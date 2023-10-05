Змішана хірургія: лікування гаймориту, видалення зубів і септопластика в одному наркозі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), змішана хірургія рекомендована близько 30% пацієнтів у світі, і цей показних невпинно зростає. Адже поєднання кількох операцій в одному наркозі дозволяє зекономити час, ресурси й кошти пацієнта.

Про те, навіщо і в яких випадках виконується симультанна хірургія, коли таке хірургічне втручання неможливе та чи не підвищує воно ризик ускладнень, розповідає лікар-отоларинголог, пластичний хірург Микола Всеволодович Гущак.

Три завдання симультанної хірургії

Змішана, або симультанна хірургія (від латинського simul – одночасно) – це одночасне лікування кількох хвороб. Наприклад, хірургічне лікування гаймориту, вирівнювання перегородки разом зі стоматологічним лікуванням (видалення зубів, імплантація, встановлення вінірів тощо). В цьому разі лікарі мають справу з різними органами: зубами, верхніми дихальними шляхами та вухом. Але це лише одна з можливих комбінацій у змішаній хірургії. Одночасно лікарі можуть виконувати операції на одному органі, коли є суміжні проблеми: видалення двох зубів мудрості та виправлення прикусу. Лікувати численні травми, отримані під час падіння чи аварії: лікування перелому кісток носа та щелепи, видалення кореня вибитого зуба.

Завдання симультанної хірургії:

1. Заощадити час і кошти пацієнта – комбіновані операції коштують дешевше і сумарно забирають менше часу, ніж окремі операції.

2. Знизити рівень стресу і тривалість реабілітації, бо кожна окрема операція – це сильний психологічний тиск, окреме передопераційне обстеження і додатковий, виснажливий період відновлення.

3. Зменшити тривалість перебування в наркозі.

Наркоз – це ефективний метод знеболення, завдяки якому операція проходить максимально комфортно й безболісно. Однак після його введення організм потребує відновлення, бо наркоз взаємодіє із серцево-судинною, нервовою та дихальною системами, шлунково-кишковим трактом, нирками тощо. Через це після пробудження пацієнт відчуває нудоту, спрагу, запаморочення, слабкість, головний біль, погіршення концентрації уваги.

4. Мінімізувати ризик ускладнень.

Під час комбінованої операції працюють кілька хірургів, завдяки чому їхня робота скоординована та ефективна.

Таким чином, симультанна хірургія дозоляє оптимізувати час, ресурси та гроші.

Комбінуватися можуть стоматологічна хірургія, щелепно-лицева хірургія, ЛОР-хірургія, ендоскопічна хірургія, естетична хірургія тощо.

Протипоказання та ускладнення

Багато пацієнтів не наважуються на змішані операції, бо вважають, що організму буде важче відновлюватися. Насправді після комбінованих втручань він відновлюється не гірше, ніж після одиничного. Бо, по-перше, в обох випадках організм витрачатиме всі свої ресурси на прискорення регенераційних процесів, тобто на загоєння. А по-друге, в симультанній хірургії використовуються малоінвазивні технології – операції проводяться з мінімальним травмуванням. "Але ж під час реабілітаційного періоду буде боляче", – апелюють пацієнти. Після проведення хірургічного втручання обов’язково призначають протизапальні та знеболювальні препарати, які усуватимуть біль і дискомфорт. Отже, потрійний біль у вусі, носі й ротовій порожнині усуватиметься одночасно.

Чи є протипоказання до проведення симультанної операції?

Зазвичай вони такі ж, як і протипоказання до проведення одиничних операцій.

Але я неодмінно враховую:

вік пацієнта і загальний стан здоров’я;

в деяких випадках організму буде легше перенести кілька великих стресів зі значним інтервалом у часі. Перед проведенням симультанної операції пацієнт обов’язково проходить не лише обстеження верхніх дихальних шляхів і носа, а й загальне обстеження організму: рентгенографію, електрокардіографію, аналізи крові й сечі;

тривалість кожної операції;

якщо операція складна, кількагодинна, то краще провести її окремо, щоб знизити ризик ускладнень. Моє завдання, як хірурга, звести їх до можливого мінімуму;

місце проведення хірургічного втручання – операції в одній анатомічній області ускладнюють або унеможливлюють лікарський контроль під час відновлювального періоду.

Щодо післяопераційних ускладнень, то, як показують наукові дослідження і мій досвід, вони статистично не відрізняються від тих, які виникають після хірургічного лікування одного захворювання. Під час операції відповідальність за ваше здоров’я лежить на лікарях, під час реабілітаційного періоду – на лікарях і на вас самих. Бо лікар контролює процес відновлення, але дотримання післяопераційних рекомендацій, відстежування самопочуття та його найменших змін – це відповідальність пацієнта і не менш важлива частина одужання.

Отже, якщо у вас є кілька суміжних чи несуміжних захворювань, симультанна хірургія може стати вашим порятунком. Головне – знайти лікаря, якому ви зможете довіритися.

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