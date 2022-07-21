Здоровий спосіб життя важливіший за схильність: вчені назвали 7 правил профілактики інсульту

Вчені назвали сім здорових звичок: які можуть удвічі знизити ризик інсульту, навіть у тому разі, коли є генетична схильність до нього.
В наш час вчені навчилися досліджувати генетичну схильність людини до тих чи тих захворювань. Наприклад, зараз лікарі досить точно можуть сказати, хто має більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і, зокрема, інсульту. Змінити генетику ми не можемо, але знизити цей ризик і прожити більш довге та здорове життя нам цілком до снаги.
Видання Daily Mail наводить результати дослідження, опублікованого в Журналі Американської кардіологічної асоціації, які говорять про те, що правильне харчування та регулярні фізичні вправи можуть навіть компенсувати будь-який генетичний ризик.
Генетика vs здоровий спосіб життя
Експерти відстежували стан здоров'я 11568 дорослих у віці від 45 до 64 років у середньому протягом 28 років.
Учасники з найбільшим генетичним ризиком та найгіршим здоров'ям серця мали найвищий ризик інсульту протягом життя – близько 25%.
Але для тих, хто дотримувався семи правил профілактики інсульту, цей показник падав на 30–43%, як показав аналіз результатів.
Дотримання правил також збільшило тривалість життя без інсульту майже на шість років.
У найбільш здоровій групі, в якій були люди, які ведуть здоровий спосіб життя без схильності до інсульту, було найменше випадків інсульту — 6%, у той час як у тих хто найменше дотримувався правил профілактики ризик інсульту, був близько 57%.
За словами провідного автора професора Міріам Форнейдж, генетика з Техаського університету у Г'юстоні, результати дають надію. Вони показують, що незалежно від вашої спадкової схильності, ви можете уникнути інсульту і прожити довге здорове життя, якщо вестимете здоровий спосіб життя і дотримуватиметеся правил профілактики.
Які 7 простих правил життя можуть знизити ризик інсульту:
- Правильне харчування
- Регулярні тренування
- Не курити
- Стежити за масою тіла
- Підтримувати нормальний артеріальний тиск
- Контролювати холестерин
- Контролювати рівень цукру в крові
Інсульт: 8 факторів ризику
Чинниками, які навпаки можуть спровокувати інсульт є:
- вік;
- високий кров'яний тиск;
- куріння;
- ожиріння;
- малорухливий спосіб життя;
- діабет;
- миготлива аритмія;
- сімейний анамнез та наявність в анамнезі інсульту або мікроінсульту.
Інсульт: 5 основних симптомів
Дуже важливо, за перших симптомів інсульту звернутися до лікаря, це значно підвищить шанси на виживання та одужання. Основними симптомами інсульту лікарі називають:
- раптове оніміння чи слабкість обличчя, руки чи ноги, особливо з одного боку тіла;
- раптова плутанина, проблеми з мовленням чи розумінням;
- раптове погіршення або помутніння зору в одному або обох очах;
- раптові проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації;
- раптовий сильний головний біль без відомої причини.
Інсульт часто призводить до смерті та глибокої інвалідизації, тому дуже важливо оцінити ризики та дотримуватися семи правил профілактики, навіть тоді, коли у вас немає спадкової схильності до інсульту.
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