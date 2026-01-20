Забудьте про середземноморську кухню, нордична дієта підкорює світ і робить нас здоровішими / © Credits

Реклама

Прагнення до довголіття, щастя та стабільного енергетичного балансу тепер поєднується зі свіжими, сезонними продуктами, які легко знайти навіть у місцевому супермаркеті, про це розповіло видання Woman&Home

Що таке нордична дієта

Нордична дієта походить із країн Північної Європи: Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Це не жорстка система обмежень, а радше принцип здорового та збалансованого харчування, який базується на локальних, сезонних і мінімально оброблених продуктах.

Подібно до середземноморської дієти, акцент робиться на рослинних продуктах, рибі, горіхах та насінні. Але завдяки клімату та локальним традиціям продукти відрізняються, тут головні герої — жито, жирна риба та ферментовані страви, які підтримують здоров’я кишківника.

Реклама

Що їсти за нордичною дієтою

Житній хліб та цільнозернові каші

Риба та морепродукти: лосось, оселедець, скумбрія — джерело омега-3, білка та вітаміну D

Ферментовані продукти: квашені овочі, ісландський йогурт

Олії: ріпакова замість оливкової, багата на корисні жири та вітаміни

Сезонні овочі та фрукти: яблука, ягоди, буряк, капуста, морква, гриби

Зелень і трави: шпинат, кейл, кріп, петрушка

Білкові продукти: яйця, дичина, бобові

Горіхи та насіння: мигдаль, насіння гарбуза, соняшнику, чіа

Нордична дієта не забороняє жодну їжу, але радить обмежити ультрапроцесовані продукти, доданий цукор, біле борошно, солодощі, оброблені м’ясні вироби та надмір алкоголю.

Чому варто спробувати

Підтримує здоров’я кишківника. Клітковина з овочів, ягід і бобових живить корисні бактерії, а це позитивно впливає на настрій, травлення та імунітет. Не випадково Фінляндія очолює світові рейтинги щастя вже вісім років поспіль.

Насичує та стабілізує енергію. Білок і клітковина повільно перетравлюються, підтримують відчуття ситості, стабільний рівень цукру та концентрацію протягом дня. Омега-3 з риби та яйця додають білка для тривалого відчуття насичення.

Підтримує серце. Омега-3, цільнозернові продукти та ягоди зменшують запалення, покращують рівень холестерину та знижують ризик серцево-судинних захворювань. Ріпакова олія — джерело вітамінів E та K, підтримує здоров’я серця та судин.

Стійка та реалістична. Сезонні продукти, прості страви та мінімальне оброблення роблять нордичну дієту довгостроковою та легкою для впровадження у повсякденне харчування.

Допомагає поповнити вітамін D. Жирна риба — природне джерело цього важливого вітаміну, необхідного для імунітету, кісток і гарного настрою, особливо взимку.

Нордична дієта — це не тільки спосіб харчування, а стиль життя. Вона поєднує користь для здоров’я, насиченість смаків і свіжість сезонних продуктів. Коли ви змінюєте свій раціон, додаєте рибу, цільнозернові продукти, овочі та ферментовані страви, ви підтримуєте серце, кишківник, енергію та навіть настрій.