Їсти можна і після 18:00: як не переїдати та худнути

Однією з головних проблем під час схуднення часто називають неправильне харчування та переїдання.

Причини того, чому ми переїдаємо та не можемо схуднути назвав фітнес-тренер та блогер Віктор Мандзяк під час інтерв’ю для каналу "Балючі теми".

За словами тренера, бажано, щоб у людини в раціоні були всі групи продуктів. Харчування має бути смачним, різноманітним та виваженим, тобто, щоб у вас були чіткі прийоми їжі. Йдеться про те, що ліпше позбутися звички заїдати стрес, їсти за компанію або від нудьги.

Людина набирає вагу, якщо вона споживає значно більше калорій, ніж витрачає за день. Тому, Віктор Мандзяк наголошує на тому, що людям варто знати калорійність тих чи інших продуктів. Це дозволить розуміти, скільки калорій потрібно саме вашому організму, щоб почуватися добре та не набирати вагу. Зокрема, з часом ви просто звикнете до тих порцій їжі, які вам потрібні.

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"Воно так не відбувається раптово. Бачите, з часом, коли ви починаєте харчуватися на таку калорійність, яка потрібна вашому тілу, ви вже будете приблизно відчувати ту кількість їжі, яку потребує ваше тіло. Будете розуміти, скільки ви маєте їсти. Звісно, тут є така глобальна проблема суспільства, що люди не мають елементарної грамотності харчової. Зокрема, люди не знають, скільки калорій в тих чи інших продуктах. Люди не знають, що в 100 грамах олії 900 калорій. А це майже половина даної норми калорій", – зазначає тренер.

Крім того, за його словами, не варто вірити, що під час схуднення не можна їсти після 18:00. Це міф. Варто лише відмовити їсти саме посеред ночі.

Раніше фітнес-тренерка дала 6 порад, як швидко схуднути та прибрати зайву вагу.

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