Забагато кави, перекусів та відсутність овочів: основні помилки під час харчування на роботі

Знайдеться не багато людей, які можуть сказати, що на роботі легко підтримувати здорове харчування. І не важливо, де і ким ви працюєте.⁣⁣ Якщо ви серйозно задумалися про своє здоров’я та здорове харчування, але водночас активно працюєте та не хочете довести себе до голодної непритомності, гастриту, або "приносити" зайву вагу з офісу, перед вами неминуче постане запитання: "Як харчуватися на роботі"? ⁣⁣⠀

Життя "під диктовку" офісного стилю день у день створює рутинні звички, які не завжди бувають на користь здоров’ю.

Найпоширеніші помилки в харчуванні на роботі:

Багато тонізувальних напоїв. Чай, кава, енергетики, а також споживання солодких напоїв в великій кількості погіршує засвоєння заліза і кальцію з їжі.⁣⁣

Занадто великі перерви між прийманнями їжі або дуже часті перекуси, харчування всухом'ятку, погане пережовування їжі через браку часу. Ці звички призводять до застійних процесів у жовчовивідних шляхах, до загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.⁣⁣

Одноманітне харчування. Багато людей кожен день приносять на роботу один і той же набір страв. Так легше, не потрібно думати, що приготувати. Однак упродовж тривалого часу таке харчування може призвести до дефіциту вітамінів і мінералів.⁣⁣

Їжа швидкого приготування, фаст-фуд. Як результат – "перебір" глюкози і жирів. Це може сприяти розвитку цукрового діабету, порушенню обміну речовин, надлишковій масі тіла.⁣⁣

Зайве вживання солодощів через міфи, що розумова праця вимагає додаткової енергії для головного мозку. Насправді, енергії і так вистачає - близько 19% від величини основного обміну припадає на цю розумову роботу. Зниження працездатності насамперед буде через неповноцінне та нерегулярне харчування.⁣⁣

Недостатня кількість в раціоні фруктів, овочів і зелені.⁣⁣

Правильне харчування на роботі має стати вашою здоровою звичкою. Будьте здорові, стежте за своїм харчуванням!

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