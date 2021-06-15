Як знизити тиск за допомогою харчування

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, як здорове харчування здатне допомогти нашому організму підтримувати тиск на належному рівні й уникнути серйозних ускладнень.

Існує чимало ліків, що дозволяють тримати артеріальний тиск під контролем. Але не менш важливо й те, як людина харчується. Щоб лікування давало максимальний ефект, обов'язково потрібна корекція раціону. Саме цій важливій темі сьогодні присвячений ця стаття.

Рекомендації з харчування під час підвищеного тиску досить прості. І якщо їх виконувати, це не тільки підтримає тиск на належному рівні, а й допоможе уникнути серйозних ускладнень.

Одна з основних вимог до харчування - контроль мінерального складу їжі. Для цього важливо дотримуватися трьох правил:

1. Менше натрію. Кухонної солі не більше 5 г / день (до 1 чайної ложки без верху). Важливо розуміти, що це не тільки та сіль, яку ви самі додаєте під час готування або під час їжі. Сюди входить і сіль, яка вже міститься в готових продуктах.

2. Більше калію. У раціон повинні входити продукти багаті калієм (3-4 г / день калію)

3. Більше магнію. Вживати продукти з високим вмістом магнію (400 мг / день магнію).

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У наш час доросла людина споживає кухонної солі в 4-6 разів більше фізіологічної потреби. У разі надлишку солі в раціоні порушується водно-сольовий баланс і підвищується кров'яний тиск.

Доведено: якщо зменшити сіль до 5 г на добу в харчуванні, то артеріальний тиск знижується на 10 мм рт. ст. Такий же ефект, як від приймання деяких препаратів від гіпертонії. Обмежити сіль і контролювати її споживання потрібно людям не тільки з високим артеріальним тиском, але також у разі цукрового діабету та хвороб нирок.

Надлишок солі в їжі порушує нормальне співвідношення калію/натрію. А калій потрібен організму: він підтримує в нормі кров'яний тиск, нормалізує сечовидільну систему, регулює кислотно-лужний та водно-сольовий баланс всередині і поза клітинами, бере участь у передаванні нервових імпульсів. Калій запобігає несприятливому впливу натрію (солі) на судини.

Магній своєю чергою координує серцевий ритм, підтримує в нормальному стані нервову систему і м'язи серця, нормалізує кров'яний тиск.

Як же дотримуватися цих правил?

СКОРОТІТЬ СПОЖИВАННЯ СОЛІ

Виключіть насамперед пересолені продукти - чипси, консервовані продукти, солоні горішки, соєвий соус, копченості, ковбаси.

Використовуйте приправи без солі - трави і спеції - лимон, зелень, часник, цибуля, хрін, перець, базилік, куркуму. Тоді ваша їжа не здаватиметься прісною.

Більшість продуктів рослинного походження містять менше солі, ніж продукти тваринного походження. Тому раджу, щоб 2/3 вашого раціону складалися з рослинної їжі, а 1/3 – з продуктів тваринного походження. Також багато солі в кулінарних продуктах та продуктах тривалого терміну зберігання.

ПРОДУКТИ, ЯКІ ЗБІЛЬШАТЬ СПОЖИВАННЯ КАЛІЮ

Багато калію міститься в овочах, крупах, бобових, горіхах, ягодах і фруктах. 2-3 порції овочів (близько 450 г на день в сирому і приготованому вигляді), 1 порція ягід і фруктів (близько 200 г), 2 порції (приблизно 250 г в приготованому вигляді) каш, бобових, невелика жменя горіхів забезпечать необхідною кількістю калію на добу. Досить багато калію і в картоплі, особливо у відварній або печеній в "кожушках" (550 мг на 100 г).

У сухофруктах калію, хоча і багато, але водночас занадто багато глюкози, а її надлишок шкідливий для судин. Тому не зловживайте сухофруктами. Досить 20-30 г сухофруктів на день. З них можна робити компоти або настої без додавання цукру і вживати 1-2 рази на день.

Свій внесок в забезпечення калієм роблять і продукти тваринного походження. Особливо кисломолочні продукти, які до того ж, містять дуже мало натрію. Рекомендую 1-2 порції кисломолочних продуктів на день.

ПРОДУКТИ БАГАТІ МАГНІЄМ

Магній є практично у всіх продуктах харчування. Але суттєва його кількість міститься в цільних крупах, бобових, горіхах і насінні, морській капусті. Включайте ці продукти регулярно у свій раціон харчування. Важливо розуміти, що тільки різноманітність в харчуванні та адекватна кількість їжі може забезпечити цими мінералами організм.

Ще є важливий факт. Як правило, гіпертонія розвивається у людей з надмірною вагою та ожирінням. Якщо позбавитись від зайвих кіло та нормалізувати вагу знижується і артеріальний тиск.

Безумовно, важливо їсти в міру, а не тільки правильно користуватися продуктами. Переїдання, як і погана їжа наносять шкоду організму. Здорове харчування не може бути короткостроковим способом вирішити ту чи ту проблему або проводитися курсами, воно має залишатися таким завжди!

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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