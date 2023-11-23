Як змусити волосся рости швидше і стати густішим: 10 порад від професіоналів

Найімовірніше, не знайдеться жінки, яка б хоч раз у своєму житті не спробувала відростити довге волосся, тому багато хто з нас знає, як це непросто, а деякі, можливо, навіть вважають, що зовсім недосяжно. Тим же, хто не залишив спроб або перебуває саме в процесі відрощування, буде корисно дослухатися професійних порад, які зібрав Good Housekeeping.

Спроба відростити волосся довшим або зробити його густішим може здатися нескінченною грою в очікування. Волосся є найшвидшою тканиною в організмі людини, за даними Трихологічного суспільства, середня швидкість зростання становить від 0,5 до 1,7 сантиметра на місяць або від 5 до 20 см на рік. Але це зростання може здатися мінімальним, особливо коли ви уважно за ним стежите.

За даними Американської академії дерматологічної асоціації, на день може випадати від 50 до 100 волосся – це нормально. Але якщо ви вважаєте, що ріст вашого волосся відбувається занадто повільно або що воно випадає занадто інтенсивно, ви можете внести певні зміни в свій щоденний режим догляду за волоссям для прискорення його зростання, поліпшення якості та густоти. Експерти розповіли, що саме ви можете зробити.

Стригніть частіше

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Це може здатися нелогічним, але якщо ви хочете, щоб довге, здорове волосся, вам потрібно регулярно підстригати його. Хоча стрижки не прискорюють ріст волосся, вони позбавляють кінчиків, що січуться, які ламають волосся, вважає Майкл Дуеньяс, знаменитий перукар з Лос-Анджелеса. Усунення ламкості створює враження, що ваше волосся росте швидше. Адже кінчик, що січеться, який ламається, може призвести до втрати довжини волосся, не кажучи вже про блиск, об'єм і гладкість.

Дотримуйтесь правильної дієти

Наявність довгого та сильного волосся залежить не тільки від того, які засоби ви наносите на волосся, це також залежить від того, що ви вкладаєте у своє тіло. Щоб стимулювати зростання волосся, вам потрібно годувати волосся зсередини, включивши до раціону продукти з високим вмістом білка, будівельних блоків волосся, включаючи м'ясо та інші джерела. Франческа Фуско, доктор медичних наук, дерматолог із Нью-Йорка пропонує збільшити споживання білка за допомогою таких продуктів, як риба, боби, горіхи та цільнозернові продукти. Навіть якщо ви не любитель м'яса, вам однаково слід дотримуватися дієти з високим вмістом білка для росту волосся. За словами доктора Фуско, жінки, які не отримують його у достатній кількості, часто скаржаться на сильне випадання волосся.

Майкл Дуеньяс також рекомендує утримуватися від модних дієт, що очищають, на той час, поки ви відрощуєте волосся. Досвід Дуеньяс показує, що після чищення протягом тижня можна помітити уповільнення росту волосся і потьмяніння пасм.

Додайте вітаміни, корисні для волосся, до свого ранкового раціону

Якщо ваша дієта не забезпечує вас достатньою кількістю поживних речовин, добавки можуть мати велике значення. Доктор Фуско пропонує шукати полівітаміни, які розроблені та мають маркування "для волосся, шкіри та нігтів". Вони містять важливі вітаміни, такі як біотин, C та B, які можуть підтримувати здоров'я волосся.

Заступник директора лабораторії харчування Інституту домашнього господарства Стефані Сассос пропонує перелік вітамінів та мінералів, які сприяють оздоровленню волосся:

Вітамін А

Вітамін C

Вітамін Е

Цинк

Залізо

Омега-3 жирні кислоти

Якомога менше використовуйте шампунь і більше зволожуйте

Те, як часто ви миєте волосся, дійсно впливає на його здоров'я. Миття волосся шампунем двічі-тричі на тиждень дозволяє натуральним оліям проникати у волосся, зволожуючи його та відновлюючи. Кен Пейвс, знаменитий перукар із Лос-Анджелеса, рекомендує, щоб волосся стало густішим, вибирати шампунь з написом "надає обсяг".

На думку професіоналів, регулярне нанесення на пасма шовковистого кондиціонера глибокої дії, маски для волосся або засоби для його розплутування також допоможе запобігти пошкодженню при розчісуванні пасм. Наносите куплену в магазині або зроблену своїми руками маску для волосся від коренів до кінчиків раз на тиждень: маска з корицею може стимулювати кровообіг, роблячи волосся сильнішим і довгим у найкоротші терміни, стверджує Ліана Зінгаріно, стилістка-фрилансерка з Нью-Йорка.

Також будьте обережні з шампунями, які, як стверджується, сприяють росту волосся — ріст волосся від шампуню ще не доведено науково, принаймні в опублікованих дослідженнях, — стверджує Джені Томас, головний науковий співробітник Proctor & Gamble Beauty.

Відмовтеся від освітлювача

Який би шикарний вигляд не мало платинове волосся, перехід від темнішого відтінку до світлого блондину може стати перешкодою для максимально довгого волосся. Коли його кутикула пошкоджена відбілювачем, кінці можуть стати ще більш ламкими або січеними. Чим менше хімічних обробок, тим краще буде рости ваше волосся.

Уникайте надмірного термічного укладання

Як правильно сушити волосся / Фото: Credits

Кен Пейвс також рекомендує рідше укладати волосся. Якщо вам необхідно використовувати тепло, він рекомендує знизити температуру і завжди використовувати термозахисний засіб — в іншому разі ви ризикуєте пошкодити волосся, що призведе до його ламкості.

Регулярно розчісуйте волосся

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Лягати спати з нерозчесаним волоссям не можна, навіть якщо ви втомилися. Декілька швидких рухів по волоссю можуть бути корисні для загального здоров'я вашого волосся і шкіри голови. Використовуйте щітку з кабанячої щетини, щоб рівномірно розподілити олії шкіри голови по волоссю, щоб воно залишалося природно зволоженим, рекомендує Мері Кейт О'Коннор, знаменитий стиліст і колорист Cooper у Західному Голлівуді, Каліфорнія. Цей простий крок щовечора також допомагає покращити кровообіг, що робить шкіру голови здоровішою.

Зменшіть температуру води в душі та зосередьтеся на догляді за шкірою голови

Зворотне миття волосся для об'єму та блиску / Фото: Credits

Гарячий душ може зневоднювати шкіру, а це також шкідливо для волосся. Зменшіть температуру води під час та подаруйте шкірі голови трохи більше кохання. Помасажуйте пальцями під час миття голови, щоб видалити бруд та покращити кровообіг.

Захищайте волосся від фізичних ушкоджень

Волосся особливо схильне до ламкості, коли воно мокре, тому розплутуйте його перед миттям шампунем. Старша хімікиня Лабораторії краси Інституту домашнього господарства Сабіна Віземанн попереджує, що дія води розтягує стрижень волосся, внаслідок чого зовнішній шар, схожий на черепицю, піднімається, а додатковий стрес від розчісування в цьому стані може призвести до його поломки.

Якщо вам потрібно розплутати мокре волосся, робіть це правильно: нанесіть кондиціонер, що не змивається, від коренів до кінчиків і використовуйте більш м'яку гребінець із широкими зубами або щітку для розплутування, щоб зменшити тертя, працюючи від кінчиків вгору невеликими рухами. пасма, щоб волосся не рвалося, радить Віземанн.

Спіть на шовковому пірнику

Поліпшити стан волосся за одну ніч можливо — все, що вам потрібно, це змінити пірник і насолодитися корисними для волосся перевагами шовку. Шовк м'якше впливає на волосся — він допомагає уникнути сплутування та ламкості, стверджує Джеслін Ахлувалія, докторка медичних наук. Чим менше ламкості властиво вашому волоссю, тим довшим воно буде.

Природно, перш ніж приймати якісь вітаміни чи добавки вам слід порадитися з лікарем. Крім того, якщо волосся випадає занадто інтенсивно або його ріст припинився, вам слід також проконсультуватися з фахівцем. Як ми вже писали, проблемами випадання волосся займається лікар-трихолог.

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