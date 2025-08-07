Знайдіть для них інший час: 4 вітаміни, які ніколи не слід змішувати з кавою

Вітаміни / © Associated Press

Ви приймаєте вітаміни зі сніданком та кавою? Якщо так, можливо, настав час змінити свій режим. Це тому, що деякі вітаміни, особливо якщо у вас їх дефіцит, можуть погано засвоюватися, якщо вони взаємодіють з деякими компонентами кави.

Про те, які вітаміни не можна приймати разом з кавою, розповідає GoodHousekeeping.

Дослідження показують, що споживання кави може знижувати рівень цинку, кальцію та вітаміну B. І хоча кава містить цінні поліфенольні антиоксиданти, такі як хлорогенова кислота, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань, ці ж сполуки можуть негативно вплинути на засвоєння певних вітамінів і мінералів.

Експерти пропонують обмежити щоденне споживання кофеїну до 200 мг (близько 2 чашок завареної кави), щоб отримати максимальну користь для здоров’я. І незалежно від щоденного споживання кофеїну, уникайте приймання перелічених нижче вітамінів і мінералів протягом години після вживання кави.

Вітаміни та мінерали, які не слід приймати з кавою.

Залізо

Вживання кави одночасно з прийманням залізовмісних добавок може значно знизити засвоєння заліза. Фактично, дослідження показало, що коли жінки з дефіцитом заліза приймали залізовмісні добавки з кавою, засвоєння заліза зменшувалося на 54% порівняно з прийманням його з водою. Порушення засвоєння заліза пов’язане з його взаємодією з поліфенольними та таніновими антиоксидантами, що містяться в каві. Гарна новина полягає в тому, що інше дослідження показує, що не спостерігалося зниження засвоєння заліза, коли каву вживали за одну-дві години до їжі.

Вітамін D

Дослідження року показує, що підвищене споживання кофеїну пов’язане з нижчим рівнем 25-гідроксивітаміну D у сироватці крові — того, що частіше називають вітаміном D. Припускається, що кофеїн, як і той, що міститься в каві, може перешкоджати засвоєнню вітаміну D, зменшуючи експресію рецепторів вітаміну D.

Вітаміни групи В

Кофеїн у каві має сечогінний ефект, що може призвести до посилення виведення водорозчинних вітамінів, включаючи більшість вітамінів групи В, а також вітамін С, до їх повного засвоєння. Крім того, поліфеноли в каві також можуть впливати на засвоєння вітамінів групи В.

Кальцій

Оскільки вітамін D важливий для засвоєння та використання кальцію для будівництва кісток, вживання кави може опосередковано дещо знизити засвоєння кальцію, якщо вживати напій одночасно з добавкою. Це особливо актуально для тих, хто вже має низький рівень кальцію або вітаміну D, або тих, хто має ризик остеопорозу, наприклад, люди похилого віку.

Як вживати каву та вітаміни

Якщо ви приймаєте будь-які вітаміни або добавки зі списку вище, обов’язково відокремте споживання кави від вашої щоденної дози вітамінів принаймні на годину. Але ви можете залишити свою ранкову каву незмінною та натомість змінити час приймання добавок на пізніше протягом дня.

Якщо можливо, найкраще спочатку поснідати або випити каву під час сніданку, щоб не вживати каву натщесерце, що може подразнювати слизову оболонку шлунка, каже Шеллі Боллс, дипломована дієтологиня. Потім зачекайте годину-дві, перш ніж приймати добавки. Обмеження споживання кави до двох чашок на день також може допомогти зменшити перешкоди для засвоєння поживних речовин, додає вона.

Інший варіант — придбати органайзер для вітамінів і помістити добавки, які не взаємодіють з кавою, у денні відділення, а ті, що взаємодіють, — у вечірні, коли ви менш схильні до вживання кави.

А як щодо чаю

Як і кава, багато видів чаю також містять антиоксиданти та подібні сполуки, що містяться в каві, які можуть перешкоджати засвоєнню певних вітамінів і мінералів. Чай, особливо чорний і зелений, також містить таніни та кофеїн, які можуть впливати на засвоєння поживних речовин, каже Шеріл Муссатто, магістерка наук, дипломована дієтологиня. Хоча вплив може бути дещо меншим, ніж у кави, залежно від виду та кількості, все ж таки розумно уникати поєднання чаю з добавками, такими як залізо або кальцій.

Інші способи допомогти засвоєнню вітамінів

Окрім зміни графіка споживання кави, є й інші речі, які ви можете зробити, щоб оптимізувати засвоєння вітамінів та мінералів.

Вживайте більше страв та перекусів, багатих на поживні речовини. Забезпечте достатнє споживання вітамінів та мінералів, збільшуючи споживання поживних речовин, таких як кальцій та залізо, через страви та перекуси. Кальцій міститься в молоці та продуктах на молочній основі, таких як йогурт та сир, а також у збагаченому рослинному молоці та соку, тоді як хорошими джерелами заліза є м’ясо, птиця, риба, морепродукти, а також рослинні продукти, такі як квасоля, сочевиця, горіхи та насіння. Вживання вітаміну С з багатими на залізо стравами може допомогти покращити його засвоєння.

Підтримуйте водний баланс. Оскільки кава містить кофеїн, який є сечогінним засобом, він може сприяти втраті рідини та мінералів особливо до водорозчинних вітамінів, таких як вітаміни групи В та вітамін С. Тому переконайтеся, що ви вживаєте багато води та інших низькокалорійних напоїв без кофеїну з кожним прийомом їжі та перекусом.

Відвідайте свого лікаря. Якщо ви хвилюєтеся, що ваш рівень вітамінів та мінералів може бути низьким, обов’язково перевіряйте їх рівень принаймні раз на рік. Якщо у вас дефіцит будь-яких вітамінів та мінералів, ви можете отримати рецепт на необхідні поживні речовини.

Щоб максимально використати свій вітамінний режим, не пропускаючи ранкову каву, все залежить від часу. Перевірте етикетки ваших добавок на наявність тих поживних речовин, на які компоненти кави найімовірніше впливають, і приймайте ці вітаміни принаймні через годину після чашки кави. А якщо ви все ще хвилюєтеся, що не засвоюєте достатньо поживних речовин, просто додайте більше продуктів, багатих на поживні речовини, під час приймання їжі та перекусів і відвідуйте свого лікаря щороку, щоб перевірити рівень вітамінів та мінералів.