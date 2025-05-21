Йога та медитація: як вони впливають на тіло, розум і душу / © Credits

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Саме тому йога та медитація стають популярним вибором. І не дарма — ці практики мають глибокий вплив на психічне, фізичне та емоційне здоровʼя, про це розповіло видання Medical News Today.

Йога вже давно перестала бути лише східною практикою. Вона міцно вкоренилася у повсякденному житті багатьох жінок по всьому світу. Те саме стосується й медитації — ці практики все частіше інтегруються у повсякденний режим, від студій до домашніх занять.

Йога — це поєднання фізичних вправ (асан), дихальних практик (пранаями) та медитативного фокусування. Своєю чергою, медитація — це зосереджене спостереження, внутрішній спокій та глибока розумова робота з емоціями. Обидві практики гармонізують тіло та розум, формують цілісне сприйняття себе.

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Користь, яку відчуваєш і бачиш

Йога та медитація не лише підвищують рівень усвідомленості, а й покращують роботу центральної нервової системи, зміцнюють імунітет і знижують рівень тривожності та депресії.

Ключові фізіологічні ефекти:

Зниження рівня гормону стресу — кортизолу

Підвищення рівня нейротрофічного фактора мозку (BDNF) — білка, який відповідає за ріст і виживання нейронів

Покращення імунної відповіді організму — зниження прозапальних цитокінів (IL-12) та підвищення протизапальних (IL-10)

Йога для душі: психоемоційна підтримка

Жінки частіше стикаються з емоційним вигоранням, гормональними коливаннями та напруженням через численні ролі — матері, партнерки, професіоналки. У таких умовах йога та медитація стають справжніми «внутрішніми терапевтами».

Медитація зменшує ознаки депресії

Регулярна практика йоги зміцнює психічну стійкість

Зростає рівень усвідомленості, а це допомагає краще керувати емоціями

Покращується якість сну, це особливо важливо для жінок у період гормональних змін (ПМС, менопауза, післяпологовий період)

Йога — це також шлях любові до власного тіла. Через рух, дихання та самоспостереження людина вчиться приймати себе, чути свої справжні потреби та цінувати кожен момент життя.

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Йога під час менструації, вагітності та менопаузи

Сучасна йога адаптується під потреби жінок на різних етапах життя:

Під час менструації — зменшує біль, полегшує симптоми ПМС, знижує напругу внизу живота

Під час вагітності — допомагає зберігати гнучкість, зменшує тривожність, готує до пологів

Під час менопаузи — полегшує припливи, зменшує дратівливість, підтримує гормональний баланс

Не тільки тіло: вплив на мозок та імунітет

Йога та медитація активізують гіпокамп — ділянку мозку, відповідальну за пам’ять, навчання та емоційний контроль. Підвищення рівня BDNF сприяє нейропластичності — здатності мозку до відновлення та адаптації.

Паралельно відбувається гармонізація осі HPA (гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози), яка регулює реакцію на стрес. Це знижує загальний рівень тривожності, покращує самопочуття та підтримує серцево-судинну систему.

Соціальний та духовний аспект практики

Жінки, які практикують йогу у спільнотах — на заняттях, ретритах, у студіях, — відзначають відчуття єдності, підтримки та сили. Соціальна взаємодія, обмін досвідом і участь у спільному намірі зцілення додають впевненості та надихають.

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Крім того, багато хто знаходить у практиці йоги глибший духовний сенс. Це не обов’язково релігійний аспект, а скоріше повернення до себе, внутрішньої тиші та пошуку гармонії з навколишнім світом.

Йога та медитація — це інвестиція у себе, свій спокій, здоров’я та радість. Це час, коли людина залишається сам на сам із собою, прислухається до внутрішнього голосу та дозволяє собі просто бути.

Якщо ви досі розмірковуєте, з чого почати — спробуйте 10 хв медитації вранці чи м’яку розтяжку ввечері. Йога не змінює те, хто ми є. Вона відкриває, ким ми насправді можемо бути.