Як запобігти серцево-судинним захворюванням: 5 ефективних способів, схвалених лікарями

Зберегти своє серце здоровим особливо важливо для жінок у передменопаузі, оскільки ймовірність розвитку проблем збільшується після настання менопаузи.

Здорове харчування та підтримання фізичної активності є гарною стратегією. Але виявляється, що є кілька напрочуд простих прийомів, які ви можете додати у своє повсякденне життя і які можуть мати велике значення.

Womans World зібрав найкращі схвалені лікарями поради щодо профілактики серцево-судинних захворювань для жінок, які допоможуть підтримувати ваше серце та судини у хорошому стані довгі роки.

Що таке хвороба серця

Захворювання серця — це загальний термін, що включає безліч станів, що впливають на структуру та функцію органа. Хоча терміни "хвороба серця" та "серцево-судинні захворювання" часто використовуються як синоніми, між ними є невелика відмінність, каже кардіологиня, докторка медичних наук Джойс Оен-Сяо.

Серцево-судинні захворювання ширші та охоплюють як стани серця, так і судинної системи кровообігу, включаючи проблеми, пов'язані з артеріями та кровоносними судинами. Наприклад, інсульт вважається різновидом серцево-судинного захворювання, оскільки він вражає артерії, що ведуть до мозку або всередині нього.

Коли доходить до хвороб серця, існує кілька різних типів. До них належать аритмія (порушення серцевого ритму), кардіоміопатія (ослаблення серцевого м'яза) та вроджені вади серця (дефект структури серця від народження).

Однак найпоширенішим типом серцево-судинних захворювань та основною причиною смертності жінок є ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба серця виникає, коли скупчення бляшок звужує та ущільнює внутрішню частину артерій. Згодом це може частково або повністю блокувати приплив крові до серця, що потенційно може призвести до серцевого нападу.

Фактори ризику серцево-судинних захворювань для жінок

Як запобігти серцево-судинним захворюванням / Фото: www.credits

Є багато причин, через які у жінок можуть розвинутися хвороби серця. Ось деякі ключові моменти, про які слід знати:

Наявність діабету. Дослідження показують, що, якщо у вас діабет, у вас вдвічі вища ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань або інсульту. І чим довше ви хворієте на діабет, тим більша ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Згодом підвищений рівень цукру в крові може пошкодити кровоносні судини та нерви, які контролюють серце. Хоча діабет може бути фактором ризику серцево-судинних захворювань як у чоловіків, так і у жінок, жінки з діабетом частіше страждають на серцево-судинні захворювання, ніж чоловіки-діабетики. Фактично дослідження, опубліковане в Журналі клінічної медицини, показало, що ризик серцево-судинних захворювань у жінок з діабетом на 44% вищий, ніж у чоловіків з діабетом.

Дослідження показують, що, якщо у вас діабет, у вас вдвічі вища ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань або інсульту. І чим довше ви хворієте на діабет, тим більша ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Згодом підвищений рівень цукру в крові може пошкодити кровоносні судини та нерви, які контролюють серце. Хоча діабет може бути фактором ризику серцево-судинних захворювань як у чоловіків, так і у жінок, жінки з діабетом частіше страждають на серцево-судинні захворювання, ніж чоловіки-діабетики. Фактично дослідження, опубліковане в Журналі клінічної медицини, показало, що ризик серцево-судинних захворювань у жінок з діабетом на 44% вищий, ніж у чоловіків з діабетом. Менопауза. Зниження рівня естрогену, що супроводжує менопаузу, може викликати все: від припливів до сухості піхви. Але зміни цього гормону також можуть вплинути на ваше серце. Естроген є захисним бар'єром проти утворення бляшок у кровоносних судинах, пояснює Бібху Моханті, доктор медичних наук, кардіолог. За його словами, однією з ключових захисних властивостей естрогену для серця є його здатність регулювати співвідношення «хорошого» – ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) та «поганого» холестерину – ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Тому не дивно, що дослідження, присвячене менопаузі, показало, що у жінок у постменопаузі рівень холестерину ЛПНГ та тригліцеридів у крові вищий, ніж у жінок у пременопаузі.

Зниження рівня естрогену, що супроводжує менопаузу, може викликати все: від припливів до сухості піхви. Але зміни цього гормону також можуть вплинути на ваше серце. Естроген є захисним бар'єром проти утворення бляшок у кровоносних судинах, пояснює Бібху Моханті, доктор медичних наук, кардіолог. За його словами, однією з ключових захисних властивостей естрогену для серця є його здатність регулювати співвідношення «хорошого» – ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) та «поганого» холестерину – ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Тому не дивно, що дослідження, присвячене менопаузі, показало, що у жінок у постменопаузі рівень холестерину ЛПНГ та тригліцеридів у крові вищий, ніж у жінок у пременопаузі. Високий кровяний тиск. Високий кров'яний тиск, також званий гіпертонією, є основною причиною серцево-судинних захворювань та інсульту. Це може бути викликано такими станами, як хронічний стрес, дієта з високим вмістом солі, надмірна вага та малорухливий спосіб життя. Це також є ключовим фактором ризику для жінок. Дослідження показало, що ризик високого артеріального тиску збільшується з віком у жінок швидше, ніж у чоловіків. Дослідники пояснюють, що жіночі кровоносні судини, включаючи як дрібні, і великі артерії, старіють швидше, ніж чоловічі, що збільшує ймовірність виникнення проблем із серцем.

Захворювання серця та генетика

Генетика відіграє велику роль у серцевих захворюваннях. Якщо ваші батьки мали діабет, високий кров'яний тиск або рівень холестерину, це може передатися і вам.

Тому, за спостереженням лікарів, є люди, які не ведуть здоровий спосіб життя, і вони ніколи не бувають серцевих нападів. Інші ж їдять здорову їжу, не курять і займаються спортом, і вони трапляються серцеві напади.

Не існує якогось одного гена, який спричиняє хвороби серця, а скоріше комбінація, яка може підвищити ваші шанси. Важливим фактором ризику є наявність родича першого ступеня спорідненості (батька, брата або сестри), який страждає на серцево-судинні захворювання, особливо на ішемічну хворобу серця. Дослідження, що охопило майже 250 000 випадків ішемічної хвороби серця, показало, що приблизно від однієї третини до половини шансів на розвиток цього захворювання зумовлені спадковими генами.

Хвороби серця у жінок можна вилікувати

Гарна новина: ви можете змінити ситуацію. Перший крок – це завжди відмова від шкідливих звичок та перехід до здорового способу життя. Профілактика – це насамперед те, як ви можете запобігти хворобам. Ось чому профілактика серцево-судинних захворювань для жінок така важлива.

За словами доктора Моханті, звернення до серцево-судинних захворювань також включає придушення запалення в серцево-судинній системі. Він стверджує, що дотримання середземноморської дієти, достатні фізичні навантаження та заняття для зняття стресу (наприклад, йога) вважаються протизапальними. Інші способи допомогти звернути назад хвороба серця включають 7–8 годин сну на добу, підтримання здорової ваги та підтримання рівня холестерину, глюкози та артеріального тиску у здоровому діапазоні.

5 порад жінкам щодо профілактики серцево-судинних захворювань

Основні правила вам відомі: харчуйтеся здоровою їжею, залишайтеся активними та міцно спіть. Але є й інші прості поради щодо профілактики серцево-судинних захворювань для жінок, які можуть мати велике значення.

Підніміться сходами. Вибір сходів замість ліфта це простий трюк, який допоможе зберегти ваше серце сильним. Дослідження атеросклерозу, в якому взяли участь майже 459 000 дорослих протягом понад 12 років, показало, що ті, хто піднімався більш ніж на п'ять сходових прольотів на день (близько 50 сходинок) мали менший ризик атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Короткі періоди високоінтенсивного піднімання сходами — це ефективний спосіб покращити кардіореспіраторну систему та ліпідний профіль, особливо серед тих, хто не може займатися спортом у повному обсязі.

Куркума / Фото: Credits

Додати куркуму. Теплий, землистий і трохи гіркуватий смак куркуми робить її ідеальною приправою для карі та маринадів. І вона захищає ваше серце. Куркума має протизапальні властивості, які можуть допомогти захистити вас від серцевих захворювань, каже докторка Оен-Сяо. Сильне запалення в організмі може призвести до збільшення відкладення бляшок на серцевих артеріях, що може спричинити серцеві напади. Спробуйте додати куркуму та часник (ще один протизапальний продукт) у ваш улюблений маринад.

Теплий, землистий і трохи гіркуватий смак куркуми робить її ідеальною приправою для карі та маринадів. І вона захищає ваше серце. Куркума має протизапальні властивості, які можуть допомогти захистити вас від серцевих захворювань, каже докторка Оен-Сяо. Сильне запалення в організмі може призвести до збільшення відкладення бляшок на серцевих артеріях, що може спричинити серцеві напади. Спробуйте додати куркуму та часник (ще один протизапальний продукт) у ваш улюблений маринад. Спробуйте медитацію. Згідно з дослідженням, люди, які медитували, мали нижчі показники високого кров'яного тиску, діабету, інсульту, високого рівня холестерину та ішемічної хвороби серця, ніж ті, хто не медитував. Медитація також може зменшити стрес, тривогу та депресію, які згодом можуть призвести до серцевих захворювань. Медитація – це інструмент, який допоможе вам стати більш усвідомленим та навчить вас розслаблювати свій організм, каже доктор Моханті. Вона знижує частоту серцевих скорочень і рівень гормонів стресу і дозволяє розуму набути більшої чіткості.

Як запобігти серцево-судинним захворюванням / Фото: Credits

Розслабтеся у ванні. Насолоджуватися паровою ванною — це чудовий спосіб захистити своє серце. Дослідження показало, що у людей віком від 40 до 59 років, які щодня приймали гарячу або теплу ванну, ризик серцево-судинних захворювань на 28% нижчий, а ризик інсульту на 26% нижчий, ніж у тих, хто приймав ванну двічі на тиждень чи рідше. Коли ви приймаєте гарячу або теплу ванну, тепло дозволяє кровоносним судинам розслабитися та розширитися, каже доктор Моханті. Це забезпечує період посиленого кровотоку, аналогічний до ефекту фізичних вправ.

Насолоджуватися паровою ванною — це чудовий спосіб захистити своє серце. Дослідження показало, що у людей віком від 40 до 59 років, які щодня приймали гарячу або теплу ванну, ризик серцево-судинних захворювань на 28% нижчий, а ризик інсульту на 26% нижчий, ніж у тих, хто приймав ванну двічі на тиждень чи рідше. Коли ви приймаєте гарячу або теплу ванну, тепло дозволяє кровоносним судинам розслабитися та розширитися, каже доктор Моханті. Це забезпечує період посиленого кровотоку, аналогічний до ефекту фізичних вправ. Займіться волонтерством. Волонтерство може покращити здоров'я серця, оскільки пожертвування іншим допомагають зробити людей щасливішими та зменшити занепокоєння, стверджує докторка Оен-Сяо. Турбота про ближнього може призвести до того, що люди залишатимуться активними і таким чином знижуватимуть свій кров'яний тиск. Вчені виявили, що дорослі у віці 50 років і старші, які регулярно займаються волонтерством, знижують ризик розвитку високого кров'яного тиску та з меншою ймовірністю мають зайвий жир у ділянці середньої частини тіла (ще один фактор ризику серцево-судинних захворювань), ніж ті, хто не займається ним.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики.

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