Яка їжа найкраще вгамовує голод

Почуття ситості від прийому їжі, це той критерій на який треба звертати увагу під час складання свого раціону. Це завжди важливо, а зараз особливо, розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Якщо поївши, ми довго відчуваємо насичення, то нам менше хочеться перекушувати і думати про їжу. Зрештою, можна більш ефективно регулювати своє харчування. Це позитивно позначиться на нашому здоров'ї - триваліший час буде відчуття ситості, бадьорості та активності. Це також спонукає не переїдати.

Окрім того, що слід ретельно пережовувати їжу, не відволікатися під час прийому їжі, потрібно ще й визначити, які продукти та в якому поєднанні краще вас насичують. І як показує практика, певні продукти, хоча й беруться в однаковій калорійності, дадуть різне відчуття ситості. Порція одного продукту добре насичує, досить довгий час людина може не відчувати голоду. А інший продукт тієї ж калорійністю порції за годину може викликати бажання "з'їсти слона". Не вдаватимуся у фізіологію цього явища, але зверніть увагу на те, що будете їсти і коли буде можливість їсти наступного разу.

Яка їжа дає найдовше відчуття ситості:

Та, що містить велику кількість білка – м'ясо, риба, птах, яйця, бобові.

Жири, що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, вершкового масла, сала.

Їжа багата на клітковину. Чим більше у продукті клітковини, тим краще він насичує. Високий її вміст – усі зернові культури, гриби, горіхи, бобові (квасоля, сочевиця, нут, зелений горошок), буряк, морква та інші коренеплоди, різні види капусти.

Також важливим є обсяг порції. Зверніть на це увагу. Якщо ви правильно підібрали продукти для приймання їжі, але об'єм порції замалий для вас, ви швидко зголоднієте. Тому не лише використовуйте продукти, що дають почуття ситості, але й враховуйте розмір вашої порції.

Ще у 90-х роках був проведений експеримент – людям давали різні продукти з однаковою калорійністю та дивилися, як надовго вони викликали ситість. В результаті було виведено індекс насичення. Підтверджено, що продукти з великим вмістом білків, жирів та клітковини мають більший індекс насичення. І хоча індекс насичення не можна вважати універсальним рішенням, за допомогою продуктів з високим індексом легше скласти меню, щоб довго і стабільно почуватися ситими.

На інфографіці видно, що порція вареної картоплі дає втричі більше індекс насичення, ніж порція білого хліба такої ж калорійності.

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Хоча за теперішніх обставин організувати правильно харчування буває складно, а часом і неможливо. Але харчуватися потрібно обов'язково! Намагайтеся враховувати особливості свого організму і робіть більш здоровий вибір продуктів. Дбайте про своє харчування, про себе, своїх близьких та Україну.

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