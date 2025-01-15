Як збільшити активність: 27 розумних способів робити більше кроків щодня

Виконання більшої кількості кроків на день може значно зміцнити ваше здоров’я, покращити метаболізм і допомогти тримати себе в чудовій фізичній формі.

Нам часто кажуть, що одна з найкращих речей, яку ми можемо зробити для свого здоров’я – це більше ходити пішки. Але з огляду на те, що в більшості з нас бракує часу, це не завжди можливо, тому корисно мати кілька кроків у задній кишені.

Редакція Woman&Home поділилася цікавими ідеями, як збільшити кількість кроків, які ви робите протягом дня, щоб отримати всі переваги активного способу життя для краси та здоровʼя.

Робити більше кроків щодня не означає витрачати години на прогулянки. Це може означати додавання більше фізичних вправ до вашої повсякденної рутини, як-от паркування подалі, коли ви йдете до спортзалу, або нова діяльність, як-от садівництво. Ви також можете відносно легко зробити 10000 кроків вдома, відкоригувавши свої звички.

Спробуйте стоячий робочий стіл

Замініть свій звичайний стіл на стоячий і скористайтеся перевагами. Просто стояти більше годин на день означає, що ви, природно, отримаєте більше кроків, коли змінюєте своє положення, але ви завжди можете ходити на місці під час роботи, щоб ще більше підвищити кількість кроків.

Якщо ви ходите на місці під час роботи, надіньте фітнес-трекер на щиколотку. Тримаючи руки нерухомо (або друкуючи), поки ваші ноги рухаються, ви можете не бачити на годиннику кількість кроків, які зробили, а це може демотивувати.

Ходіть з телефоном

Розмова телефоном – це чудова нагода отримати більше кроків. До того ж людина на іншому кінці лінії не бачить, що ви ходите, тому ви не матимете незручність, як, наприклад, під час відеодзвінка.

Якщо ви розмовляєте телефоном протягом 30 хвилин, це може означати додаткові 3000 або більше кроків на вашому фітнес-трекері в кінці дня.

Завжди вибирайте сходи

Уникайте ліфтів і піднімайтеся сходами, коли можете. Якщо ви працюєте високо в будівлі і перспектива підйому сходами вас не приваблює, просто спустіться ними. Це набагато менше зусиль, та ви однаково побачите, що робите більше кроків, ніж якби піднялися ліфтом.

Паркуйтеся подалі

Паркуючи авто, утримайтеся від бажання припаркуватися якомога ближче до супермаркету, вокзалу чи входу до спортзалу. Натомість, якщо це безпечно, зробіть це якомога далі.

Це дасть вам шанс зробити принаймні кіілька сотень кроків щоразу, коли вам потрібно буде підійти до автомобіля та вийти з нього.

Обирайте довші шляхи

Незалежно від того, гуляєте ви з собакою, ведете дітей до школи чи повертаєтеся з роботи пішки, йдіть додому довгою дорогою або додайте трохи більше відстані до свого маршруту – це простий спосіб збільшити кількість кроків до кінця дня.

Ви навіть можете знайти щось захопливе під час прогулянки, як-от нову кав’ярню чи зелену зону, якою ви зможете насолодитися.

Ходіть під час перегляду телевізора

Перегляд телевізора – це розслаблювальна вправа, яка ідеально підходить для відпочинку після тривалого дня. Проте це також чудовий час, щоб зробити ще кілька кроків, особливо якщо ви не проти походити на місці або у вас є доріжка для ходьби.

Якщо ваше улюблене телешоу триває 30 хвилин і ви йдете весь цей час, ви можете робити ще 3000 кроків за кожну серію, яку переглядаєте.

Встановіть нагадування

Іноді недостатня кількість кроків щодня виникає через те, що ви просто забуваєте. Якщо ви зайняті роботою, сім’єю та іншими справами вдома, дуже легко виявити, що ви годинами сидите.

Встановіть будильник на фітнес-трекері або телефоні, щоб рухатися хоча б кожні пів години. Це може бути просто прогулянка через робоче місце кілька разів, або кілька стрибків на місці, або триваліші періоди ходьби.

Робіть короткі високоінтенсивні тренування

Високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT) – це ще одна діяльність, як-от садівництво та їзда на велосипеді, якою ви можете займатися, щоб збільшити кількість кроків без ходьби. У цій вправі, яку ви можете виконувати вдома чи у тренажерному залі, використовуються невеликі ваги і вага вашого тіла, щоб перевірити вашу фізичну форму під час серії роботи з невеликими перервами.

Додайте стрибки, високі коліна та випади, щоб отримати найбільшу користь, оскільки вони вимагають більше роботи ніг, ніж вправи для верхньої частини тіла.

Виходьте з транспорта на зупинку раніше

Їдете на роботу автобусом? Зійдіть на одну зупинку раніше, щоб додати ще кілька кроків до загальної кількості. Хоча це може займати лише 10 або 15 хвилин вашого дня, скорочення подорожі в автобусі (чи поїзді, якщо хочете) означає, що ви можете отримати понад 1000 додаткових кроків.

Можливо, вам просто потрібно залишити трохи більше часу, щоб дотримуватися ранкового розкладу, як зазвичай.

Користуйтеся біговою доріжкою під столом

Найпростіший спосіб робити більше кроків вдома – це придбати килимок для ходьби. Ці механічні тренажери, дуже схожі на бігову доріжку, але вони рухаються не так швидко і зазвичай не мають ручок для підтримки. Натомість їх створюють для того, щоб ставити під стоячим столом або використовувати перед телевізором.

Хоча ви не отримаєте тих самих переваг, що й прогулянка на свіжому повітрі, та якщо у вас бракує часу, це чудовий спосіб досягти своєї мети.

Займайтеся садівництвом

Як тримати себе у формі / Фото: Credits

Більше кроків не означає, що вам потрібно щодня гуляти. Є й інші види діяльності, у яких ви природно більше рухаєтеся, навіть якщо займаєтеся чимось іншим, наприклад, садівництвом.

Пересуваючись у своєму саду чи на ділянці, ви робите кроки, тому спробуйте зробити довгий шлях, якщо можете, або кілька разів пройдіться, щоб зібрати інструменти.

Ходіть під час зустрічей

Проводите час, сидячи в кімнатах для нарад під час відеодзвінка з вимкненою камерою? Чому б не погуляти під час зустрічі? Якщо підключити навушники, ви однаково зможете слухати та відповідати. Вмикайте телефон, щоб з’явитися на відео, лише якщо це безпечно.

Якщо у вас багато зустрічей особисто, чому б не запропонувати вийти на вулицю, щоб погуляти і поговорити?

Підключіть конкуренцію

Ви, напевно, можете здогадатися, що трохи здорової конкуренції (з собою чи іншими) допомагає підвищити мотивацію й увагу.

Тож візьміть друзів, завантажте один з найкращих фітнес-додатків, щоб стежити за прогресом вашої групи, і дивіться, хто робить найбільше кроків щотижня.

Завжди прогулюйтеся після їди

Як тримати себе у формі / Фото: Credits

Прогулянка після обіду може сприяти кращому травленню. Вона допомагає стимулювати шлунок і кишківник та сприяти проходженню їжі через травну систему.

Це також може допомогти зменшити здуття живота завдяки ефективнішому переміщенню надлишку газу через травну систему. То йдіть гуляти одразу після їжі.

Ходіть, коли чекаєте

Коли ви в очікуванні потяга, автобуса чи навіть рейса в аеропорту, витрачайте свій час на прогулянки, а не на те, щоб сидіти чи стояти на одному місці. Це однаково вільний час, то чому б не використати його на користь.

Ви здивуєтеся, скільки кроків ви можете пройти, просто гуляючи, за той час, який би інакше просиділи в телефоні або вимагали, щоб автобус прибув раніше.

Шукайте найвіддаленішу вбиральню

Якщо у вас вдома чи на роботі кілька вбиралень, йдіть до тієї, яка далі, щоб отримати більше кроків. Це може здатися небагато, та навіть додаткові 50-100 кроків можуть змінити вашу загальну суму наприкінці дня.

Бонусні бали, якщо вам для цього доведеться підніматися сходами – це не лише додаткові кроки, а й легке силове тренування, яке ви отримуєте, коли піддаєте нижню частину тіла більшому навантаженню, ніж під час ходьби рівною поверхнею.

Йдіть до спортзалу

Якщо ви відвідуєте тренажерний зал, ви можете робити кроки, не використовуючи кардіотренажери. Проста ходьба до тренажерного залу, громадського транспорту або з автомобіля до будівлі додасть кроків, як і прогулянка в тренажерному залі, щоб зібрати гирі та поміняти тренажери.

За можливості збільште кількість кроків, подовжуючи дистанцію. Припаркуйтеся якнайдалі від входу до тренажерного залу, віднесіть свої гирі одна за одною на лаву.

Ходіть по продукти та після їди

Виконуючи невеликі сеанси ходьби на день, ви побачите, що кількість ваших кроків зросте, навіть не замислюючись про це. Наприклад, ви можете зробити 2000 кроків, коли прокидаєтеся вранці – пішки до магазину по молоко, а потім ще 2000 кроків в обід і 2000 ввечері після їди. Додайте ще 4000 просто пересування протягом дня – і ви легко досягнете 10000 кроків.

Робіть перерви в роботі

Як тримати себе у формі / Фото: Credits

Наступного разу, коли вам знадобиться трохи часу поза робочим столом чи вдома, спробуйте прогулятися, а не сідати до машини. Проста 15-хвилинна прогулянка може запропонувати близько 1500 кроків, тож якщо ви робите це двічі на день, ви будете на шляху до додаткових 3000 кроків, навіть не докладаючи зусиль.

Підтримуйте свій темп вищим, ніж у звичайній прогулянці, щоб бачити на своєму фітнес-трекері ще більше кроків, ніж зазвичай.

Гуляйте з друзями

Як тримати себе у формі / Фото: www.credits

Звичайна прогулянка з друзями означає, що ви пройдете далі, ніж зазвичай, бо відволікатиметеся на спілкування.

Спробуйте прогулятися місцевими зеленими насадженнями, щоб також отримати переваги свіжого повітря. Крім того, якщо ви підете трохи далі від дому, ви ще більше підвищите показник свого крокоміра.

Уникайте довгого сидіння

Телевізійна реклама – ідеальний час, щоб зробити більше кроків. Ви не пропустите шоу, яке дивитеся, поки стоїте на місці, ходите чи робите кроки.

Типова рекламна пауза може тривати від двох до трьох хвилин або в середньому сім хвилин на годину. Це ідеальний таймінг для вправ на вечір.

Танцюйте

Спробуйте танцювати, щоб збільшити кількість кроків. Це може бути з друзями або самостійно вдома. Увімкніть музику та рухайтеся так, як вам подобається.

Ви здивуєтеся, скільки кроків ви можете зробити, розважаючись і рухаючи своїм тілом по-новому. Додайте трохи стрибків, швидких рухів ногами, а якщо ви думали взяти урок танців, спробуйте такі стилі, як хіп-хоп і сальса, оскільки вони енергійніші, ніж інші.

Обирайте великі магазини

Наступного разу, коли ви робитимете закупи у великому магазині, спробуйте пройти довгий шлях через проходи. Або залиште свій кошик десь подалі й ходіть туди-сюди, щоб зібрати речі, замість того, щоб провозити його вздовж відділів.

Це може зайняти набагато більше часу, ніж ваш звичайний шопінг, але ваш крокомір буде вдячний вам за це.

Займіться своєю кухнею

Перенесення каструль і сковорідок на нові місця для зберігання, прибирання холодильника, вставання і здізання зі стільця, щоб піднятися до шаф – прибирання кухні може мати подвійну користь. Ви підтримуватимете порядок вдома та оновлюватимете простір для приготування їди.

Разом з більшою кількістю кроків ви зможете отримати переваги легких силових тренувань, якщо переставите свої банки або перемістите деякі прилади.

Користуйтеся велосипедом

Робити кроки вдома не означає, що ви повинні просто ходити на місці. Робота на велотренажері також підійде – просто не забудьте закріпити крокомір або Fitbit на щиколотці, а не на зап’ясті, щоб рахувати кроки.

Це чудовий спосіб залишатися в русі, навіть коли на вулиці погана погода.

Робіть декілька дрібних закупів

Як тримати себе у формі / Фото: www.credits

Коли ви здійснюєте закупи продуктів у кілька поїздок, ви можете переносити свої речі пішки, а не машиною чи громадським транспортом, і проходити більше кроків.

Якщо ви зазвичай купуєте їжу в інтернеті, ви відчуєте переваги ще більше, якщо підете і погуляєте магазинами, щоб знайти свої улюблені продукти.

Запрошуйте гостей

Як тримати себе у формі / Фото: www.credits

Танцювати, граючи в шаради, у твістер, ходити на кухню та повертатися з напоями, вставати, щоб відчинити двері, влаштовувати нічні ігри з друзями – це винахідливий спосіб пройти більше, не виходячи з дому.

Ви рухатиметеся більше, ніж думаєте, і водночас зможете проводити час із друзями та родиною.

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