Як зрозуміти, чи достатньо вітаміну С ви споживаєте

Вітамін C — один із найпопулярніших та найнеобхідніших мікроелементів, без якого організму важко підтримувати міцне здоров’я. Він має неабиякий вплив на зміцнення імунітету, але це лише вершина айсберга.

Вітамін С відіграє важливу роль у синтезі колагену, покращенні засвоєння заліза, захисті клітин від старіння та навіть підтримці здоров’я шкіри. Але як зрозуміти, чи достатньо ви отримуєте вітаміну C зі свого раціону, які продукти слід додати до меню, щоб уникнути дефіциту та чим загрожує його нестача, про це розповіло видання Everyday Health.

Скільки вітаміну C потрібно організму

Кількість вітаміну C, необхідна для підтримки здоров’я, залежить від віку, статі, способу життя та навіть звичок, наприклад, куріння. Ось основні рекомендації:

Малюки до 6 місяців — 40 мг

Діти 7–12 місяців — 50 мг

Діти 1–3 роки — 15 мг

Діти 4–8 років — 25 мг

Діти 9–13 років — 45 мг

Підлітки 14–18 років (хлопці) — 75 мг

Підлітки 14–18 років (дівчата) — 65 мг

Дорослі чоловіки — 90 мг

Дорослі жінки — 75 мг

Вагітні жінки — 85 мг

Матері, які годують — 120 мг

Варто пам’ятати, що курці повинні додавати до рекомендованої норми ще 35 мг, адже їхній організм витрачає більше вітаміну C через вплив токсинів.

Користь вітаміну C для організму

Вітамін C — це справжній супергерой серед вітамінів, адже він виконує безліч важливих функцій:

Підтримка імунітету. Доведено, що достатнє споживання вітаміну C сприяє зміцненню імунної системи та може зменшити тривалість застудних захворювань.

Доведено, що достатнє споживання вітаміну C сприяє зміцненню імунної системи та може зменшити тривалість застудних захворювань. Антиоксидантний захист. Він нейтралізує вільні радикали, які прискорюють старіння клітин і сприяють розвитку хронічних захворювань.

Він нейтралізує вільні радикали, які прискорюють старіння клітин і сприяють розвитку хронічних захворювань. Засвоєння заліза. Вітамін C допомагає організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів, а це особливо важливо для вегетаріанців.

Вітамін C допомагає організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів, а це особливо важливо для вегетаріанців. Здоров’я шкіри. Він стимулює вироблення колагену, який робить шкіру пружною, допомагає загоєнню ран і навіть може зменшити зморшки.

Він стимулює вироблення колагену, який робить шкіру пружною, допомагає загоєнню ран і навіть може зменшити зморшки. Захист зору. Дослідження показують, що вітамін C може запобігти розвитку катаракти та вікової дегенерації жовтої плями.

У яких продуктах найбільше вітаміну C

Вітамін C не синтезується організмом, тому його потрібно отримувати з їжею. Найкращі джерела цього вітаміну:

Ківі – 56 мг у середньому плоді

Полуниця – 88 мг у склянці

Солодкий перець – до 121 мг у склянці

Апельсини та цитрусові – 70 мг у середньому плоді

Картопля – 20 мг у великій картоплині

Навіть якщо ви не фанат екзотичних фруктів, вам достатньо просто збагатити раціон свіжими овочами та фруктами, щоб отримувати необхідну дозу вітаміну C.

Що станеться, якщо у вас нестача вітаміну С

Дефіцит цього вітаміну може розвинутися, якщо ви споживаєте менш як 10 мг на день протягом місяця. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям:

Хронічна втома, слабкість, дратівливість

Схильність до синців та кровотеч

Суха, лущена шкіра та ламке волосся

Проблеми із загоєнням ран

Кровоточивість ясен, хиткі зуби

Якщо дефіцит затягується, це може призвести до розвитку цинги – захворювання, яке характеризується важкою анемією, набряками ясен і загальним виснаженням організму.

Чи може бути передозування вітаміном C

Хоча вітамін C є водорозчинним і його надлишки виводяться з організму, все ж існує верхня межа споживання — 2000 мг на день. Якщо перевищити цю норму, можуть з’явитися:

Діарея

Нудота та болі в шлунку

Підвищене всмоктування заліза (що може бути шкідливим для людей із надлишком цього елемента)

Отримати достатню кількість вітаміну C не так вже й складно – достатньо додати у раціон більше овочів та фруктів. Цей вітамін не лише зміцнює імунітет, а й покращує стан шкіри, підтримує зір і допомагає засвоювати залізо. Якщо ви відчуваєте втому, слабкість або помічаєте кровоточивість ясен – можливо, ваш організм сигналізує про нестачу цього важливого елемента. Подбайте про себе та своє здоров’я та нехай ваш раціон буде різноманітним і корисним.

Ми також писали про те, які вітаміни та мінерали найкорисніші для жіночого здоровʼя.

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