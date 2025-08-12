Їжте моркву, будете здорові: офтальмолог пояснив, чи справді цей коренеплід такий корисний для зору

Їжте моркву, будете здорові / © Credits

Як морква впливає на очі та чи здатна зупинити прогресування серйозних офтальмологічних хвороб, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Морква — джерело бета-каротину, який є однією з двох форм вітаміну А. В організмі β-каротин перетворюється на вітамін А.

Останній є незамінним мікронутрієнтом, який ми отримуємо виключно з їжі. Однак він жиророзчинний, а тому накопичується в організмі. Це означає, що моркву, кукурудзу, шпинат, кабачки, перець, батат — продукти, багаті на бета-каротин, який згодом перетворюється на вітамін А, — не обов’язково їсти щодня. Це ж стосується молока, вершкового масла, сиру, яловичої печінки, жирної риби, яєць (жовтки), де міститься вже готовий вітамін А. Якщо ви їсте кілька разів на тиждень горіхи, яйця, бутерброд із маслом і сиром, імовірно, у вас немає дефіциту цього вітаміну.

Наш організм влаштований таким чином, що лише частину провітамінів А перетворює у повноцінний вітамін. Решту використовує як антиоксиданти або накопичує у жировій тканині. Люди, які їдять багато моркви, можуть мати жовтувату шкіру, що свідчить про накопичення пігменту бета-каротину. Цей стан не шкодить, ані шкірі, ані організму загалом.

Натомість надлишок вітаміну А, тобто ретинолу (друга форма вітаміну), призводить до отруєння вітаміном, яке може спровокувати:

синдрому сухого ока;

дегенерацію сітківки — на сітківці накопичуються токсини;

диплопію (двоїння в очах);

набряк зорового нерва через стійке підвищення внутрішньочерпного тиску;

остеопороз;

цироз печінки (якщо вчасно не нормалізувати рівень вітаміну А).

Морква / © Credits

Чим корисний вітамін А для зору?

По-перше, він бере участь у виробленні родопсину — світлочутливого пігменту, який міститься в «паличках» сітківки. Завдяки йому ми добре бачимо за слабкого освітлення і в сутінках, зорова система без зусиль адаптується до темряви. Розвиток «курячої сліпоти» — це одна з ознак дефіциту вітаміну А.

По-друге, сповільнює розвиток вікового пошкодження макули сітківки, відповідальної за центральний зір.

По-третє, підтримує вологість рогівки, запобігаючи її пересиханню, завдяки чому очі завжди достатньо зволожені. Протилежний стан зумовлює синдром сухого ока, за якого тимчасово знижується гострота зору і порушується чіткість зображень.

По-четверте, сприяє утворенню епітеліальних клітин, які формують слизову оболонку ока. Ці клітини виконують бар’єрну функцію, не дозволяючи бактеріям, вірусам та алергенам проникати в глибокі структури очей.

Деякі наукові дослідження демонструють, що раціон з високим вмістом вітаміну А знижує ризик розвитку ядерної й кортикальної катаракти.

Однак на розвиток зорових хвороб або порушень, як то вікова макулярна дегенерація, синдром сухого ока чи катаракта, впливає багато інших факторів. Зокрема — це генетика, оксидативний стрес, хронічні захворювання (діабет, гіпертонія), інфекції, травми, спосіб життя тощо.

Ви можете добре харчуватися, але при цьому палити або працювати на відритій місцевості без захисту від ультрафіолету, створюючи умови для оксидативного стресу. Оксидативний стрес тісно пов’язаний з генетичними хворобами, оскільки може як спричиняти мутації, так і ускладнювати перебіг наявних генетичних порушень.

Можна з’їдати хоч п’ять морквин щодня, але вітаміну А в організмі більше не стане, оскільки не весь бета-каротин піде на його вироблення. При цьому катаракта або глаукома нікуди не зникнуть. Харчуйтеся збалансовано, мінімізуйте стрес, але щороку проходьте профілактичний огляд.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!