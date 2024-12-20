Запалення зорового нерва і втрата зору: офтальмолог розповів про нетипові симптоми захворювання

За різними даними, від 20 до 50% пацієнтів, які мають запалення зорового нерва, у майбутньому стикаються із діагнозом "розсіяний склероз". Часто хвороба діагностується одночасно з розсіяним склерозом.

Що провокує запалення зорового нерва, які симптоми сигналізують про розвиток хвороби та чому важливо своєчасно звернутися до лікаря, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини запалення зорового нерва

Запалення зорового нерва (оптичний неврит) – це запальне захворювання, яке вражає нервові волокна, що передають зорову інформацію від ока до мозку.

Серед причин, які провокують цей стан, виділяють:

аутоімунні порушення, наприклад, розсіяний склероз;

вірусні інфекції – (герпес, вітряна віспа , кір, COVID-19;

, кір, COVID-19; бактеріальні інфекції (туберкульоз, сифіліс, хвороба Лайма);

судинні порушення – запалення або тромбоз судин;

токсичний вплив алкоголю та тютюну;

дефіцит вітаміну B12.

У близько 15% випадків причину запалення зорового нерва встановити не вдається. Часто хвороба діагностується одночасно із розсіяним склерозом.

Склероз – хронічне захворювання, за якого імунна система атакує центральну нервову систему. Відтак сповільнюється або блокується передача сигналів від ЦНС до мозку та спинного мозку. Інколи запалення зорового нерва виявляють за кілька років до розсіяного склерозу, але взаємозв’язок є. За різними даними, від 20 до 50% пацієнтів, які мають запалення зорового нерва, у майбутньому стикаються із діагнозом "розсіяний склероз".

Симптоми і ускладнення запалення зорового нерва

Найчастіше симптоми запалення зорового нерва включають:

біль в очах, який посилюється під час руху очима (майже завжди);

зниження гостроти зору , найчастіше – одностороннє;

, найчастіше – одностороннє; поява темної плями (сктоми);

спотворення кольорів, потьмяніння кольорів (особливо червоного та зеленого спектру);

світлобоязнь, поява "блискавок" у полі зору;

головний біль, якого не вдається повністю позбутися.

Серед менш поширених симптомів, на які, однак, потрібно звертати увагу, хочу виокремити "випадіння" зору під час фізичних навантажень, гарячого душу або лихоманки. Що це означає? Зір на одному чи обох очах тимчасово стає менш гострим, а потім повертається до норми. Гострота – це здатність ока чітко бачити деталі об'єктів на близьких і далеких відстанях.

Наступний симптом – незначне зменшення чіткості периферичного, тобто бокового зору. Центральний зір змін не зазнає. Людина добре бачить, тому, як правило, до офтальмолога не поспішає.

Оскільки оптичний неврит є прихованою ознакою розсіяного склерозу, порушення координації, слабкість у кінцівках, підвищена чутливість до тепла чи холоду, складнощі з висловленням думок – теж серйозні підстави відвідати лікаря.

Якщо запалення зорового нерва не почати вчасно лікувати або лікувати неправильно, можливі такі ускладнення як:

атрофія зорового нерва – нерв втрачає свої функції, після чого відновлення зору неможливе;

прискорене прогресування розсіяного склерозу;

хронічний біль, який не вдається повністю прибрати за допомогою ліків.

Вибір методів лікування залежить від причини, яка спровокувала запалення, якщо її можна встановити, супутніх захворювань, віку, способу життя пацієнта. Можуть застосовуватися системні кортикостероїди, антибіотики, протизапальні та противірусні препарати, вітамінотерапія, імуномодулятори тощо.

Під час запалення зорового нерва вкрай важливо своєчасно звернутися до офтальмолога, аби зберегти зір та якість життя.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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