Як зберегти рухливість суглобів: 5 простих вправ, які займуть лише 10 хвилин

Вік, гормональні зміни, режим тренувань та інші фактори способу життя можуть завдати шкоди організму, що призводить до втрати мобільності суглобів і болів у м'язах. Але вам не потрібно багато часу на розтяжку, щоб зрозуміти, як розслабити жорсткі суглоби – проста 10-хвилинна рутина буде дуже ефективною.

Скутість зменшує діапазон руху суглоба та супроводжується болем, обмежуючи активність, створюючи цикл бездіяльності та посилюючи скутість. Щоб компенсувати обмеженість руху, тіло також часто приймає неприродні пози, створюючи додаткове навантаження на інші суглоби і м'язи та збільшуючи ризик вторинних проблем.

Вправи на розтяжку й рухливість можуть допомогти полегшити дискомфорт, але якщо їх робити неправильно або недостатньо часто, жорсткі суглоби можуть зазнати ризику травмування в майбутньому.

Про те, чому так важливо підтримувати мобільність ваших суглобів та як це правильно робити, розповіли Woman&Home фізіотерапевтка Лора Вілсон і докторка Аарті Сінха, лікарка загальної практики

Навіть 10-хвилинна розтяжка може допомогти розслабити скутість суглобів і підтримувати вас у русі. Однак якщо проблема зберігається, важливо поговорити з лікарем та/або фізіотерапевтом, оскільки скутість суглобів може бути ознакою інших захворювань, і вам може знадобитися додаткове втручання.

Як зберегти рухливість суглобів / Фото: www.credits

Що допомагає підтримувати мобільність суглобів

Регулярні прогулянки та вправи з обтяженнями, а також гарне споживання білка й вітамінів можуть допомогти наростити кісткову та м'язову масу, щоб суглоби рухалися плавно, каже докторка Аарті Сінха.

Це може включати проходження 10 000 кроків вдома, швидке 15-хвилинне тренування з пілатесу або збільшення кількості багатих білком продуктів, які ви споживаєте щодня.

Без належної профілактики скутість суглобів може викликати серйозні проблеми, включно з підвищеним ризиком падіння, розтягнення м'язів, вивихів і дегенерації суглобів. Нестача руху може ще більше прискорити руйнування хряща в суглобі, з часом посилюючи скутість і біль. Це може призвести до остеоартриту та інших дегенеративних захворювань суглобів, застерігає Вілсон.

Зрештою, боротьба зі скутістю та болісністю суглобів не має одного простого рішення. Найкраще звернутися до лікаря та впровадити здоровий цілісний підхід до способу життя для вирішення різних аспектів. Це дасть вам найкраще довгострокове рішення, каже докторка Сінха.

Що викликає втрату мобільності суглобів

Спосіб життя: режим тренувань, дієта та вага можуть впливати на рухливість.

Положення під час сну. Деякі пози під час сну, наприклад, на боку або на животі, пов'язані з болем у попереку та скутістю вранці, згідно з дослідженням.

Деякі пози під час сну, наприклад, на боку або на животі, пов'язані з болем у попереку та скутістю вранці, згідно з дослідженням. Дефіцит вітаміну D. Деякі дослідження припускають, що скутість суглобів може бути наслідком дефіциту вітаміну D.

Деякі дослідження припускають, що скутість суглобів може бути наслідком дефіциту вітаміну D. Зниження рівня гормонів . Скутість суглобів – дуже поширений симптом менопаузи. Естроген має протизапальні властивості, допомагає утримувати воду та сприяє гідратації суглобів, сполучних і м'яких тканин. Ці властивості поступово знижуються під час менопаузи, каже докторка Сінха.

Скутість суглобів – дуже поширений симптом менопаузи. Естроген має протизапальні властивості, допомагає утримувати воду та сприяє гідратації суглобів, сполучних і м'яких тканин. Ці властивості поступово знижуються під час менопаузи, каже докторка Сінха. Інші стани. Під час менопаузи з більшою ймовірністю можуть виявитися інші стани, як-от остеопороз та остеоартрит, каже докторка Сінха. Ось чому важливо поговорити з лікарем, якщо у вас скутість і болючість суглобів.

Як підвищити мобільність суглобів за допомогою щоденної 10-хвилинної розтяжки

Для того, щоб підвищити мобільність суглобів та уникнути проблем у майбутньому, варто включити до своєї щоденної рутини всього 5 вправ на розтяжку.

Розтяжка від грудей до коліна

Лежачи на спині з зігнутими колінами, обережно підтягніть руками одне коліно ближче до грудей. Утримуйте це положення протягом 20–30 секунд, потім повільно опустіть ногу. Повторіть цей рух з іншою ногою, а потім двічі-тричі – з кожною ногою.

Розтяжка підколінного сухожилля

Сядьте на підлогу, витягнувши ноги перед собою. Потягніться до носків, утримуючи коліна максимально прямо. Намагайтеся утримувати це положення протягом 20–30 секунд. Як альтернативу можете виконувати цю розтяжку стоячи – поставте одну п'яту на трохи підняту поверхню і нахиліться вперед. Повторіть будь-який варіант, який вам більше до вподоби, двічі-тричі на кожну ногу.

Обертання плечима

Станьте або сядьте з правильною поставою. Повертайте плечима вперед круговими рухами 10–15 разів, потім назад 10–15 повторень. Це також одна з найпростіших вправ, яку можна виконувати за столом, якщо у вас погана постава.

Обертання та нахили шиї

М'яко поверніть голову праворуч, утримуючи її протягом кількох секунд. Потім поверніть ліворуч, знову утримуючи протягом кількох секунд. Повторіть по 5–10 разів з кожного боку. Обережно нахиліть голову праворуч, наблизивши вухо до плеча. Утримуйте кілька секунд. Повторіть ліворуч. Повторіть по 5–10 разів з кожного боку. Уникайте примусового положення шиї, яке викликає біль.

Обертання кісточки

Сядьте чи ляжте на підлогу, витягнувши одну ногу. Повертайте кісточку за годинниковою стрілкою 10–15 разів, потім – проти годинникової стрілки, 10–15 повторень. Повторіть з іншою кісточкою.

Читайте також: