Які фрукти та овочі варто їсти у спеку

Літня їжа та напої можуть дати неоціненну допомогу в спеку, сприяти природному охолодженню організму, попередити перегрів і тепловий удар.

Літня спека впливає на роботу багатьох функцій нашого організму, навіть якщо ми не відчуваємо явних змін в самопочутті. Найдужче можуть постраждати від спеки літні люди і маленькі діти. Це тому, що у дітей механізми природної терморегуляції ще не до кінця сформовані, а у літніх вони вже не працюють так справно, як у молодості. Люди, які приймають певні ліки повинні звернути увагу на те, що сечогінні засоби, препарати для лікування нирок, печінки та серця можуть негативно впливати на здатність організму регулювати температуру тіла.

Літня їжа та напої можуть дати неоціненну допомогу в спеку, сприяти природному охолодженню організму, попередити перегрів і тепловий удар.

Також читайте Вітамін Е: чим корисний та у яких продуктах його шукати

Більшість сирих овочів і фруктів містить високий відсоток води, тому їх потрібно їсти, щоб знизити ризик зневоднення. З овочів - це листовий салат, огірки, селера, помідори. Що стосується фруктів, то ідеальною їжею в спеку вважаються кавуни і дині, вони вгамовують спрагу ліпше, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. Такі фрукти, що містять 90-95% води, допомагають підтримувати водний баланс і очищають організм.

Також всі листові овочі надають охолоджувальний ефект. Особливо корисні темно-зелені, з легкою гіркуватістю сорти листового салату, а також петрушка та буряк. Окрім цього овочі та фрукти багате джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом в результаті посиленого потовиділення.

Віддайте перевагу цілим фруктам. Солодкі напої - лимонад, газовану воду, компот, соки потрібно виключити! Наводнювати організм можна не тільки водою, а також вживаючи овочі та фрукти.

facebook.com/svetlanafus

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте також: Чому важливо вживати клітковину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання