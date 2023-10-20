Захворювання сітківки ока: як розпізнати та що робити

Наше сприйняття власного зору дуже суб’єктивне. Коли він погіршується, ми призвичаюємося до змін, сприймаючи нове бачення за норму. Якщо зір погіршується на одному оці, інше намагається компенсувати порушення. Деякі захворювання сітківки розвиваються майже безсимптомно, через що виникають ускладнення, серед яких найстрашніше – повна незворотна втрата зору.

Як розпізнати периферичну дистрофію, макулодистрофію, відшарування сітківки та макулярний набряк, які є найрозповсюдженішими хворобами сітківки, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини й симптоми порушення роботи сітківки

Сітківка ока – це тонка світлочутлива оболонка, яка складається з декількох шарів клітин фоторецепторів і кровоносних судин. Щомиті вона зчитує світло, обробляє його, перетворює на нервові імпульси і відправляє до головного мозку. А він своєю чергою перетворює світлові імпульси на зображення і надсилає центральному й периферичному зору картинку. Завдяки цьому ви точно розумієте, що перед вами – букет квітів, людина, машина тощо.

Якщо сітківка відшаровується, недостатньо живиться чи стоншується, зір порушується. Інколи це призводить до повної незворотної втрати зору.

Серед причин, які спричиняють розвиток захворювань сітківки, я виокремлюю:

спадковість;

судинні патології;

запальні процеси, зумовлені приєднанням бактеріальної, грибкової чи вірусної інфекції;

середній та високий ступінь короткозорості, прогресуючу короткозорість;

цукровий діабет;

травмування;

опік ультрафіолетом або під час контактного зварювання;

віковий фактор – після 45 років всі структури ока поступово зношуються, зокрема, фоторецептори сітківки стають менш чутливими, а скловидне тіло «відходить» від сітківки.

Нерідко пацієнт навіть не здогадується, що робота сітківки порушена. Тому я раджу щороку перевіряти зір, щоб точно знати, що з нею відбувається.

Обов’язково і найближчим часом показатися лікареві-офтальмологу потрібно, якщо:

зір став затуманеним і нечітким (навіть якщо це епізодичне погіршення, після якого зір повертається до норми);

видимі предмети бачите у спотвореному вигляді;

перед очима з’явилися чорні мушки, цятки, плями, які плавають, іскри, спалахи;

погіршився або зник бічний зір;

вас турбують сильні головні болі, запаморочення, нудота.

Найрозповсюдженіші хвороби і патології сітківки

Одна з найрозповсюдженіших проблем із сітківкою – периферична дистрофія. Внаслідок вікових змін, цукрового діабету, короткозорості середнього або високого ступеня сітківка розтягується і стоншується. На цих стоншених ділянках порушується кровопостачання і живлення. Це може призвести до витончення одного або кількох шарів сітківки, або до її розриву. Розвивається периферична дистрофія повільно і безсимптомно, поступово знижуючи гостроту зору.

Відшарування сітківки – друга поширена проблема, яка за відсутності вчасного оперативного лікування у більш ніж 70% випадків призводить до повної незворотної втрати зору. В разі відшарування сітківка від’єднується від своєї судинної оболонки і провисає. За відсутності повноцінного живлення фоторецептори частково або повністю гинуть. Поява полуди перед очима, мушок, крапок, спалахів, втрата бічного зору, спотворення предметів, запаморочення – це ознаки відшарування сітківки.

Деякі пацієнти вважають, що сітківка відшаровується після травмування, що є правдою. Але дуже часто це відбувається на тлі короткозорості, яка стоншує сітківку, вікових змін скловидного тіла, гіпертонічного кризу (раптове підвищення артеріального тиску від нормального для конкретної людини рівня).

Третя поширена проблема – це макулярний набряк. Макула, тобто центральна зона сітківки, яка відповідає за центральний зір, набрякає внаслідок скупчення рідини в її шарах. Зір стає розмитим, зокрема центральний, підвищується чутливість до світла, зображення спотворюються, втрачають насичену кольоровість. Людині стає складно фокусуватися на предметах, які розташовані поблизу, і на предметах на далеких відстанях. Описані симптоми – "ідеальна" клінічна картина, яка може дати людині розуміння того, що є певна проблема. Але в реальному житті симптоми практично непомітні, особливо, якщо макулярний набряк утворився лише на одному оці. Тоді інше око компенсуватиме порушення і зір здаватиметься відносно нормальним. У довготривалій перспективі це може призвести до відшарування сітківки, і навіть до повної незворотної втрати зору.

Розвитку макулярного набряку сприяє діабетична ретинопатія (ускладнення цукрового діабету), тромбоз вен сітківки, увеїт (запалення судинної оболонки ока), травмування сітківки або інших структур ока, вікова макулярна дегенерація сітківки тощо.

Вікова макулярна дегенерація, або макулодистрофія – це прогресувальне захворювання, яке діагностується зазвичай у пацієнтів після 45-50 років. Існують два види захворювання: суха дегенерація і волога. За сухої поступово стоншується пігментний шар, який рлзташований під сітківкою, що призводить до порушення функції фоторецепторів. Вони надсилають світло до зорових пігментів, перетворюючи його на нервовий імпульс. Потім ті імпульси, як ви знаєте, прямують до головного мозку. Не вистачає пігментів, руйнується вся схема передавання імпульсів. За вологої дегенерації під сітківкою аномально розростаються судини, що призводить до зміщення макули. Волога дегенерація розвивається швидше, ніж суха, і призводить до різкого й відчутного погіршення зору.

Всі ці хвороби і патології добре вивчені. І навіть якщо вони розвиваються майже безсимптомно, за допомогою сучасного обладнання лікарі здатні їх виявити та вилікувати. Завдання пацієнта – своєчасно звернутися до офтальмолога. А щоб це завжди було вчасно, я раджу перевіряти зір щороку, незалежно від того, наскільки добре, як вам здається, ви бачите.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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