З чим їсти гречку для максимальної користі та смаку

З чим їсти гречку для максимальної користі та смаку

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, з чим корисно поєднувати гречку.

Попри всі свої переваги, гречана крупа не містить усіх незамінних амінокислот. Та й засвоюються білки рослинні гірше за білки м'яса, риби, птиці, яєць, молочних продуктів. Якщо із рослинної їжі білки засвоюються на 70%, то тваринні на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком. Така комбінація виходить повноціннішою за своїм складом. Гречана каша з молоком, гречка з яйцем, рибою, м'ясом птиці та навіть гречка з сиром. Варіантів дуже багато.

Гречку корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багате на харчові волокна, які виступають у ролі природного сорбенту, вітамінами і мінералами.

Вода, в якій вариться гречка, вбирає усі корисні речовини цієї крупи. Тому під час варіння варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1:2,5 (1 частина гречки та 2,5 частини води).

З гречаної крупи готують не лише каші, але також використовують гречане борошно у випічці, замінюють на пшеничне. У гречці немає глютену — і це оптимальний варіант для багатьох, хто страждає на його нестерпність.

Салати, супи, другі страви — вибір насправді набагато більший, ніж ми звикли думати:

Помідори та сир

Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори та сир фета, а за бажання можна розбавити смак і оливками — так смак вийде схожим на грецький салат, але куди ситніший.

Гриби

Ризото із гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка та гриби готуються швидко — цей рецепт виручить, коли хочеться чогось смачного, а часу обмаль.

Фрукти, рукола та волоські горіхи

Зваріть трохи гречки і приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, гранату, руколи та волоських горіхів. Такий освіжальний салат може підійти для перекусу.

Гарбуз, нут та куркума

Гарбуз, нут, куркума і гречка — такий вигляд має незвичайне рагу, яке неймовірно корисне і поживне. Така страва позитивно позначиться і на імунній системі, а смакові рецептори безперечно будуть вам вдячні.

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