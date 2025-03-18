Якою має бути ідеальна вага та чи можна її вирахувати

Вага може значною мірою залежати від різноманітних індивідуальних факторів, таких як генетика, будова тіла, рівень фізичної активності та загальний стан здоров’я.

Як розповіло видання MedicalNewsToday, хоча існує кілька інструментів, які можуть допомогти визначити помірний діапазон ваги, жоден із них не здатен точно визначити ідеальну вагу для кожної людини. Як результат, точного універсального способу визначення ідеальної ваги не існує. Проте є кілька методів, які можуть дати корисне орієнтування.

Індекс маси тіла (ІМТ)

Це один із найпоширеніших інструментів для оцінки ваги. ІМТ розраховується шляхом ділення маси тіла на квадрат зросту та дає певне числове значення, яке можна використовувати для орієнтування:

ІМТ менш як 18,5 — недостатня вага.

ІМТ від 18,5 до 24,9 — здоровий діапазон ваги.

ІМТ від 25 до 29,9 — надмірна вага.

ІМТ 30 або вище — ожиріння.

Цей показник є корисним для статистичних досліджень, але він не враховує важливих факторів, таких як будова тіла, відсоток м’язової маси чи розподіл жиру. Наприклад, люди з високим рівнем м’язової маси, такі як спортсмени, можуть мати високий ІМТ через більшу кількість м’язів, а не жиру.

ІМТ також не враховує расові чи етнічні відмінності, що може призводити до неточних результатів.

Співвідношення талії до стегон (WHR)

Це ще один важливий показник, який порівнює обсяг талії до об’єму стегон. Це співвідношення є індикатором рівня вісцерального жиру, який оточує важливі органи у черевній порожнині. Високе WHR може свідчити про підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інфарктів.

Для визначення WHR потрібно виміряти обхват талії у найвужчій частині та розділити цей показник на обхват стегон у найширшій частині. Для жінок WHR понад 0,85, а для чоловіків понад 0,9 вказує на підвищений ризик ожиріння та пов’язаних із ним захворювань.

Співвідношення талії до росту (WtHR)

Ще один інструмент для оцінки здоров’я — це співвідношення талії до зросту дає можливість оцінити ризик серцево-судинних захворювань. Вищі значення WtHR асоціюються з підвищеним ризиком погіршення рівня холестерину та артеріального тиску, навіть у випадку нормального ІМТ. Для більшості людей WtHR, який становить 0,5 або менше, вважається нормальним.

Відсоток жиру в організмі

Це один із надточних інструментів для оцінки складу тіла. Він показує, скільки відсотків ваги людини становить жир, а це має важливе значення для здоров’я. Занадто високий відсоток жиру може бути пов’язаний з такими серйозними захворюваннями, як діабет, хвороби серця та інсульт.

Для вимірювання відсотка жиру в організмі використовують різні методи, зокрема шкірно-щільовий метод, гідростатичне вимірювання, а також сучасні методи, як денситометрія та аналіз біоелектричного імпедансу.

Комплексний підхід до здоровʼя

Не можна оцінювати стан здоров’я лише через вагу чи один показник, такий як ІМТ або WHR. Важливо враховувати всі аспекти здоров'я, включно з харчуванням, фізичною активністю, рівнем стресу та іншими звичками. Спільно з лікарем або дієтологом варто розробити індивідуальний підхід для досягнення оптимального стану здоров’я та контролю ваги.

Чи існує "ідеальна" вага

Ідеальна вага не є універсальним поняттям для всіх. Вона залежить від індивідуальних особливостей організму, рівня фізичної активності та генетичних факторів. Найголовніше — це підтримувати баланс між здоровою вагою та здоровим способом життя, щоб запобігти ризикам для здоров’я, зокрема хворобам серця, діабету та інсульту.

У випадку будь-яких сумнівів щодо своєї ваги чи здоров’я варто звертатися до лікаря для детальнішої консультації та розробки індивідуального плану підтримки здоров’я.

Враховуючи всю інформацію про вагу, зріст і вік, можна створити обґрунтованішу стратегію для підтримки здоров’я, яка буде враховувати всі важливі фактори.

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