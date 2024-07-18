Як зберегти здорову й пружну шкіру: 13 продуктів, які допомагають організму виробляти колаген

Вживання багатих на колаген продуктів, таких як курка, і продуктів, які сприяють виробленню колагену, таких як ягоди, може принести користь вашій шкірі та загальному здоров’ю.

Колаген — це білок, який надає шкірі структуру, пружність і еластичність. З віком у нашій шкірі з кожним роком виробляється менше колагену — звідси тенденція до зморшок і витончення шкіри, яку ми спостерігаємо з віком.

Це пояснює бум колагенових добавок, рекламованих у наших стрічках соціальних мереж і на полицях магазинів цими днями. healthline запитав експертів, чи колагенові добавки краще, ніж колаген, який ви отримуєте з їжі та які продукти містять багато колагену.

Чому варто подбати про їжу насамперед

Дієта відіграє напрочуд велику роль у зовнішньому вигляді та молодості вашої шкіри і все це зводиться до колагену, каже Кріста Гонсалвес, сертифікована дієтологиня.

Ключова відмінність між колагеном у добавках і їжі зводиться до біодоступності — здатності вашого організму використовувати поживну речовину.

Такі продукти, як кістковий бульйон, містять біодоступну форму колагену, яку ваше тіло може використати одразу, що робить її, безперечно та кращою за харчові добавки, стверджує зареєстрована дієтологиня Керрі Габріель. Проте важливо зазначити, що дослідження мало підтверджують твердження про те, що колаген у харчових джерелах є більш біодоступним.

Вживання продуктів, багатих на колаген, або продуктів, які стимулюють вироблення колагену, також може допомогти створити будівельні блоки (амінокислоти), необхідні для вашої шкіри.

Є три амінокислоти, важливі для синтезу колагену: пролін, лізин і гліцин, зауважує зареєстрована дієтологиня і експертка із краси Кеті Девідсон. Це означає, що всі три сприяють процесу вироблення більшої кількості колагену в організмі.

Кістковий бульйон

Кістковий бульон / Фото: Credits

Багато людей вважають, що кістковий бульйон є хорошим джерелом колагену, але насправді його там не дуже багато. Згідно з дослідженням, кістковий бульйон зазвичай не містить достатньої кількості колагену, щоб мати помітні переваги для здоровʼя.

Кістковий бульйон виготовляється шляхом варіння кісток тварин у воді, і вважається, що під час цього процесу виділяється колаген.

Оскільки кістковий бульйон складається з кісток і сполучної тканини, він містить кальцій, магній, фосфор, колаген, глюкозамін, хондроїтин, амінокислоти та багато інших поживних речовин, каже Девідсон. Проте кожен кістковий бульйон відрізняється через якість кісток, які використовуються разом з іншими інгредієнтами.

Якщо ви все ж хочете додати кістковий бульйон до свого раціону, спробуйте приготувати його із кісток, отриманих від місцевого м’ясника. Таким чином ви гарантуєте якість бульйону. Приправте його спеціями для аромату.

Курка

Курка / Фото: Credits

Є причина, чому багато колагенових добавок виготовляють із курки — у ній відносно багато білка. Якщо ви коли-небудь різали цілу курку, ви, напевно, помітили, скільки сполучної тканини містить м’ясо птиці. Ці тканини роблять курку багатим джерелом харчового колагену.

Дослідження на мишах використовувало курячі кістки та хрящі як джерело колагену для полегшення артриту, запалення тощо.

Однак вміст колагену в курці різний. Наприклад, м'ясо стегна містить більше колагену, ніж м'ясо грудки.

Риба

Риба / Фото: Credits

Як і в інших тварин, кістки і зв’язки риб складаються з колагену. Деякі люди стверджують, що морський колаген є одним із найлегше засвоюваних. Згідно з оглядом досліджень 2023-го, ця форма колагену може бути більш біодоступною та особливо корисною для здоров’я та еластичності шкіри.

Але хоча обідній бутерброд із тунцем або лосось на вечерю може збільшити споживання колагену, майте на увазі, що м’ясо риби містить менше колагену, ніж інші (менш бажані) частини.

Ми не схильні споживати частини риби з найбільшим вмістом колагену, наприклад голову, луску чи очні яблука, зауважує Габріель.

Яйця

Яйцо / Фото: Credits

Хоча яйця не містять сполучної тканини, як багато інших продуктів тваринного походження, яєчні білки містять відносно велику кількість проліну. Це одна з амінокислот, необхідних для виробництва колагену.

Цитрусові фрукти

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Вітамін С відіграє важливу роль у виробництві проколагену, попередника колагену в організмі. Це означає, що він може допомогти в синтезі колагену.

Цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути, лимони та лайми, повні цієї поживної речовини. Скуштуйте грейпфрут на сніданок, додайте часточки апельсина в салат або обсмажте жовтий перець на сковороді.

Ягоди

Ягоди / Фото: Credits

Хоча цитрусові, зазвичай, користуються повагою завдяки своєму вмісту вітаміну С, ці ягоди теж є ще одним чудовим джерелом вітамінів та антиоксидантів, які захищають шкіру від пошкоджень. Полуниця, малина також, чорниця та ожина містять багато поживних речовин.

Тропічні фрукти

Ківі / Фото: Credits

Завершують список фруктів, багатих вітаміном С, такі тропічні фрукти, як манго, ківі, ананас і гуава. Гуава також може похвалитися невеликою кількістю цинку, ще одним допоміжним фактором для виробництва колагену.

Часник

Как сажать чеснок на зиму / Фото: Credits

Часник може додати більше, ніж просто смак вашій картоплі фрі та пасті. Він також може збільшити вироблення колагену.

За словами Габріель, часник містить багато сірки, яка є мікроелементом, який допомагає синтезувати та запобігати розпаду колагену.

Однак важливо зазначити, що кількість, яку ви споживаєте, має значення. Вам, напевно, потрібно зʼїсти багато його, щоб отримати дозу колагену, сказала вона. Це може бути непрактично, але з його потенційними перевагами варто зробити часник частиною свого звичайного раціону.

Листкова зелень

Листкова зелень / Фото: www.credits

Листкова зелень є ключовим гравцем здорового харчування. Як виявилося, вона також можуть бути корисними для шкіри.

Шпинат, листова капуста, мангольд та інша салатна зелень отримують свій колір завдяки хлорофілу, відомому своїми антиоксидантними властивостями.

Деякі дослідження показали, що споживання хлорофілу збільшує кількість попередника колагену в шкірі, зазначає Габріель.

Квасоля

Квасоля / Фото: Credits

Квасоля — це їжа з високим вмістом білка, яка часто містить лізин, одну з амінокислот, необхідних для синтезу колагену. Крім того, бобові багаті міддю, ще однією поживною речовиною, необхідною для виробництва колагену.

Кешʼю

Кешʼю

Наступного разу, коли ви потягнетеся за жменею горіхів, щоб перекусити, вибирайте кеш'ю. Ці ситні горіхи містять цинк і мідь, які підвищують здатність організму виробляти колаген.

Помідори

Томаты / Фото: Credits

Ще одне приховане джерело вітаміну С. Один середній помідор може забезпечити значну кількість цієї важливої ​​поживної речовини для синтезу колагену. Помідори також містять велику кількість лікопіну, потужного антиоксиданту для підтримки шкіри.

Солодкі перці

Солодкі перці / Фото: Credits

Коли ви додаєте помідори в салат або бутерброд, додайте також трохи болгарського перцю. Ці овочі мають високий вміст вітаміну С і містять капсаїцин, протизапальну сполуку. Дослідження показують, що капсаїцин може зменшити втрату колагену та пошкодження шкіри.

Цукор і рафіновані вуглеводи можуть пошкодити колаген

Щоб допомогти організму виробляти колаген, зосередьтеся на продуктах тваринного або рослинного походження з високим вмістом колагену або фруктах і овочах, багатих вітамінами та мінералами.

І якщо вам не подобаються перелічені продукти, пам’ятайте, що не існує единого джерела. Дієта, насичена продуктами, багатими на білки, як рослинного, так і тваринного походження, може допомогти забезпечити організм цими важливими амінокислотами.

Інші поживні речовини, які сприяють виробленню колагену, включають цинк, вітамін С і вітамін Е. Отже, фрукти та овочі з високим вмістом вітамінів і мінералів також корисні для пружної шкіри.

Також варто уникати споживання надто великої кількості цукру та рафінованих вуглеводів, наприклад білого хліба та випічки. Вони можуть викликати запалення, потенційно пригнічуючи синтез колагену.

Деякі питання про колаген

Іноді буває важко включити в свій раціон різноманітні продукти — і деякі експерти сумніваються, чи справді споживання продуктів, багатих на колаген, сприяє зміцненню шкіри.

Цілком можливо, що шлункова кислота може руйнувати білки колагену, не даючи їм досягти шкіри.

І оскільки дієтичний колаген для здоров’я шкіри — це все ще є відносно нова галузь досліджень, багато експертів не вагаються робити певні висновки. І деякі дослідження виглядають багатообіцяльними. Аналіз, який розглядав 26 досліджень, дійшов висновку, що пероральний колаген може позитивно впливати на здоров’я шкіри, але для того, щоб знати напевно, необхідні додаткові дослідження.

Отже, можна впевнено сказати, що споживання більше продуктів з високим вмістом колагену може допомогти вашій шкірі, волоссю та нігтям. Деякі варіанти включають курку, рибу, кістковий бульйон і яєчні білки. Рослинні продукти з високим вмістом вітаміну С, такі як цитрусові та листова зелень, також можуть сприяти синтезу колагену.

Оскільки дослідження щодо того, наскільки корисним може бути пероральний колаген, обмежені, можливо, варто зосередитися на додаванні більше цих продуктів у різноманітну збалансовану дієту.

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