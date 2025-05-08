Зʼїсти веселку: як райдужна дієта може знизити ваш кров'яний тиск, покращити зір та когнітивні здібності

Овочі / © Credits

Реклама

Яскраві кольори продуктів, таких як червоний перець та зелена капуста, не просто роблять гарною вашу тарілку — вони містять багато поживних речовин, які можуть підтримувати здоров'я серця, покращувати кровообіг та знижувати ризик ускладнень, пов'язаних із гіпертонією.

Woman`sWorld розповідає, як зробити свої страви більш барвистими та відкрити для себе переваги цієї здорової дієти щодо зниження тиску.

Що таке райдужна дієта

Райдужна дієта означає щоденне вживання різних барвистих фруктів та овочів. Кожен колір містить необхідні поживні речовини, які допомагають підтримувати довгострокове здоров'я.

Реклама

Вживаючи “веселку”, людина має більше шансів отримати повний спектр вітамінів, мінералів та антиоксидантів, стверджує Александра Ворд, докторка медичних наук, кардіологиня. Це цікавий та простий спосіб зробити харчування здоровішим, особливо для людей з високим кров'яним тиском.

Як райдужна дієта може знизити кров'яний тиск

Зрозуміло, що регулярна фізична активність, зниження стресу та дотримання збалансованого харчування можуть допомогти контролювати високий кров'яний тиск, але вживання різнокольорових фруктів та овочів може допомогти зосередитися на ключових факторах, що впливають на здоров'я серця. Ось деякі з найбільших переваг для здоров'я:

Калій виводить надлишок натрію. Банани, листова зелень та солодка картопля є чудовими джерелами калію, який допомагає збалансувати вплив надлишку натрію в організмі. Зрештою, це може полегшити напруеність в стінках кровоносних судин, що призводить до зниження кров'яного тиску, пояснює Брінна Коннор, докторка медичних наук.

Нітрати покращують кровотік. Продукти, багаті на нітрати, такі як буряк та листова зелень, допомагають розслабити та розширити кровоносні судини. Це може допомогти знизити як систолічний (верхнє число), так і діастолічний (нижнє число) кров'яний тиск, стверджує докторка Коннор.

Антиоксиданти зменшують запалення. Запалення та оксидативний стрес є двома основними факторами, що сприяють гіпертонії та судинній дисфункції. Докторка Ворд рекомендує вживати більше ягід (багатих на антоціани) та помідорів (з високим вмістом лікопену) для боротьби з цими проблемами та підтримки здорового кров'яного тиску.

Низькокалорійні продукти полегшують навантаження на серце. Більшість фруктів та овочів мають низький вміст калорій та натрію, що є ключовим для довгострокового контролю кров'яного тиску, пояснює доктор Ворд. Вона зазначає, що вживання продуктів з низьким вмістом натрію допомагає запобігти надмірному накопиченню рідини. Крім того, це зменшує навантаження на серце, контролює калорії та може підтримувати здорову вагу, що є ще одним важливим фактором для підтримки нормального кров'яного тиску з часом.

Інші переваги для здоров'я від вживання веселкової дієти

Хоча барвиста тарілка творить дива для кров'яного тиску, переваги на цьому не закінчуються. Збалансоване харчування з поживних фруктів та овочів також може сприяти загальному здоров'ю та самопочуттю. Ось як:

Краще серцево-судинне здоров'я. Докторка Коннор каже, що фрукти та овочі можуть покращити рівень холестерину, зменшити запалення артерій та знизити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Гостріший зір. Деякі жовті та помаранчеві овочі (такі як морква та зимовий гарбуз) підтримують здоров'я очей і можуть захистити від вікової макулярної дегенерації, пояснює докторка Коннор.

Гостріші когнітивні здібності. Продукти, багаті на флавоноїди, такі як ягоди та листова зелень, пов'язані з уповільненням когнітивного спаду та покращенням функції мозку, каже вона.

Як дотримуватися райдужної дієти

Щоб отримати користь від барвистої дієти, вам слід прагнути з'їдати від п'яти до дев'яти порцій барвистих фруктів та овочів на день. Щоб зрозуміти, що потрібно робити, доктор Коннор рекомендує дотримуватися таких рекомендацій:

Реклама

1 склянка сирих овочів або фруктів

½ склянки варених овочів або фруктів

1 склянка листової зелені

½ склянки 100-відсоткового фруктового або овочевого соку (хоча перевага надається цільним продуктам)

Реклама

Докторка Ворд додає, що прагнути до більшої кількості ще краще. Мета полягає в тому, щоб споживати продукти у поєднанні кольорів — в ідеалі, три або більше різних кольорів щодня, каже вона. Навіть невеликі порції мають значення, наприклад, жменя ягід або пів склянки моркви.

Райдужна дієта — це не лише колір, а й різноманітність та баланс. Крім того, вживання більш яскравої їжі допомагає зменшити споживання менш корисних продуктів, таких як оброблені закуски або занадто багато червоного м’яса. Головне — почати з малого, бути послідовним і насолоджуватися процесом відкриття нових фруктів та овочів.