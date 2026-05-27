Зуби мудрості: лікар-стоматолог пояснив, чи завжди треба видаляти

Коли «вісімки» необхідно видаляти, а коли їх можна чи варто зберегти та на що потрібно зважати, розповів стоматолог-хірург, імплантолог стоматологічної клініки FrankoLab Шиман Давид.

Зуби мудрості, треті моляри, або «вісімки» — це останні зуби в ряду, які найчастіше прорізуються у віці від 16 до 27 років.

Наші предки жували тверду, грубу їжу, наприклад, сире м’ясо, коріння, горіхи, необроблені злаки. Тому їм були потрібні масивніші щелепи й додаткові жувальні зуби, зокрема треті моляри.

Сучасні люди перейшли на більш м’яку їжу, навантаження на щелепу зменшилося, а потреба у «вісімках» стала значно меншою. Через брак місця вони часто прорізуються неправильно або взагалі залишаються в кістці.

Не завжди, але досить часто «вісімки»:

вростають у щоку або сидять дуже глибоко, через що їх складно або неможливо якісно почистити.

Поступово на емалі накопичується наліт, що призводить до розвитку прихованого карієсу інколи двох зубів: і «сімки», і «вісімки»;

скупчують зуби і порушують прикус — якщо у щелепі бракує місця, моляр тисне на весь ряд, змушуючи його зміщуватися й викривлятися.

Також, прагнучи уникнути болю й дискомфорту, людина починає жувати на один бік. Через такий дисбаланс навантаження розподіляється нерівномірно, що призводить до перевантаження скронево-нижньощелепного суглоба;

ростуть неправильно, наприклад, горизонтально або під нахилом;

тиснуть на гілки трійчастого нерва, викликаючи сильний біль, який «стріляє» у вухо, шию, скроню чи навіть горло;

провокують запалення слизової навколо зуба мудрості (перикоронарит) — якщо він прорізається частково, зі складки ясен над ним утворюється «капюшон», під який потрапляє їжа та бактерії. Це може завершитися гнійним запаленням, набряком, появою неприємного запаху і навіть підвищенням температури.

У таких випадках зуби мудрості видаляють, щоб уникнути ускладнень. Також рекомендую їх видаляти на етапі зачатка або початкової мінералізації (зародок зуба починає тверднути і насичуватися мінералами) людям, які носили чи носять брекети. Поява нового зуба може змістити сусідні зуби, звівши нанівець роботу брекет-системи.

Проаналізувавши стан щелепи за допомогою панорамного знімка, лікар ще у підлітковому віці може спрогнозувати, чи вистачить зубам мудрості місця. Якщо щелепа занадто вузька, а зуби сильно скупчені, навіть цілком здорові «вісімки» видаляють, щоб отримати додатковий простір для інших зубів.

Не видаляють моляри за умови, що вони:

виросли правильно — прорізалися вертикально, зайняли своє місце в ряду і не травмують щоку;

мають «пару» для жування, тобто зуб мудрості є знизу і зверху, вони ідеально змикаються і беруть участь у пережовуванні їжі. У багатьох випадках зверху він виріс, а знизу не виріс, або навпаки. Самотній без зуба-антагоніста не бере участь у жуванні повноцінно;

не уражені карієсом;

потрібні ортодонту — іноді під час лікування брекетами лікар використовує «вісімки» як надійну опору, щоб змістити інші зуби назад;

«сплять» у кістці — моляр повністю схований, не рухається, не тисне на корені сусідніх зубів і навколо нього немає прихованих кіст;

потенційні «запасні гравці» — інколи зуби мудрості пересаджують на місце зруйнованих карієсом сусідніх «сімок» чи «шісток» (аутотрансплантація), або вони слугують опорою для протезів.

Щоб зрозуміти, чи треба видаляти зуб мудрості, лікар проводить огляд, аналізуючи комп’ютерну томографію або панорамний знімок щелепи: стан зубів, ширину щелепи, наявність зачатків інших молярів, можливі ризики для прикусу пацієнта.

Якщо ви відчуваєте, що ваш зуб мудрості надумав рости, одразу зверніться до стоматолога, щоб контролювати цей процес і уникнути ускладнень, як-от перикоронарит, прихований карієс чи порушення прикусу.

