Захищають серце і мозок: 10 найкращих протизапальних продуктів, які підтримують здоров’я

Тост із яйцями та рибою / © Credits

Реклама

Додавання деяких продуктів до вашого раціону може захистити ваші серце, мозок та багато іншого.

Що саме треба їсти для підтримання довгострокового здоровʼя, розповідає GoodHousekeeping.

Дослідження показують, що прозапальні дієти — з високим вмістом оброблених харчових продуктів, трансжирів, червоного м’яса, алкоголю та цукру — можуть сприяти хронічним захворюванням. З іншого боку, споживання більшої кількості протизапальних продуктів може допомогти підтримати ваші мозок, серцево-судинну систему та контролювати загальний стан здоров’я.

Реклама

Користь для здоров’я від протизапальної дієти

Вживання більшої кількості протизапальних продуктів допомагає заспокоїти запалення в організмі, що своєю чергою може знизити ризик розвитку хронічних захворювань та підтримати загальний стан здоров’я. Ці продукти також забезпечують поживні речовини для отримання енергії, допомагають у відновленні та навіть підтримують здоров’я мозку. Дослідження показують, що протизапальна їжа здатна допомогти захиститися від проблем із психічним здоров’ям та від нейродегенеративних захворювань.

Протизапальні продукти багаті на поживні речовини, які допомагають захистити клітини від пошкодження. Вони включають клітковину, корисні жири та фітонутрієнти — сполуки, які природним чином містяться в рослинах і пов’язані з покращенням здоров’я серця, кишківника та зниженням ризику хронічних захворювань.

На щастя, не потрібно кардинальних змін, щоб отримати користь від вживання більшої кількості протизапальних продуктів. Кілька простих замін мають велике значення. Спробуйте додавати ягоди або волоські горіхи до ранкової вівсянки чи йогурту, готуйте з оливковою олією замість вершкового масла або замініть солодкі газовані напої на зелений чай. Ось 10 продуктів, які борються з запаленням і підтримують довгострокове здоров’я.

Жирна риба

Сардини / © Associated Press

Жирна риба, як-от лосось, скумбрія та сардини, є потужною протизапальною речовиною завдяки високому вмісту омега-3. Споживання більшої кількості жирних кислот допомагає захистити ваше серце, знижуючи кількість багатих на тригліцериди білків у крові, які можуть призвести до серцево-судинних захворювань.

Реклама

Люди, які регулярно їдять рибу, багату на омега-3, також отримують користь з гормонального боку: дослідження показують, що регулярне споживання риби може допомогти вам підтримувати здорову вагу, сприяти кращому контролю рівня глюкози в крові та допомагати людям похилого віку підтримувати м’язову масу.

Оливкова олія

Оливкова олія є чудовим джерелом корисних жирів, а олія екстра вірджин пов’язана зі зниженням маркерів запалення, які сприяють регулюванню рівня цукру в крові, ваги та оксидативного стресу. Вона багата на антиоксидантні сполуки, які блокують прозапальні шляхи, що може допомогти в боротьбі з ожирінням і діабетом. Звісно, це все ще олія, тобто вона не є малокалорійною, тож вам варто бути уважними до того, скільки ви її використовуєте.

Ягоди

Ожина / © Associated Press

Ті самі пігменти, які надають полуниці, чорниці та ожині яскравих кольорів, відповідають за протизапальну дію цих фруктів. Ягоди багаті на сполуки, які підтримують гнучкість і розширення кровоносних судин, сприяючи здоровому кровообігу.

Хоча дослідження показують, що лише 25% дорослих регулярно їдять ягоди, люди, які це роблять, зазвичай мають нижчий рівень серцево-судинних захворювань та кращі харчові звички загалом.

Реклама

Листова зелень

Не секрет, що листова зелень, як-от шпинат і капуста кейл, багата на поживні речовини — бета-каротин та вітаміни С і Е, які допомагають нейтралізувати хронічне запалення. Крім того, вони містять багато харчових волокон, що можуть покращити здоров’я кишківника та стримувати запалення.

Горіхи та насіння

Волоські горіхи, мигдаль тіфісташки мають безліч протизапальних властивостей, які підтримують здоров’я кровоносних судин, регулюють кров’яний тиск, знижують окислювальний стрес і живлять корисні бактерії у вашому кишківнику. Просто пам’ятайте, що горіхи можуть бути калорійними, тож краще не перегнути палицю, якщо це вас турбує.

Якщо ви маєте алергію на горіхи або хочете ще більшої різноманітності, спробуйте також додати до свого раціону насіння. Насіння і горіхи мають багато спільних поживних властивостей, тому додавання насіння льону, чіа чи гарбузового може допомогти вам досягти ваших протизапальних цілей.

Куркума

Куркума / © Associated Press

Куркумін, активна сполука цієї спеції, є потужним антиоксидантом, який може зменшити запалення та покращити здоров’я кишківника. Щоб отримати максимальну користь від її додавання до свого раціону, поєднуйте її з чорним перцем. Це допомагає вашій травній системі ефективніше засвоювати куркумін. Одне дослідження показало, що поєднання чорного перцю з куркумою може покращити здатність організму засвоювати куркуму до 2000%.

Реклама

Зелений чай

Додавання склянки зеленого чаю до сніданку — один із найпростіших способів почати додавання більшої кількості протизапальних продуктів до свого раціону. Доведено, що напій містить антиоксиданти, які зменшують хронічне запалення, проте є один нюанс: обов’язково вибирайте несолодкий зелений чай, а не версії з доданим цукром, який є прозапальною їжею.

Темний шоколад

Уникнення додавання цукру — це чудовий перший крок до дотримання протизапальної дієти, та це не означає, що всі солодкі ласощі заборонені. Насправді темний шоколад — чудове доповнення до протизапального плану харчування. Що вищий вміст какао (шукайте щонайменше 70% на етикетці паковання), то більше флавонолів — антиоксидантних сполук у темному шоколаді — ви споживатимете. Ці антиоксиданти можуть допомогти регулювати кров’яний тиск і захистити здоров’я серця. Просто пам’ятайте, що трохи — це дуже корисно, адже темний шоколад може бути калорійним продуктом.

Вишні

Вишні, особливо терпкі, містять вітамін С, клітковину та антиоксиданти, які знижують хронічне запалення. Вони також багаті на мелатонін, що підтримує здоровий сон. Спробуйте випити трохи терпкого вишневого соку перед сном, щоб скористатися протизапальними властивостями як вишень, так і гарним нічним сном.

Авокадо

Авокадо / © Associated Press

Авокадо багате на корисні жири, вітамін Е та клітковину, які підтримують здатність організму знижувати хронічне запалення. Ще краще, що поєднання корисного для серця авокадо з іншими протизапальними продуктами, як-от помідори, може ще більше посилити користь від його споживання. Проте, варто зазначити, що авокадо може містити чимало калорій, якщо вас це турбує.