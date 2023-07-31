Як зайва вага впливає на зір

Зараз багато українців скаржаться на те, що під час війни погладшали. Чи то стрес дає взнаки, чи малорухливий спосіб життя, чи незбалансоване харчування й нічні тривоги, які збивають циркадні ритми. Але в результаті розпухла фігура не лише псує настрій, а й позначається на здоров’ї.

Про вплив на зір надлишку кілограмів розповідає офтальмолог мережі медцентрів “Новий Зір” Тетяна Єрошенко.

З медичного погляду при зайвій вазі змінюється стан судин та внутрішніх органів. А ще порушується обмін речовин, причому настільки, що виправити його іноді неможливо. Тож загальна проблема відбивається й на наших очах.

Фахівець називає найпоширеніші чинники стосовно ожиріння, що впливають на гостроту та якість зору:

зміни, пов’язані з віково-макулярною дегенерацією, адже вона великою мірою залежить від судин. Зазвичай вікова макулодистрофія виникає внаслідок гіпертонії чи атеросклерозу;

цукровий діабет, який в разі ускладнень призводить до діабетичної ретинопатії.

Чим небезпечна віково-макулярна дегенерація? Тим, що виключається зір центральної ділянки через відкладення там холестеринових елементів – людина банально втрачає здатність читати й виконувати багато життєво важливих функцій.

А діабетична ретинопатія сильно впливає на стан сітківки, внаслідок чого значно погіршується зір, з’являються мушки й плями перед очима, можуть двоїтися предмети. Взагалі, ці дві хвороби нерідко призводять до сліпоти!

Розвиток катаракти й глаукоми також пов’язані з надмірною вагою. До глаукоми ведуть судинні проблеми, що виникають у тому числі й через ожиріння. Катаракта ж в огрядних людей настає значно раніше, бо погіршується живлення кришталика й пришвидшується його склерозування.

“У повновидих жінок ще буває набрякання повік. Але ця вада більше косметична. Її можна усунути за допомогою блефаропластики. Та найнебезпечнішим наслідком зайвої ваги все ж є цукровий діабет. Він запускає механізм, який часто закінчується сліпотою. І щоб її уникнути чи якось загальмувати цей процес, потрібен складний план лікування – робиться багато процедур та операцій, щоб підтримати зір. Тож наявність зайвої ваги – це привід перевірити рівень цукру в крові, холестерин і проконсультуватися з дієтологом. Слід серйозно поставитися до свого стану й вчасно звернутися до фахівця – терапевта чи ендокринолога. Навіть окуліст виявить проблеми із судинами при огляді очного дна”, – зауважує офтальмолог Тетяна Єрошенко.

Зміни ліпідного обміну впливають і на склад сльози. Відбувається порушення діяльності жирових залоз – дефіцит жирової складової в сльозі стає причиною сльозотечі. Мейбомієві залози погано працюють, закупорюються. Це дуже поширена проблема: сльоза не тримається на оці, не зволожує його, тому виробляє все нову й нову порцію.

Найстрашніше, що при збільшенні ваги людина часто не відчуває проблем із судинами й навіть не здогадується, що в неї може бути гіпертонія або цукровий діабет. Отже, надзвичайно важливо здавати аналізи, проходити лікування, налаштувати правильне харчування, забезпечити достатню фізичну активність і стежити за станом очей в офтальмолога.

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