власний підхід оперування, який допомагає уникнути повторних хірургічних втручань. Що він собою являє та як довго відбуватиметься реабілітаційний період, читайте у цьому матеріалі.

Правильне лікування – радикальне лікування

Згідно зі статистикою, варикозним розширенням вен страждає близько половини населення земної кулі. Це захворювання, яке не можна пускати на самоплив. І річ не лише в естетичному боці, а ще й у тому, що цей стан сам собою може бути дуже небезпечним.

Якщо не звертати уваги на хворобу, яка прогресує, то окрім постійного болю, набряків і судом можуть розвинутися такі серйозні ускладнення як, наприклад, тромбофлебіт (запалення внутрішньої венозної стінки з утворенням тромбу), тромбоз глибоких вен, незворотні трофічні порушення шкіри або рани на шкірі, які не загоюються.

Не можна не відзначити і таке важливе в сучасному світі для кожної людини поняття як якість життя. На нього, звісно, впливає постійний дискомфорт у ногах, який переслідує пацієнтів із варикозом та викликає у них занепокоєння зовнішнім виглядом ніг. Адже кожному пацієнтові з варикозом починає здаватися, що всі постійно дивляться на його "потворні" ноги і це просто не дає жити та "зводить з розуму".

В Україні проблема лікування варикозу полягає у тому, що до нього ставляться як до хронічного захворювання, але це передбачає наявність звичайних у таких випадках гойдалок – періодів загострення та ремісії. Подібне ставлення до хвороби прийшло до нас із Заходу, однак порівнювати нас не можна. По-перше, їхня медицина дозволяє розділяти лікування на етапи, які оплачує страхова компанія. В Україні ж пацієнт змушений платити за все сам, тому нерідко відкладає візит до флеболога, в результаті чого можуть виникати серйозні ускладнення. А по-друге, і це головне, у нас часто звертаються до лікаря вже із занедбаною стадією (у тій же Європі таких виражених форм хвороби просто не зустрінеш). І тут потрібен зовсім інший підхід – радикальний.

Гарантія того, що захворювання не повернеться – прибрати все, що уражене

На жаль, багато лікарів віддають перевагу поетапному лікуванню, тому що просто не хочуть займатися складним та радикальним вирішенням проблеми. Хоча лише такий підхід дозволяє попрощатися із хворобою назавжди та гарантувати пацієнтам мінімальну ймовірність розвитку рецидиву.

Хірургія одного дня без жодного розрізу

Комплексна операція з використанням сучасних технологій відбувається без жодного розрізу, а за допомогою проколів розміром близько міліметра та триває трохи більше години.

Спеціальна підготовка до операції не потрібна, лікар проводить лише мінімальне обстеження.

Пацієнту немає потреби лежати в стаціонарі, операція виконується за технологією "офісної хірургії". Після процедури не має ні больового синдрому, ні обмеження фізичної активності.

Реабілітаційного періоду як такого, після сучасної операції немає. Усі обмеження стосуються лише заборони на заняття спортом та піднімання ваги понад 5 кілограмів, діють вони протягом 2-4 тижнів після операції. В усьому іншому пацієнт веде звичний спосіб життя, без відривання від роботи та домашніх справ.

Ще одна важлива відмінність сучасних оперативних втручань – це новітні технології. До операції, за допомогою УЗД, робиться картування – фахівець малює докладну карту уражених вен, яка під час самої процедури дозволяє лікарю повністю контролювати свої дії.

Пацієнт також може спостерігати за перебігом операції на екрані УЗД: як лазерний світловод вводиться в одному місці, а працює за 40-50 см від проколу.

Для порівняння: звичайна відкрита операція була б триваліша і травматична. Вени видалялися б із безлічі розрізів від 3 до 5 см і залишили після себе шрами. Така операція виконується під загальною анестезією, післяопераційний період болісний, а відновлення - триваліше.

Лікар-флеболог, судинний хірург Володимир Герасимов

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