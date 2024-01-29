Як вживання кави може сприяти старінню

Кава – це завжди гарна ідея для початку дня. Останнім часом лікарі дійшли одноголосної думки про те, що кава продукт корисний. Проте, все-таки використовувати його необхідно рівномірно і враховуючи поради лікарів.

Лікарка Моніка Кіу — лицьовий пластичний хірург — у своєму TikTok розповідає, які моменти потрібно враховувати, вибираючи каву як основний напій протягом дня, якщо ми хочемо залишатися молодими довгі роки.

З одного боку, поліфеноли в каві є антиоксидантами, також у ній є речовини, що допомагає зменшити запалення, каже лікарка. Але якщо кава вживається надмірно, якщо ви випиваєте понад чотири чашки на день, це недобре. Кавові напої зазвичай змішують із цукром, що викликає запалення і може спричинити руйнування колагену.

Якщо ж ви п'єте каву з молоком, то потрібно пам'ятати, що молочні продукти також викликають запалення і можуть викликати загострення прищів.

Так що насправді небезпечна не сама кава, а все, що ми до неї додаємо.

Також слід враховувати, що у деяких людей кофеїн може підвищити рівень кортизолу, гормону керування стресом, каже Кіу. Це може спричинити проблеми зі збільшенням ваги і зробити вашу шкіру жирною. А надто багато кофеїну може вплинути на ваш сон. Коли ви недостатньо спите, ваша шкіра не відновлюється.

Лікарка Кіу рекомендує випивати лише одну або дві чашки кави на день.

Але також вона зазначає, що кофеїн є дуже сильним судинозвужувальним засобом. Тому за місцевого застосування він справді корисний у разі кіл під очима.

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