Як зробити руханку з малечею: фізичні вправи для батьків від фітнес-тренера

Поєднайте гру з малечею і ваші фізичні вправи! Це дуже зручно та цікаво, адже ви з користю проведете час з дитиною.

Розважайте дитину, під час тренування середнього відділу тіла. Ці вправи ідеально підійдуть зайнятим мамам та татам, що не можуть ходити до тренажерної зали, бо весь час дивляться за дитиною.

Запропонував їх на своїй сторінці тренер з фітнесу Oli Brooks, коли став татом і виявилось, що до тренажерної зали не завжди вистачає сил і часу дійти, а щоб позайматися й поготів!

Отже, почнемо тренування:

Перетягування дитини. Тримайте планку, а маля лежить під вами на ковдрі чи рушнику. Тримайте стегна напруженими, перетягуючи дитину через себе, то вправо, то вліво.

Тримайте планку, а маля лежить під вами на ковдрі чи рушнику. Тримайте стегна напруженими, перетягуючи дитину через себе, то вправо, то вліво. Підйом з положення лежачи. Тримайте обережно дитину на рівні грудей, в прямих руках. У положенні сидячи, підіймати дитину над головою.

Тримайте обережно дитину на рівні грудей, в прямих руках. У положенні сидячи, підіймати дитину над головою. Маленькі повороти. Виконайте у положенні сидячи, трохи підігнувши коліна, повороти тулуба вправо і вліво з дитиною на прямих руках. Аби трохи ускладнити вправу, можете трохи опускати маля на поворотах, максимально заводячи руки за себе.

Виконайте у положенні сидячи, трохи підігнувши коліна, повороти тулуба вправо і вліво з дитиною на прямих руках. Аби трохи ускладнити вправу, можете трохи опускати маля на поворотах, максимально заводячи руки за себе. Немовля, що літає на скрученнях. Обережно тримайте дитину зверху грудей на витягнутих руках, у положенні лежачи. Підніміть ноги та зігніть їх у колінах, коли будете частково підіймати тулуб, так, щоб плечі відірвались від землі, але не підіймати його повністю.

Обережно тримайте дитину зверху грудей на витягнутих руках, у положенні лежачи. Підніміть ноги та зігніть їх у колінах, коли будете частково підіймати тулуб, так, щоб плечі відірвались від землі, але не підіймати його повністю. Планка з немовлям. Тримайте планку, коли дитя лежить під вами. Напружуйте стегна стабільними, повільно торкаючись протилежного плеча рукою.

Поради:

Повторіть раунди 2-3 рази (або поки дитині не набридне)

10-15 повторень на кожне

30-60 секунд відпочинку між кожною вправою

1-2 хвилини відпочинку між раундами

Майте на увазі, що вправи повинні відповідати, як етапу розвитку дитини, так і стану мами після пологів. І хто знає, можливо, це навіть прищепить маляті, коли вони підростуть, позитивне ставлення до фізичних вправ.

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