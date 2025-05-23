Це важливо для здоровʼя вашого серця: чому у вихідні треба висипатися / © Credits

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Видання Real Simple розповіло, що сон у вихідні може зменшити ризик серцевих захворювань на 20%. Звучить просто, але за цим стоїть серйозна наука. Ті, хто регулярно недосипає у будні, але компенсує це сном у вихідні, мають значно нижчий ризик серцево-судинних проблем.

Регулярне позбавлення організму повноцінного сну призводить до хронічного стресу, дисбалансу гормонів, підвищення тиску та рівня цукру у крові — все це безпосередньо впливає на здоров’я серця.

Скільки сну нам потрібно

Рекомендована тривалість сну для дорослої людини становить 7–9 годин на добу. Для дітей — 9–11 годин, а для підлітків — 8–10. Сон — це не розкіш, а життєва потреба. Коли ми спимо, організм проходить фази відновлення: очищується мозок, стабілізується тиск, регенеруються тканини, зміцнюється імунітет.

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Як правильно компенсувати втрачений відпочинок

Найкращий підхід — це не «проспати» всю суботу, а поступово налагодити режим:

Щовечора лягайте на 15 хв раніше, доки не досягнете бажаних 7–9 годин.

Перед сном створіть ритуал розслаблення: теплий душ, спокійна музика, чашка трав’яного чаю чи ведення щоденника.

Забезпечте темряву та тишу у кімнаті: щільні штори чи маска для сну — ваші союзники.

А от довго спати у вихідні — не найкраща ідея. Сон, який триває довше ніж на годину більше, ніж зазвичай, може збити ваш внутрішній годинник і ускладнити засинання наступної ночі. Короткий денний сон 15–20 хв — краще рішення для компенсації втоми.

Як зрозуміти, що ви виспалися

Прокидаєтеся без будильника та почуваєтесь бадьоро — це головний знак. Якщо ж:

Вам важко підвестися з ліжка

Після обіду хочеться спати

Ви залежите від кави чи енергетиків

— це ознаки хронічного недосипу.

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Жіноче здоров’я та сон: особливий зв’язок

Жінки частіше, ніж чоловіки, стикаються з проблемами сну — через гормональні зміни під час менструацій, вагітності чи менопаузи. Недосип може посилювати ПМС, впливати на фертильність, а також збільшувати ризик тривожності та депресії.

Тому турбота про якісний сон має бути пріоритетом, так само як правильне харчування та фізична активність.

Поради

Дотримуйтесь одного часу відходу до сну та пробудження, навіть у вихідні

Уникайте гаджетів за 1–2 години до сну (блакитне світло знижує вироблення мелатоніну)

Відмовтеся від кофеїну після 14:00

Регулярно займайтесь фізичною активністю

Провітрюйте спальню та тримайте температуру на рівні 18–20°C

Не варто недооцінювати силу нічного відпочинку. Він лікує, омолоджує, відновлює, а ще — захищає ваше серце. Навіть якщо у вас напружений графік, вихідні — це час не лише для прибирання чи покупок, а для себе, для того, аби виспатися та відчути справжній ресурс.