Які причини сухості очей влітку: пояснює офтальмологиня

Чому виникає синдром сухого ока та як запобігти його у спекотний сезон, розповідає лікарка офтальмологічної клініки “Ексімер” в Одесі Катерина Бабій.

Чому пересихає око

Це багатофакторне захворювання, за якого порушується стабільність слізної плівки, що призводить до ураження передньої поверхні ока, тобто рогівки, кон'юнктиви. Такий стан спричиняє запалення, дискомфорт, а в деяких випадках і зниження гостроти зору. До того ж зір може погіршуватися як на 10%, так і на 60-80%.

Основні прояви сухості в очах

Експертка зазначає, що зазвичай пацієнти жаліються на такі дискомфортні явища:

свербіж;

відчуття стороннього тіла;

печіння й подразнення;

почервоніння;

втому очей;

сльозотечу, адже через порушення слізної плівки сльоза не тримається на поверхні слизової ока та рогівці й орган виробляє все нову й нову порцію для зволоження рогівки;

сильну реакцію на світло й інші подразники;

зниження якості зору.

Які чинники влітку можуть провокувати сухість очей

Ультрафіолетове випромінювання

Хоч ми й не бачимо очима ультрафіолет, але ці промені дуже впливають на якість слізної плівки, призводячи до випаровування водного компонента, через що й розвивається синдром сухого ока.

Низька вологість повітря

У наших широтах літо сухе й спекотне, тому вологість повітря знижується. Крім того, кондиціонер відіграє свою негативну роль у стані слізної плівки, бо значно сушить повітря у приміщенні. Тож рекомендується кожні дві години вимикати прилад і провітрювати кімнату.

Алергія

Все літо квітнуть та пилкують рослини, тому чимало людей мають реакцію на ці алергени. Якщо завчасно не почати антигістамінну терапію, є ризик розвитку синдрому сухого ока.

Пил

Влітку через зниження вологості повітря утворюється багато дрібнодисперсного пилу. Потрапляючи в очі, він подразнює поверхню рогівки й кон’юнктиви і цим призводить до порушення цілісності слізної плівки.

Хлорована вода в басейнах

Після відвідування басейнів часто червоніють, пересихають та подразнюються очі. Річ в антисептику, який дезінфікує воду, зокрема в хлорі. У разі потрапляння в око він погіршує водний компонент слізної плівки та муцинового шару – через їх швидкий розрив й відбувається активне випаровування сльози. Тож ті, хто пірнають у басейні без окулярів або з розплющеними очима, жаліються на сухість.

Зневоднення

Люди, які влітку не вживають достатньої кількості води, відзначають не тільки сухість слизових оболонок рота, носа чи шкіри, а й очей.

Що робити з синдромом сухого ока

Найперша допомога – використання сльозозамінників. На сьогодні за функцією краплі-сльозозамінники бувають таких видів:

ті, що компенсують водний компонент слізної плівки;

ті, що утворюють муциново-ліпідний шар;

комбіновані, які компенсують і водний компонент, і ліпідно-муциновий шар.

Отже, з огляду на наведені вище причини, щоб запобігти сухості очей, слід дотримуватися кількох правил:

носити сонцезахисні окуляри, аби прямі промені сонця не потрапляли в очі;

вмикати зволожувальні прилади в приміщенні, якщо працює кондиціонер;

вчасно робити профілактику появи алергічних проявів – приймати антигістамінні препарати, а в разі потреби капати краплі;

вживати достатню кількість рідини;

у водоймах чи басейнах запобігати потраплянню води в очі, при пірнанні вдягати окуляри.

Лікування тільки в офтальмолога

Якщо прибрали чинники подразнення й протягом тижня симптоми не зникають, обов’язково зверніться по допомогу до фахівця. Лише офтальмолог може оцінити, на який саме синдром сухого ока ви страждаєте. Залежно від його типу підбирається відповідна терапія.

Тактика лікування може передбачати:

закапування певних видів сльозозамінників разом із покращенням гігієни повік;

приймання препаратів, які мають у складі омега жирні кислоти, та вітамінів для утворення якісної слізної плівки;

IPL-терапія, яка стимулює мейбомієві та сльозну залози (відновлення слізної плівки, її стабілізація та зменшення запальної реакції), у поєднанні зі зволожувальними краплями.

Загальні захворювання, які можуть провокувати сухість очей

Чому так важливо отримати рекомендації саме офтальмолога, а не, наприклад, провізора в аптеці? Бо сухість очей можуть спричиняти й загальні патології організму.

Так, аутоімунні захворювання, як-от синдром Шегрена, призводять до порушення продукції слизу всіх слизових – ротової й носової порожнини та очей. До хвороб, що впливають на стан очей, належать системний червоний вовчак, цукровий діабет, патологія щитоподібної залози, аутоімунний тиреоїдит у стані декомпенсації.

Тож для якісної діагностики та ефективного лікування обов’язково зверніться до офтальмолога, який визначить причини виникнення проблеми й за потреби, якщо лікар побачить інші патології, спрямує до профільного фахівця – терапевта, ендокринолога, інфекціоніста чи алерголога.

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