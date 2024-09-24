Запалення судин: лікарка-ревматологиня розповіла, з якими ускладненнями можна зіткнутися

Підвищення температури тіла, м’язовий біль, нездужання, поколювання в кінцівках можуть бути ознаками запалення судин. Це стан, за якого судини пошкоджуються, а кровотік, який забезпечує всі органи й тканини киснем, сповільнюється або зупиняється.
Про те, як розпізнати запалення судин, що його провокує і чому важливо якомога скоріше звернутися до лікаря, розповіла ревматологиня "Клініки МЕДІКОМ" Ганна Приткова.
Зміни в судинах під час запалення
Запалення судин, або васкуліт – стан, за якого судини пошкоджуються, а кровопостачання органів і тканин порушується. Що відбувається?
- Судини звужуються. В них можуть утворюватися тромби, які перекривають тік крові, або ж потовщена стінка звужується, через що порушується кровопостачання органів і тканин.
- Порушується кровоплин. Це може стати причиною обмеження чи незворотного порушення роботи органів – серцевого нападу, ниркової недостатності тощо.
- Судини стають ламкими. Стоншені судини часто лопаються, що призводить до крововиливів і просочуванню тканин кровʼю.
Запалення судин ніколи не проходить безслідно, нехай то вени або артерії, локальні зміни чи системні. Чим більше ураження, тим більші, важчі й різноманітніші симптоми.
Симптоми запалення судин
Симптоми васкуліту залежать від типу та локалізації ураження судин, але загальні ознаки можуть включати:
- місцеві запальні зміни;
- лихоманку, яка часто супроводжується загальною слабкістю і втомою;
- нічну пітливість;
- висипання – характерні для шкірного васкуліту, зазвичай у вигляді червоних плям чи вузликів;
- біль у суглобах та м’язах – виникає через порушення кровообігу та запальний процес;
- оніміння, поколювання або слабкість у кінцівках через ураження нервів;
- задишку, біль у грудях – можуть свідчити про ураження судин легень (альвеолярна кровотеча) або серця (міокардит);
- втрату ваги.
За локальних уражень страждає місце, що кровопостачається цією артерією чи веною. Тоді з’являються почервоніння, локальна болісність та ущільнення судини в місці запалення. Але якщо ураження значне, виникає підвищена температура, загальна слабкість, інтоксикація.
Причини запалення судин
Існує близько 30 видів васкуліту, залежно від локалізації запалення і причин, які його спровокували. Серед найпоширеніших факторів я виділяю:
- аутоімунні хвороби, наприклад, ревматоїдний артрит чи системний червоний вовчак, коли організм атакує власні судини;
- інфекції – гепатит В та С, парвовірус;
- онкологічні захворювання – деякі форми раку супроводжуються васкулітом;
- приймання медикаментів (антибіотики, нестероїдні протизапальні засоби) – у такому разі васкуліт виникає через підвищену чутливість організму до препаратів;
- генетичну схильність.
Тому дуже важливо за появи навіть одного, теоретично можливого симптому запалення судин якомога скоріше звернутися до лікаря. Стійке, більше кількох тижнів підвищення температури тіла до 37,5 градусів і вище, без інфекційної причини – вагома причина записатися на огляд. Не варто чекати на появу інших симптомів, оскільки запалення судин впливає не лише на роботу судинної системи. А без лікування васкуліти можуть призвести до ураження головного мозку, серця, нирок і навіть смерті.
Бережіть себе і не хворійте!
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