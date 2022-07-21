Здоровий спосіб життя важливіший за схильність: вчені назвали 7 правил профілактики інсульту

Вчені назвали сім здорових звичок: які можуть удвічі знизити ризик інсульту, навіть у тому разі, коли є генетична схильність до нього.

В наш час вчені навчилися досліджувати генетичну схильність людини до тих чи тих захворювань. Наприклад, зараз лікарі досить точно можуть сказати, хто має більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і, зокрема, інсульту. Змінити генетику ми не можемо, але знизити цей ризик і прожити більш довге та здорове життя нам цілком до снаги.

Видання Daily Mail наводить результати дослідження, опублікованого в Журналі Американської кардіологічної асоціації, які говорять про те, що правильне харчування та регулярні фізичні вправи можуть навіть компенсувати будь-який генетичний ризик.

Генетика vs здоровий спосіб життя

Експерти відстежували стан здоров'я 11568 дорослих у віці від 45 до 64 років у середньому протягом 28 років.

Учасники з найбільшим генетичним ризиком та найгіршим здоров'ям серця мали найвищий ризик інсульту протягом життя – близько 25%.

Але для тих, хто дотримувався семи правил профілактики інсульту, цей показник падав на 30–43%, як показав аналіз результатів.

Дотримання правил також збільшило тривалість життя без інсульту майже на шість років.

У найбільш здоровій групі, в якій були люди, які ведуть здоровий спосіб життя без схильності до інсульту, було найменше випадків інсульту — 6%, у той час як у тих хто найменше дотримувався правил профілактики ризик інсульту, був близько 57%.

За словами провідного автора професора Міріам Форнейдж, генетика з Техаського університету у Г'юстоні, результати дають надію. Вони показують, що незалежно від вашої спадкової схильності, ви можете уникнути інсульту і прожити довге здорове життя, якщо вестимете здоровий спосіб життя і дотримуватиметеся правил профілактики.

Які 7 простих правил життя можуть знизити ризик інсульту:

Правильне харчування

Регулярні тренування

Не курити

Стежити за масою тіла

Підтримувати нормальний артеріальний тиск

Контролювати холестерин

Контролювати рівень цукру в крові

Інсульт: 8 факторів ризику

Чинниками, які навпаки можуть спровокувати інсульт є:

вік;

високий кров'яний тиск;

куріння;

ожиріння;

малорухливий спосіб життя;

діабет;

миготлива аритмія;

сімейний анамнез та наявність в анамнезі інсульту або мікроінсульту.

Інсульт: 5 основних симптомів

Дуже важливо, за перших симптомів інсульту звернутися до лікаря, це значно підвищить шанси на виживання та одужання. Основними симптомами інсульту лікарі називають:

раптове оніміння чи слабкість обличчя, руки чи ноги, особливо з одного боку тіла;

раптова плутанина, проблеми з мовленням чи розумінням;

раптове погіршення або помутніння зору в одному або обох очах;

раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації;

раптовий сильний головний біль без відомої причини.

Інсульт часто призводить до смерті та глибокої інвалідизації, тому дуже важливо оцінити ризики та дотримуватися семи правил профілактики, навіть тоді, коли у вас немає спадкової схильності до інсульту.

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