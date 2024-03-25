Як зменшити споживання солі: поради нутріціологині

Підвищене споживання солі стає проблемою для багатьох, але експертка у галузі дієтології пропонує низку корисних порад, які допоможуть зменшити її споживання.

Кожна людина потребує солі у своєму раціоні, щоб оптимально функціонувати. Сіль містить містить важливий мінерал, натрій, який впливає на баланс рідини, функціонування нервів, роботу м'язів та засвоєння поживних речовин.

Солі не можна уникнути повністю, але важливо розуміти, як контролювати її споживання. Дієтологиня-нутріціологиня Елі Бречер Анутр надає цінні поради, які допоможуть зменшити кількість солі в щоденному раціоні та забезпечити за такої умови збалансоване харчування.

Використовуйте трави та спеції

Чорний перець, часник, перець чилі, чебрець і паприка – це смачні та здорові альтернативи солі, які додають смаку вашим стравам.

Лимонний сік

Вичавлений лимонний сік може додати свіжий смак та замінити сіль у вашому харчуванні.

Уникайте солоних соусів

Багато соусів містять велику кількість солі. Оберіть менш солоні альтернативи або приготуйте домашні соуси.

Аналізуйте склад продуктів

Перевіряйте вміст солі в продуктах та обирайте менш солоні варіанти.

Замініть солоні закуски на фрукти та овочі

Фрукти та овочі – це здорові альтернативи солоним закускам, які допоможуть знизити споживання солі.

Контролюйте розмір порції

Будьте обачні з розмірами порцій, щоб уникнути перевищення рекомендованої кількості солі.

Обирайте високоякісну морську сіль

Вибирайте морську сіль замість стандартної солі, а також збагачуйте свій раціон овочами, багатими на калій і магній.

Ці поради допоможуть зменшити споживання солі і покращити ваше самопочуття.

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