Запалення слізного мішка: офтальмолог назвав основі причини та можливі ускладнення

Сльози захищають очі від пересихання, бактерій та подразників. Носослізним каналом вони виводяться через ніс. Якщо в ньому формується пробка, порушується процес виведення сліз і розвивається запальний процес.

Чому він виникає, якими симптомами проявляється та до яких ускладнень може призвести за відсутності лікування, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини розвитку дакріоциститу

Біля внутрішнього кутка ока у місці, де з’єднуються верхня та нижня повіки, розташований слізний мішок. За нормою сльози витікають з очей у носову порожнину носослізним каналом. Але якщо слізні канали заблоковані пробкою (клітинні залишки, слиз, мінеральні відкладення), вони накопичуються або не повністю витікають, що зумовлює запальний процес. У медицині цей стан називається дакріоциститом.

Захворювання зустрічається як у дітей (вроджена форма), так і в дорослих (набута форма).

Чому закупорюється носослізний канал?

Основні причини:

інфекції – найпоширеніші збудники: стафілокок золотистий, пневмококова бактерія, гемофільна паличка;

травма очей або носа;

хірургічне втручання у зоні носа чи ока;

хронічні захворювання, наприклад, кон’юнктивіти, синусити чи риніти;

вікові зміни – у літніх людей стінки слізних каналів стають менш еластичними, що сприяє їхньому блокуванню.

Підвищує ризик виникнення дакріоциститу цукровий діабет, алергія, порушення роботи імунної системи.

Ознаки дакріоциститу

Ознаки дакріоциститу варіюються залежно від форми хвороби – гостра чи хронічна.

Загальна картина може включати:

постійну сльозотечу – сльози не відтікають і накопичуються;

почервоніння, набряклість повік, біль у внутрішньому кутку ока;

слизові або гнійні виділення зі слізного мішка під час натискання;

зниження чіткості зору;

зростання температури тіла.

Слізні залози постійно виробляють сльози, які зволожують наші очі та захищають від інфекцій чи подразників. Завдяки цьому зір чіткий. Звісно, за умови, що в людини немає офтальмологічних хвороб, котрі можуть порушувати якість бачення. Наприклад, короткозорість, катаракта чи глаукома.

Лікування дакріоциститу

Набутий дакріоцистит лікується за допомогою антибактеріальних крапель, протизапальних розчинів для промивання ока, фізіотерапії. За необхідності проводять бужування, під час якого пробку обережно пробивають, звільняючи шлях для сліз. Якщо це не дає бажаного результату, виконують дакріоцисториностомію – між слізним мішком та носовою порожниною хірург формує новий канал для виходу сліз.

Без своєчасного та правильного лікування дакріоцистит може призвести до утворення свищів, зараження крові, інфекційного ураження мозку, поширення запалення на навколишні тканини.

За підозри на дакріоцистит в жодному разі не можна вдаватися до самолікування – вигрівати око, промивати трав’яними настоянками. Для постановки діагнозу, крім візуального огляду офтальмолога, проводиться збір посівів зі слізного каналу, рентгенографія, флюоресцеїнова проба та інші дослідження.

Головне завдання під час лікування – відновити прохідність слізних шляхів та повернути пацієнта до життя без сльозотечі та болю.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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