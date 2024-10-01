Жировий гепатоз: що змінити у харчуванні та способі життя, щоб оздоровити печінку

Жінки в постменопаузі можуть особливо наражатися на високий ризик розвитку жирової дистрофії печінки (жирового гепатозу). Якщо ви помічаєте в себе постійну втому, туман у голові і збільшення ваги — вам варто обговорити це з лікарем і внести деякі зміни до дієти та спосіб життя.

Щоб уникнути жирового гепатозу та оздоровити печінку, вам потрібно їсти більше рослинної їжі та більше рухатися.

Про те, які продукти допомагають подолати жировий гепатоз, розповідає WebMD.

Середземноморська дієта

Спробуйте середземноморську дієту. Хоча вона не була створена для людей з жировою хворобою печінки, цей стиль харчування поєднує у собі види продуктів, які допомагають зменшити жир у вашій печінці: корисні жири, антиоксиданти та складні вуглеводи.

Вам слід звернути увагу на такі продукти:

Риба та морепродукти

Фрукти

Цільнозернові

Горіхи

Оливкова олія

Овочі

Авокадо

Бобові

Вибирайте правильні жири

Ваші клітини використовують глюкозу для отримання енергії. Гормон інсулін допомагає доставляти глюкозу з перевареної їжі до ваших клітин.

У людей з жировою хворобою печінки часто буває стан, який називають інсулінорезистентністю. Це означає, що ваш організм виробляє інсулін, але не може добре використовувати його. Глюкоза накопичується у вашій крові, і ваша печінка запливає жиром.

Певні жири у вашому раціоні можуть допомогти вашому організму краще використовувати інсулін. Це означає, що ваші клітини можуть засвоювати глюкозу, і вашої печінки не потрібно виробляти та зберігати жир.

Вам слід звернути увагу на такі продукти:

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, риб'ячому жирі, рослинних оліях, горіхах (особливо волоських), насінні льону та лляній олії, а також листових овочах.

Мононенасичені жири в рослинних джерелах, таких як оливки, горіхи та авокадо.

Включіть до раціону антиоксиданти

Клітини ушкоджуються, коли поживні речовини не розщеплюються належним чином. Це може призвести до накопичення жиру у печінці. Але сполуки, відомі як антиоксиданти, можуть допомогти захистити клітини від цього ушкодження.

Антиоксиданти містяться у таких продуктах:

Кава

Зелений чай

Сирий часник

Фрукти, особливо ягоди

Овочі

Вітамін Е, який можна знайти в насінні соняшнику, мигдалі, рідких рослинних оліях з мононенасиченими жирами, таких як оливкова або ріпакова олія.

Продукти, яких слід уникати за жирової дистрофії печінки

Уникайте насичених жирів, які призводять до більшої кількості жирових відкладень у печінці.

До них належить:

Птиця, за винятком пісного білого м'яса

Знежирений сир

Йогурт, за винятком знежиреного

Червоне м'ясо

Випічка та смажені страви, приготовані з пальмовою або кокосовою олією

Солодкі продукти, такі як цукерки, звичайну газованку та інші продукти з додаванням цукру, включаючи кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози.

Уникайте алкоголю

Вам взагалі не слід пити, якщо ваша жирова хвороба печінки виникла через надмірне вживання алкоголю. Це може призвести до серйозного пошкодження печінки.

Схудніть

Навіть втрата лише 5% ваги тіла може знизити рівень жиру в печінці. Втративши від 7% до 10% ваги тіла, ви знизите запалення і ймовірність пошкодження клітин печінки. Ви навіть можете повернути назад частину пошкоджень. Не поспішайте — 0,5-0,9 кг на тиждень — це нормально. Швидка втрата ваги може погіршити ситуацію.

Вправи для здорової печінки

Аеробні вправи насправді можуть скоротити кількість жиру у печінці. Тяжке тренування також може зменшити запалення. Силові вправи або вправи на опір, такі як підняття тяжкості, також можуть поліпшити стан жирової хвороби печінки. Намагайтеся займатися аеробними вправами середньої та високої інтенсивності по 30-60 хвилин або більше не менше 5 днів на тиждень та силовими тренуваннями середньої та високої інтенсивності 3 дні на тиждень.

Контроль діабету

Робіть те, що говорить лікар, щоб контролювати діабет. Приймайте ліки відповідно до приписів та уважно стежте за рівнем цукру в крові.

Знижуйте рівень холестерину

Інші дії, які ви робите для підтримки здоров'я печінки, можуть підтримувати рівень холестерину та тригліцеридів (жирів у крові) на здоровому рівні. Дотримуйтесь здорової рослинної дієти, регулярно займайтеся спортом і приймайте ліки, якщо їх пропише лікар. Це допоможе контролювати рівень холестерину та тригліцеридів.

Обговоріть зі своїм лікарем зміни у своїй дієті та способі життя.

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