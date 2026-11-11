Забагато вітамінів: чому мода на добавки може нашкодити здоров’ю

чому мода на добавки може нашкодити здоров’ю / © Credits

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У соціальних мережах дедалі частіше можна побачити ранкові ритуали блогерів і знаменитостей, у яких жменя капсул і порошків займає не менше місця, ніж чашка кави. Дехто демонструє цілі колекції добавок, які обіцяють покращити сон, зміцнити імунітет, зробити шкіру сяйливою та уповільнити старіння.

І ця тенденція виходить далеко за межі інфлюенсерської культури. Велика кількість дорослих приймають хоча б одну харчову добавку кожного дня, а третина вживають дві чи більше, про це пише видання Health.

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Втім, більше не означає краще. Добавки справді можуть бути корисними, проте безконтрольне поєднання різних препаратів іноді створює більше проблем, ніж розв’язує.

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Ми дедалі частіше купуємо добавки

Одним із головних чинників популярності стали соціальні мережі. Instagram, Facebook і TikTok перетворили рекомендації блогерів на потужний інструмент впливу, одна публікація з обіцянкою швидких результатів може зробити певну добавку вірусним продуктом.

Споживачі нерідко пов’язують зовнішність інфлюенсера з ефективністю продукту, який він рекламує. Так виникає ілюзія, що достатньо придбати правильний комплекс і бажані зміни не забаряться.

Ще одна причина — зростання інтересу до натуральних методів підтримки здоров’я. Люди дедалі частіше шукають альтернативи традиційному лікуванню, цікавляться профілактикою захворювань, довголіттям і зміцненням імунітету.

У результаті добавки почали сприймати як простий спосіб інвестувати у здоров’я. Проте саме тут важливо не плутати турботу про себе з безконтрольним споживанням.

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Скільки добавок — вже забагато

Універсальної цифри, після якої кількість добавок стає небезпечною, не існує. Все залежить від складу препаратів, дозування, стану здоров’я та інших ліків, які приймає людина.

Проблема часто полягає у дублюванні компонентів. Наприклад, людина може одночасно вживати мультивітаміни, жувальні добавки для волосся та нігтів, комплекс для імунітету та протеїновий порошок, і навіть не помічати, що всі ці продукти містять однакові вітаміни чи мінерали.

Особливої уваги потребують жиророзчинні вітаміни A, D, E і K, а також мінерали, зокрема залізо та цинк. На відміну від деяких водорозчинних вітамінів, вони можуть накопичуватися в організмі, якщо надходять у надмірній кількості.

До того ж збалансоване харчування вже забезпечує багатьох людей необхідними поживними речовинами. Тому додаткові комплекси не завжди потрібні. Крім того, приймання мультивітамінів саме по собі знижує ризик хронічних захворювань або смерті.

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Чим небезпечне надмірне захоплення добавками

Велика кількість капсул і порошків у щоденному раціоні може мати цілком реальні наслідки для здоров’я. Серед можливих ризиків:

Надлишок вітамінів і мінералів. Занадто високі дози окремих речовин можуть спричинити токсичні ефекти, зокрема ураження нервової системи, утворення каменів у нирках або порушення серцевого ритму.

Небажані взаємодії. Добавки можуть взаємодіяти між собою та з рецептурними препаратами, змінювати їхню дію чи знижувати ефективність лікування.

Ураження печінки. Деякі рослинні компоненти, зокрема екстракт зеленого чаю та куркума у певних формах і дозах, можуть пошкоджувати її.

Низька якість продуктів. Харчові добавки регулюються не так, як лікарські препарати, тому на ринку можуть траплятися продукти із забруднювачами, зокрема важкими металами.

Позначка «натуральний» зовсім не гарантує безпечності. Рослинне походження не означає, що продукт не має побічних ефектів або не впливає на роботу органів. Є й інша пастка, бо іноді люди намагаються компенсувати добавками те, чого бракує у повсякденному способі життя. Проте жоден комплекс не замінить повноцінного сну, регулярної фізичної активності, збалансованого харчування та роботи зі стресом.

Кому добавки можуть бути необхідні

Попри ризики, харчові добавки не варто демонізувати, для певних людей вони можуть бути важливою частиною профілактики дефіцитів і підтримки здоров’я. Наприклад, під час вагітності лікарі зазвичай рекомендують спеціальні пренатальні вітамінні комплекси, зокрема для забезпечення достатнього надходження фолієвої кислоти, необхідної для зниження ризику дефектів нервової трубки у дитини.

Людям, які дотримуються веганського раціону, також важливо подбати про вітамін B12, адже його природні джерела переважно мають тваринне походження. У такому разі добавка чи збагачені продукти можуть бути необхідними.

Однак навіть у цих ситуаціях важливі правильне дозування та індивідуальні рекомендації фахівця.

Турбота про здоров’я не вимірюється кількістю баночок на полиці у ванній. Харчові добавки можуть бути корисними, коли вони відповідають реальним потребам організму, але їхнє безконтрольне поєднання здатне створити нові ризики.

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