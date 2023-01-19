Зменшує зморшки, покращує здоров'я серця та знижує ризик розвитку раку: в чому користь крессалату

Крессалат можна зустріти на полиці будь-якого супермаркету весь рік. Зазвичай ми віддаємо перевагу шпинату або руколі, але, як стверджують дієтологи, це не завжди виправдано.

Крессалат часто буває незаслужено обділений увагою. І даремно, адже ця листова зелень має приємний смак, її можна додавати до салатів, супів і бутербродів. Крім того, як стверджує Womans World, крессалат може допомогти зменшити зморшки, знизити ризик раку і зберегти ваше серце в доброму здоров'ї.

Як і майже вся зелень, крессалат дуже низькокалорійний. У нього гострий смак, схожий на руколу, який добре поєднується з овочами та відмінно доповнює, наприклад, тост із яйцем.

Крессалат для здоров'я серця

Вживання великої кількості крессалату може творити чудеса зі здоров'ям серця. Дослідження, опубліковане в Журналі Американської кардіологічної асоціації, показало, що регулярне вживання овочів сімейства хрестоцвітих запобігає утворенню бляшок в артеріях завдяки біоактивним фітохімічним сполукам.

Крессалат для профілактики раку

Крессалат знижує ризик раку, стверджується в дослідженні, опублікованому в Американському журналі клінічного харчування. Дослідники виявили, що підвищений рівень каротиноїдів після вживання крессалату, включно з лютеїном і бетакаротином, захищає клітини від пошкодження ДНК лімфоцитів. Вони дійшли висновку, що часте вживання цього зеленого овоча може знизити ймовірність розвитку раку з часом.

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Крессалат для краси шкіри

Ваша шкіра отримає заряд енергії від вживання крессалату. Одне дослідження показало, що 10 з 11 жінок (віком від 23 до 58 років) помітили покращення зовнішнього вигляду своєї шкіри після чотирьох тижнів додавання 80 г крессалату до свого щоденного раціону. Автори дослідження зазначають високий вміст вітамінів С та Е в овочах, які необхідні для вироблення колагену, що робить шкіру еластичною і гладкою. Порція салату щодня може запобігти появі зморшок.

Сяйлива шкіра, здорове серце та знижений ризик розвитку раку – безперечно, вагомі причини додати крессалат до кошика під час наступного відвідування супермаркету.

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