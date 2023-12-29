Заспокоїть стрес, покращить сон, допоможе схуднути: у чому користь чаю з фенхелем

Фенхель відомий своїм м'яким, землистим смаком із тонким відтінком чорної лакриці. Цибулину можна їсти сирою або смаженою, а перисте листя використовувати як приправу. Але справжня слава фенхелю — це його насіння, з якого можна приготувати чай.

Фенхель багато лікарів та фахівців із харчування вважають недооціненим. Експерти кажуть, що він може полегшити проблеми із травленням, такі як гази та здуття живота, захистити ваше серце, покращити сон та багато іншого.

Womans World розповідає, чим корисний фенхель та як його правильно вживати.

5 переваг чаю з фенхелем для здоров'я

Насіння фенхелю, яке використовується для приготування чаю, містить широкий спектр корисних вітамінів і мінералів, включаючи кальцій, магній і калій. Вони також містять анетол, лікарську рослинну сполуку з протизапальною дією.

Чай із фенхелем має заспокійливий ефект, який принесе користь вашому мозку і тілу. Щоденне вживання цього напою приносить масу переваг для здоров'я, і воно особливо корисне при проблемах із шлунково-кишковим трактом, стресі та безсонні. Хоча це правда, що будь-який тип чаю покращить ваше здоров'я, незалежно від того, чи ви п'єте настій ройбуша, ромашки або лаванди, чай із фенхелем пропонує кілька унікальних переваг, які роблять його гідним доповненням до вашого повсякденного життя.

У чому користь чаю з фенхелем / Фото: Credits

Чай із фенхелем має заспокійливий ефект, який принесе користь вашому мозку і тілу. Щоденне вживання цього напою приносить масу переваг для здоров'я, і воно особливо корисне у разі проблем зі шлунково-кишковим трактом, стресу та безсоння. Хоча це правда, що будь-який тип чаю покращить ваше здоров'я, незалежно від того, чи ви п'єте настій ройбуша, ромашки або лаванди, чай з фенхелем пропонує кілька унікальних переваг, які роблять його гідним доповненням до вашого повсякденного життя.

Полегшує газоутворення та здуття живота . Згідно з дослідженням, протизапальні властивості фенхелю можуть допомогти полегшити проблеми із травленням. Заспокійливий ефект приписують фітохімічним речовинам, що містяться у фенхелі. Сюди входять флавоноїди, фенольні сполуки, жирні кислоти та амінокислоти. Чай із фенхелем може допомогти травленню, зменшуючи запалення кишечника та полегшуючи здуття живота, у ньому є такі інгредієнти, як анетол, який може допомогти у розслабленні м'язів шлунково-кишкового тракту та полегшити перетравлення їжі.

. Згідно з дослідженням, протизапальні властивості фенхелю можуть допомогти полегшити проблеми із травленням. Заспокійливий ефект приписують фітохімічним речовинам, що містяться у фенхелі. Сюди входять флавоноїди, фенольні сполуки, жирні кислоти та амінокислоти. Чай із фенхелем може допомогти травленню, зменшуючи запалення кишечника та полегшуючи здуття живота, у ньому є такі інгредієнти, як анетол, який може допомогти у розслабленні м'язів шлунково-кишкового тракту та полегшити перетравлення їжі. Зменшує спазм. За словами консультанта з харчування Вільяма Ріда, ті ж протизапальні властивості, які заспокоюють дискомфорт у шлунку, можуть полегшити біль у всьому тілі, особливо коли справа стосується менструальних болів. Одне дослідження показало, що фенхель знижує їхню інтенсивність на 78%. А окремий огляд у журналі Nutrients показав, що він так само ефективний, як і звичайні знеболювальні, коли доходить до полегшення менструальних спазмів. Екстракт насіння фенхелю також виявився багатообіцяльним як природний знеболювач для жінок із болями в колінах через остеоартрит.

За словами консультанта з харчування Вільяма Ріда, ті ж протизапальні властивості, які заспокоюють дискомфорт у шлунку, можуть полегшити біль у всьому тілі, особливо коли справа стосується менструальних болів. Одне дослідження показало, що фенхель знижує їхню інтенсивність на 78%. А окремий огляд у журналі Nutrients показав, що він так само ефективний, як і звичайні знеболювальні, коли доходить до полегшення менструальних спазмів. Екстракт насіння фенхелю також виявився багатообіцяльним як природний знеболювач для жінок із болями в колінах через остеоартрит. Захищає ваше серце. Він має протизапальні та антиоксидантні властивості, які підтримують здоров'я серця. Зокрема, насіння фенхелю багате на флавоноїди — рослинні сполуки з потужними антиоксидантними властивостями. Флавоноїди можуть боротися з вільними радикалами та окислювальним стресом, які шкодять здоров'ю серця. За даними Американської кардіологічної асоціації, флавоноїди також допомагають знизити ризик розвитку раку та серцевих захворювань, знизити кров'яний тиск та запобігти утворенню тромбів.

Він має протизапальні та антиоксидантні властивості, які підтримують здоров'я серця. Зокрема, насіння фенхелю багате на флавоноїди — рослинні сполуки з потужними антиоксидантними властивостями. Флавоноїди можуть боротися з вільними радикалами та окислювальним стресом, які шкодять здоров'ю серця. За даними Американської кардіологічної асоціації, флавоноїди також допомагають знизити ризик розвитку раку та серцевих захворювань, знизити кров'яний тиск та запобігти утворенню тромбів. Знімає стрес та покращує сон. Заваріть чашку фенхелю та спостерігайте, як знижується рівень стресу. Він має м'який седативний ефект, заспокоюючи втомлений розум і тіло. Чай із фенхелем не містить кофеїну, тому він також може сприяти гарному сну. Фенхель здавна використовується у традиційній медицині для лікування безсоння.

Заваріть чашку фенхелю та спостерігайте, як знижується рівень стресу. Він має м'який седативний ефект, заспокоюючи втомлений розум і тіло. Чай із фенхелем не містить кофеїну, тому він також може сприяти гарному сну. Фенхель здавна використовується у традиційній медицині для лікування безсоння. Прискорює втрату ваги. Дослідження показало, що люди, котрі регулярно пили чай, зменшили кількість жиру в організмі на 20%. І чай із фенхелем, зокрема, — розумний вибір. Він діє як природний засіб для придушення голоду, що може допомогти у втраті ваги, стверджує Рід. Це може викликати у вас почуття ситості, що знижує можливість переїдання. Крім того, сечогінні властивості можуть допомогти зменшити затримку води, що сприяє тимчасовому ефекту втрати ваги. Це також може допомогти у виведенні токсинів з організму, сприяючи здоровій втраті ваги.

Як заварити чай із фенхелем

Найпростіший спосіб приготувати чай з фенхелем — роздавити насіння маточкою у ступці, щоб звільнити олії, а потім замочити його у гарячій воді на 5-10 хвилин.

Якщо ви не великий шанувальник напоїв зі смаком лакриці, не турбуйтеся. Фенхель має більш солодкий та м'який смак, ніж аніс. Але ви завжди можете додати трохи лимонного, грейпфрутового або свіжого апельсинового соку, щоб надати страві більш пікантний смак. Або додайте невелику кількість меду для більшої солодощі.

Якщо ви п'єте чай із фенхелем від газів або здуття живота, подбайте про користь для травлення, додавши імбир у чашку чаю.

Скільки чаю з фенхелем слід пити

Чай із фенхелем корисний для здоров'я, але виявляється, що корисного можна випити надто багато. Лікар невідкладної медицини Джон Кунья, доктор медичних наук, пропонує замочувати від 1 до 2 г подрібненого насіння фенхелю (від ½ до 1 чайної ложки) в 150 мл окропу як безпечну щоденну кількість.

Побічні ефекти виникають у рідкісних випадках, але можуть містити розлад шлунка або судоми. Оскільки фенхель належить до того ж сімейства, що й морква та селера, якщо у вас алергія на будь-який із цих продуктів – чай із розслиною не для вас. Крім того, дослідження показують, що люди з алергією на персик можуть із більшою ймовірністю мати алергію на фенхель.

Чай із фенхелем може впливати на рівень гормону естрадіолу, тому вагітним жінкам краще уникати його вживання. Дослідження показують, що в деяких фенхель також може викликати дещо рясніші менструальні виділення.

Як і у випадку з будь-яким трав'яним чаєм, обов'язково порадьтеся з лікарем, якщо ви регулярно п'єте його, щоб уникнути будь-якої потенційної взаємодії з іншими ліками чи іншої шкоди для організму.

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