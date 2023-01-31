Як зробити свій раціон здоровішим, кориснішим та економнішим: десять порад від дієтологів

Щоб їжа приносила максимум користі організму, її потрібно ретельно вибирати, правильно готувати і поєднувати. Як урізноманітнити свій раціон, зробити його кориснішим і водночас заощадити гроші на їжі, розповідають дієтологи.

Дієтологи поділилися з The Sun порадами щодо зберігання, приготування та подрібнення продуктів, які допоможуть вам виправити помилки в раціоні та зробити своє щоденне меню здоровішим та кориснішим. Крім того, ці поради допоможуть вам заощадити гроші.

Загалом завдання, яке стоїть перед нами під час складання збалансованого меню можна описати так: їжа повинна бути свіжою, низькокалорійною, насиченою вітамінами та мінералами, приготовленою максимально нешкідливим для організму способом і не повинна бути шалено дорогою.

Замініть моркву на кольрабі

Намагайтеся не купувати щоразу в супермаркеті одні й ті самі пакети з морквою та картоплею – якщо вони вам набридли, то вашому кишківнику й поготів.

Нові інгредієнти та нові продукти принесуть вашому тілу нові поживні речовини. Різні продукти містять різні поживні речовини і вони доповнюють один одного у вашому раціоні протягом тижня.

У цей час року потрібно їсти хурму та кольрабі, яку можна смажити, готувати на пару, обсмажувати чи натирати у сирому вигляді для салату з капусти.

Не нехтуйте замороженими овочами, наприклад, горох, який заморожують одразу після збирання врожаю, зберігає близько 95% поживних речовин, за винятком вітаміну С, який швидко випаровується у всіх фруктах і овочах, незалежно від того, заморожені вони чи ні. У деяких випадках ви можете отримати більше поживних речовин із заморожених фруктів або овочів порівняно зі свіжими, які коштують набагато дорожче, але втрачають свою користь після тривалого лежання на полиці у супермаркеті.

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Купуйте сезонні продукти

Завжди краще вибирати сезонні фрукти та овочі, вирощені в місцевих умовах, оскільки ці продукти під час транспортування та зберігання втрачають свої корисні властивості. Купуйте продукти сирими, а не попередньо приготовленими. Завжди читайте термін придатності, щоб переконатися, що ви купуєте свіжі продукти.

Пам'ятайте про боби

Щоразу, коли ви думаєте про фрукти та овочі, намагайтеся включати до свого раціону бобові, такі як зелена сочевиця, нут і олійні боби, квасоля. Вони настільки хороші і містять так багато мінералів — залізо, клітковину, білок — що їх просто необхідно час від часу включати до свого раціону. Клітковина не тільки допомагає регулювати апетит, але також дуже допомагає швидкості травлення, уповільнюючи цей процес, щоб організм встигав засвоювати поживні речовини.

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Наріжте великими шматками і залиште на 10 хвилин

Нарізання деяких овочів, таких як селера та пастернак, може підвищити рівень поліфенолів — антиоксидантів, що захищають від запалень і допомагають при високому кров'яному тиску. Розмір теж має значення, нарізайте овочі на більші шматки, тому що менші шматочки збільшують площу поверхні овочів, що піддаються впливу світла і тепла, що руйнують поживні речовини.

Нарізавши овочі, багаті на сульфорафан (хімічна речовина, що допомагає боротися з раковими клітинами і керувати холестерином), такі як цибуля, часник, броколі та капусту, слід залишити їх на 10 хвилин. Це активує сульфорафан, тому він виживає у процесі приготування та потрапляє у ваше тіло.

Навчіться готувати

Деякі продукти краще вживати у гарячому вигляді. Приготовлені помідори містять більше лікопіну, який бореться з раком, а приготування моркви та солодкої картоплі може збільшити вміст бета-каротину — вітаміну А, який підтримує імунну функцію.

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Їжте їх сирими

Але є продукти, які категорично не потрібно піддавати термічній обробці, а треба їсти сирими. Більшість фруктів містять велику кількість вітамінів групи В і вітаміну С. Вони розчиняються у воді і крихкі під час нагрівання, тому не піддавайте їх тепловій обробці і не кладіть у воду, щоб зберегти їхню вітамінну цінність.

Звикайте їсти овочі al dente

Стежте за тим, скільки часу ви готуєте їжу, оскільки, взагалі кажучи, чим довше ви її готуєте, тим більше поживних речовин вона втрачає. До половини вітамінів В, С та фолієвої кислоти може бути втрачено у воді, в якій ви варите овочі.

Намагайтеся зберегти якнайбільше поживних речовин, готуючи на пару або обсмажуючи. Ви можете повторно використовувати воду, приготовлену в пароварці, для приготування рису та соусів, оскільки вона міститиме поживні речовини, вилужені з овочів.

Використання пароварки з кошиком означає, що ви можете приготувати більше овочів, використовуючи менше води та енергії – тримайте кришку щільно закритою та трохи зменшіть температуру для більшої економії.

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Припиніть все чистити

Дієтологи не стверджують, що потрібно починати їсти бананову шкірку (хоча деякі люди клянуться, що використовують її в каррі), але наполягають на тому, що настав час припинити так часто чистити шкірку. Шкірка фруктів та овочів зазвичай містить більше вітамінів, антиоксидантів та клітковини, ніж м'якоть.

Ви можете їсти шкірку ківі, яблук і персиків — насправді, шкірка ківі багатша на вітамін С і клітковину, ніж м'якоть! Шкірку цитрусових можна їсти у вигляді цедри або робити з неї цукати. Те саме стосується коренеплодів і картоплі — залиште їхню шкірку, просто почистіть перед їжею.

Не викидайте серцевини та вершечки

Є деякі фрукти та овочі, які ми дійсно не використовуємо по максимуму, викидаючи половину з них, не замислюючись. Наприклад, серцевина ананаса тверда, але така ж поживна, як і м'якоть. Таким же чином збережіть верхівки моркви, редиски, буряків та цибулі-порею.

Тільки не забудьте ретельно вимити їх, перш ніж додавати до салату або супу. Кавунні кірки їстівні та безпечні для вживання, багаті на клітковину та містять цитрулін, амінокислоту, яка може покращити лібідо та фізичну працездатність.

Крім того, стебла броколі дуже смачні у сирому вигляді або в супі. Наріжте або очистіть грубу зовнішню частину основного її стебла та з'їжте ніжну внутрішню частину. Так само їстівні стебла і листя цвітної капусти, вони сповнені клітковини, антиоксидантів і вітамінів.

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Знайдіть пару

Деякі продукти ідеально підходять одне одному, і не тільки через їхній смак. Комбінуйте продукти, щоб максимізувати їх засвоєння. Наприклад, жиророзчинні вітаміни, такі як вітаміни A, D, E і K, що містяться в солодкому картоплі та моркві (вітамін A), яйцях та лососі (вітамін D) та шпинаті (вітаміни E та K), найкраще засвоюються з авокадо, оливковою олією або горіхами, які корисніші для вас, ніж насичені жири. Вітамін С допомагає поглинати залізо, яке підтримує еритроцити, тому вживайте їжу, багату на негемове залізо (рослинні джерела заліза) з джерелом вітаміну С. Наприклад, їжте сочевицю з помідорами або поєднуйте шпинат із полуницею в смузі.