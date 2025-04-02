Їсти, щоб спати: як дієта пов’язана з довшим і кращим нічним відпочинком

Здоровий сон / © Credits

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Сон, мабуть, одне з найбільш обговорюваних питань серед жінок середнього віку. Ми отримуємо його недостатньо, він порушується, - і ми відчуваємо постійну втому, постійно думаємо, як краще спати. В хід іде все: заливання рицинової олії в пупок , зміна розпорядку вечірніх справ, щоб знизити рівень кортизолу, відмова від ґаджетів і багато іншого. І однаково ми спимо не достатньо міцно.

Що ще ми можемо зробити, щоб покращити свій сон, розповідає Woman&Home .

Здається, втома є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, але коли ми проходимо через менопаузу, проблеми зі сном можуть погіршуватися. Це може бути через припливи, безсоння, занепокоєння або дієту. Якщо ви не їсте правильну їжу, щоб підживити ваше тіло, ви будете втомленими протягом дня. Це може призвести до потягу до їжі з високим вмістом вуглеводів або солодкої їжі, яка буде короткочасним зарядом енергії, але може заважати вам спати вночі, створюючи цикл поганого сну.

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Що треба їсти щоб краще спати

Вчені з Японії дослідили , яку їжу ми повинні їсти, щоб отримати максимум від часу, проведеного в ліжку. Вивчивши дані застосунків для відстеження сну та дієти для майже 5000 людей, вони виявили, що ті, хто дотримувався дієти, багатої білками та клітковиною, спали довше порівняно з тими, хто їв висококалорійну жирну їжу. Більше загальне споживання енергії, жиру та натрію було пов’язане з меншим загальним часом сну, тоді як більше споживання білка та харчових волокон було пов’язано з більшим загальним часом сну.

Вони також виявили, що люди, які споживають більше клітковини, швидше засинають і рідше прокидаються протягом ночі. Вчені визнали, що різниця невелика, але учасники, які їли найбільше білка, спали в середньому на чверть години більше за ніч.

Чому білок та клітковина покращують наш сон

Вважається, що вживання їжі з високим вмістом білка збільшує вироблення серотоніну та мелатоніну, двох гормонів, необхідних для регулювання сну, а в іншому дослідженні говориться, що збалансована дієта, багата рослинною їжею, покращує вироблення гормонів, що регулюють сон.

Дослідники також вважають, що клітковина та її вплив на наші кишкові бактерії також можуть мати такий самий ефект. Дисбаланс у складі мікробіоти може бути пов’язаний з виникненням розладів сну, а також з іншими хронічними захворюваннями, включаючи ожиріння, серцево-судинні захворювання та психічні розлади.

Вживання достатньої кількості клітковини також дозволить вам довше залишатися ситими, що може запобігти будь-яким нічним нападам голоду, щоб прокинутися.

Одним з обмежень нового дослідження є те, що ми не маємо жодних даних про кількість вправ, які робили учасники, та інші змінні, наприклад, коли вони їли. Знаючи, що фізичні вправи допомагають нам краще спати, і роль, яку час приймання їжі відіграє в травленні, це важливо.

Проте дослідники впевнені, що ці докази підкреслюють важливу роль змін дієти в покращенні якості та кількості нашого сну. Споживання їжі та сон мають двосторонній зв’язок, стверджують вони. Споживання здорової їжі пов’язане з покращенням якості сну, тоді як споживання обробленої та їжі з високим вмістом вільного цукру погіршує якість сну.

Продукти з високим вмістом білка та клітковини

Продукти з високим вмістом білка включають м’ясо, молочні продукти, горіхи, деякі овочі та зернові. Більшість жінок виявлять, що їм потрібно прагнути до 0,8 г білка на кілограм ваги тіла. Однак скільки білка вам потрібно, це дуже індивідуально. Якщо ви регулярно займаєтеся фізичними вправами, вам, найімовірніше, знадобиться більше, тому завжди проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є проблеми.

Приклади продуктів, багатих білком

Нежирна курка, яловичина, свинина та індичка

Яйця

Риба, така як лосось, тунець і скумбрія

Молоко, сир і йогурт

Мигдаль, фундук, арахіс, насіння чіа, гарбузове насіння

Квасоля, нут, едамські боби, чорна квасоля.

Кіноа

Тофу

Ви повинні з’їдати близько 30 г клітковини щодня, але дослідження показують, що ми не отримуємо її в достатній кількості.

Продукти, в яких ви можете знайти багато клітковини

Пластівці для сніданку з високим вмістом клітковини

Цільнозерновий хліб

Овочі

Бобові, такі як квасоля, сочевиця або нут

Фрукти

Яких продуктів краще уникати

Насичені жири, що містяться в оброблених харчових продуктах і фастфудах: таких страв, як гамбургери та чипси, слід уникати занадто ближче до сну, оскільки вони можуть завадити глибокому сну, який також називають повільним.

Рафіновані вуглеводи — це білі макарони або хліб, наприклад. Вони швидко метаболізуються вашим організмом, залишаючи вас голодними.

Алкоголь. Хоча це може полегшити засинання, якість вашого сну, швидше за все, буде досить низькою після вживання алкоголю, і ви можете частіше прокидатися вночі.

Напої з кофеїном. Логічно, препарат, який робить нас бадьорішими, — це не найкраще перед сном, але вживання кофеїну навіть за шість годин до сну може заблокувати вироблення гормону аденозину, який сприяє сонливості.

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