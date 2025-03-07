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Як зрозуміти, чи достатньо вітаміну С ви споживаєте

Як зрозуміти, чи достатньо вітаміну С ви споживаєте

Як зрозуміти, чи достатньо вітаміну С ви споживаєте / Фото: Associated Press

Вітамін C — один із найпопулярніших та найнеобхідніших мікроелементів, без якого організму важко підтримувати міцне здоров’я. Він має неабиякий вплив на  зміцнення імунітету, але це лише вершина айсберга.

Вітамін С відіграє важливу роль у синтезі колагену, покращенні засвоєння заліза, захисті клітин від старіння та навіть підтримці здоров’я шкіри. Але як зрозуміти, чи достатньо ви отримуєте вітаміну C зі свого раціону, які продукти слід додати до меню, щоб уникнути дефіциту та чим загрожує його нестача, про це розповіло видання Everyday Health

Скільки вітаміну C потрібно організму

Кількість вітаміну C, необхідна для підтримки здоров’я, залежить від віку, статі, способу життя та навіть звичок, наприклад, куріння. Ось основні рекомендації:

  • Малюки до 6 місяців — 40 мг
  • Діти 7–12 місяців — 50 мг
  • Діти 1–3 роки — 15 мг
  • Діти 4–8 років — 25 мг
  • Діти 9–13 років — 45 мг
  • Підлітки 14–18 років (хлопці) — 75 мг
  • Підлітки 14–18 років (дівчата) — 65 мг
  • Дорослі чоловіки — 90 мг
  • Дорослі жінки — 75 мг
  • Вагітні жінки — 85 мг
  • Матері, які годують — 120 мг

Варто пам’ятати, що курці повинні додавати до рекомендованої норми ще 35 мг, адже їхній організм витрачає більше вітаміну C через вплив токсинів.

Користь вітаміну C для організму

Вітамін C — це справжній супергерой серед вітамінів, адже він виконує безліч важливих функцій:

  • Підтримка імунітету. Доведено, що достатнє споживання вітаміну C сприяє зміцненню імунної системи та може зменшити тривалість застудних захворювань.
  • Антиоксидантний захист. Він нейтралізує вільні радикали, які прискорюють старіння клітин і сприяють розвитку хронічних захворювань.
  • Засвоєння заліза. Вітамін C допомагає організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів, а це особливо важливо для вегетаріанців.
  • Здоров’я шкіри. Він стимулює вироблення колагену, який робить шкіру пружною, допомагає загоєнню ран і навіть може зменшити зморшки.
  • Захист зору. Дослідження показують, що вітамін C може запобігти розвитку катаракти та вікової дегенерації жовтої плями.

У яких продуктах найбільше вітаміну C

Вітамін C не синтезується організмом, тому його потрібно отримувати з їжею. Найкращі джерела цього вітаміну:

  • Ківі – 56 мг у середньому плоді 
  • Полуниця – 88 мг у склянці 
  • Солодкий перець – до 121 мг у склянці 
  • Апельсини та цитрусові – 70 мг у середньому плоді 
  • Картопля – 20 мг у великій картоплині

Навіть якщо ви не фанат екзотичних фруктів, вам достатньо просто збагатити раціон свіжими овочами та фруктами, щоб отримувати необхідну дозу вітаміну C.

Що станеться, якщо у вас нестача вітаміну С

Дефіцит цього вітаміну може розвинутися, якщо ви споживаєте менш як 10 мг на день протягом місяця. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям:

  • Хронічна втома, слабкість, дратівливість  
  • Схильність до синців та кровотеч 
  • Суха, лущена шкіра та ламке волосся 
  • Проблеми із загоєнням ран 
  • Кровоточивість ясен, хиткі зуби

Якщо дефіцит затягується, це може призвести до розвитку цинги – захворювання, яке характеризується важкою анемією, набряками ясен і загальним виснаженням організму.

Чи може бути передозування вітаміном C

Хоча вітамін C є водорозчинним і його надлишки виводяться з організму, все ж існує верхня межа споживання — 2000 мг на день. Якщо перевищити цю норму, можуть з’явитися:

  • Діарея 
  • Нудота та болі в шлунку 
  • Підвищене всмоктування заліза (що може бути шкідливим для людей із надлишком цього елемента)

Отримати достатню кількість вітаміну C не так вже й складно – достатньо додати у раціон більше овочів та фруктів. Цей вітамін не лише зміцнює імунітет, а й покращує стан шкіри, підтримує зір і допомагає засвоювати залізо. Якщо ви відчуваєте втому, слабкість або помічаєте кровоточивість ясен – можливо, ваш організм сигналізує про нестачу цього важливого елемента. Подбайте про себе та своє здоров’я та нехай ваш раціон буде різноманітним і корисним.

Ми також писали про те, які вітаміни та мінерали найкорисніші для жіночого здоровʼя.

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