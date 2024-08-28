Закладений ніс, головний біль, зниження нюху: чому виникає синусит та які має неочевидні симптоми

Під час синуситу людина дихає неповноцінно, через що в крові та тканинах організму є менше кисню, ніж потрібно. Це впливає на роботу легень, мозку, нервової та серцево-судинної систем. Можуть з’являтися задишка, підвищена втомлюваність, тахікардія й інші порушення.

Чому виникає синусит, якими симптомами проявляється та до яких ускладнень може призвести, розповів ЛОР-хірург, завідувач стаціонарного ЛОР-відділення "Клініки Медіком" Валерій Павлович Товстолит.

Функції слизових оболонок носа

Синусит – це запалення синусів, тобто слизових оболонок приносових пазух носа.

Існує чотири види оболонки носових пазух:

фронтальні (лобові) – розташовані над очима, нагрівають і зволожують повітря, яке ми вдихаємо, виводять у носову порожнину слиз, захищаючи організм від інфекцій. Зі слизом виводяться не лише інфекційні агенти, а й відмерлі клітини, пил, бруд, алергени;

верхньощелепні (гайморові) – розташовані у верхній щелепі, над верхніми зубами, під очима. Як і лобові, зволожують та нагрівають повітря, завдяки чому носові пазухи не пересихають, а також знижують масу кісток черепа. Завдяки повітрю, яке завжди присутнє в носових пазухах, череп стає легшим, зменшуючи тиск на шийний відділ хребта;

сфеноїдальні (або клиноподібні чи основні) – розташовані глибоко в черепі, позаду порожнини носа, зменшують вагу черепа, надають голосу унікального тембру й гучності;

решітчасті – розташовані між носом та очима (в ділянці перенісся), фільтрують повітря, затримуючи патогени, мікрочастинки пилу та бруду, які потрапляють у ніс.

В разі синуситу запалення може локалізуватися лише в порожнині носової пазухи (однієї або кількох), наприклад, коли ми підхоплюємо вірус грипу чи ГРВІ. Тоді вірусний синусит є первинним захворюванням. Але інколи він є вторинною хворобою, тобто ускладненням, яке виникає на тлі хронічного алергічного риніту, астми, періоститу (інфекції в коренях верхніх зубів, яка зачіпає гайморові пазухи), зміщення або викривлення носової перегородки чи ГРВІ, якщо приєднується вторинна бактеріальна інфекція.

Запалення всіх носових пазух називається пансинуситом. Він виникає за несприятливого перебігу запалення, коли запальний процес поширюється на інші приносові пазухи. Між пазухами є співустя, завдяки якому вони з’єднуються з порожниною носа.

Симптоми синуситу

Серед симптомів синуситу можуть бути:

закладеність носа – постійна або періодична;

нав’язливий головний біль, який неможливо повністю усунути;

тупий біль у лобовій ділянці, на переніссі, вилицях;

зниження або втрата нюху;

підвищення температури тіла від 37 до 39;

слабкість, підвищена стомлюваність;

зубний біль;

виділення з носа жовтого або зеленого відтінку;

неприємний запах з рота;

кашель, особливо вночі.

Інколи симптоми синуситу яскраві – виділення з носа, лихоманка, втрата нюху, кашель тощо, а інколи – стерті, що ускладнює діагностику. Наприклад, ознакою синуситу може бути нав’язливий головний біль на потилиці чи у скронях, а не в лобовій ділянці, зубний біль або тиск у вухах (запалення євстахієвої труби, яке помилково можна сприйняти за гнійний отит середнього вуха).

Але у всіх випадках простежуються проблеми з диханням, на які треба звернути увагу. Це хропіння, часті прокидання вночі, бажання прочистити носові пазухи, видути з носа зайве, дихання ротом. Останній спосіб часто використовують діти, коли ще не здатні пояснити, що відчувають.

Профілактика та лікування

Неповноцінне дихання під час синуситу зменшує обсяг повітря в легенях, а відповідно – рівень кисню у крові і тканинах організму (гіпоксію). За гіпоксії виникають задишка, посилене серцебиття, втома. Тривала гіпоксія може порушити функцію легень і призвести до респіраторних захворювань. Недостатній рівень кисню в крові змушує серце працювати інтенсивніше, через що підвищується кров’яний тиск, розвивається тахікардія, а у складних випадках – серцево-судинні хвороби. Нестача кисню впливає також і на роботу мозку – з’являється сильний головний біль, порушується пам’ять, виникають проблеми з концентрацією уваги, а отже, погіршується працездатність або здатність засвоювати нові знання.

Тому дуже важливо не ігнорувати закладеність носа, головний біль незрозумілого походження, біль у ділянці обличчя, хропіння, навіть якщо вони з’являються епізодично і не завдають вам суттєвого дискомфорту. Непролікований синусит може призвести до менінгіту, остеомієліту, абсцесу мозку, втрати зору, отиту та хронічного синуситу.

Валерій Павлович Товстолит

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